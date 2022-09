Mars-planeetan pinnalta kerätyt kivinäytteet voivat pahimmassa tapauksessa tuoda mukanaan yllättäviä vaaroja.

Mars-rutto. Sehän tästä nyt vielä puuttuisi.

Onhan meillä jo ilmastokriisi, pandemia, sota ja energiakriisi. Siihen jatkoksi tulisi sitten vielä sairaus toiselta planeetalta.

Mars-rutosta kerrottiin keskiviikkona The New York Times -lehdessä. Jutussa kerrottu tapahtumasarja oli kuin b-luokan science fiction -romaanista.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan ja Euroopan avaruusjärjestön Esan yhteinen mönkijä kerää parhaillaan kivinäytteitä Mars-planeetan pinnalta. Kun mönkijä on saanut näytteet kerätyksi, se toimittaa ne rakettiin, joka laukaistaan Marsin kiertoradalle.

Tämän jälkeen suurempi avaruusalus nappaa raketin kiertoradalta kyytiin ja tuo näytteet maapallolle.

” ”Kukaan ei voi sanoa varmasti, etteikö tämänkaltainen materiaali voisi sisältää pieniä marsilaisia.”

Jos suunnitelma onnistuu – mikä on hyvin epävarmaa –, kivet voisivat saapua maapallolle vuonna 2033.

Mutta mitäpä jos näytekivien mukana maapallolle tulee marsilaisia?

”Kukaan ei voi sanoa varmasti, etteikö tämänkaltainen materiaali voisi sisältää pieniä marsilaisia. Ja jos näin on, kukaan ei voi sanoa, että ne eivät olisi vaarallisia maan asukkaille”, The New York Timesissa kirjoitetaan.

Nämä pienet marsilaiset eivät olisi sarjakuvista tuttuja vihreitä avaruusolioita vaan jonkinlaisia pöpöjä, hienommin sanoen patogeenejä eli taudinaiheuttajia.

Nasan Mars-näytteistä vastaava johtaja Andrea Harrington vakuuttaa The New York Timesissa, että Mars-rutto on äärimmäisen epätodennäköinen vaihtoehto.

”Mahdollisuus ei kuitenkaan ole nolla”, Harrington sanoo.

Niinpä Harrington on parin kollegansa kanssa kiertänyt viime aikoina tutustumassa laboratorioihin ja puhdastiloihin, joissa käsitellään maailman vaarallisimpia taudinaiheuttajia.

Näiden oppien pohjalta Nasa aikoo rakentaa huipputurvallisen laboratorion, johon Marsista saapuvat kivet sijoitetaan.

The New York Timesin juttu nauratti minua – etenkin kun Harrington kertoi, että he ovat nimenneet laboratorioita kiertävän iskuryhmänsä ”Tiger teamiksi”, tiikerijoukkueeksi. Se kuulostaa lähinnä Marvel-sarjakuvalta.

Jutussa astrobiologi John Rummel myöntää Mars-ruton kuulostavan scifiltä. Mutta samalla hän kiittää Nasaa siitä, että se ottaa tämän hyvin epätodennäköisen uhan vakavasti.

Tutkijat eivät nimittäin tunne Mars-planeettaa kovin hyvin.

”Siellä on merkittäviä ei-tunnettuja asioita, joilla voi olla biologisia vaikutuksia”, Rummel sanoi.

Ei-tunnettuja (unknowns) -käsite toi mieleeni Yhdysvaltain entisen puolustusministerin Donald Rumsfeldin.

Rumsfeldilta kysyttiin helmikuussa 2002, mitä todisteita Yhdysvalloilla on väitteelle, että Irak toimittaisi joukkotuhoaseita terroristijärjestöille.

Rumsfeld kiersi kysymyksen kryptisellä vastauksellaan.

Rumsfeldin mukaan on olemassa ”tiedettyjä tiedettyjä” (known knowns), eli asioita, jotka tiedetään varmasti. Lisäksi on olemassa ”tiedettyjä ei-tiedettyjä” (known unknowns), eli asioita, jotka tiedetään, mutta ei kuitenkaan olla varmoja. Kolmantena kategoriana Rumsfeld mainitsi ”ei-tiedetyt ei-tiedetyt” (unknown unknowns). Ne ovat asioita, joita tietämättömyyttämme emme osaa edes kuvitella.

Puolustusministeri ei suostunut tarkentamaan, mihin kategoriaan Irakin joukkotuhoaseet hänen mielestään kuuluivat.

Mars-ruton voinee kuitenkin sijoittaa unknown unknowns -ryhmään.