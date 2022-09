Awak Kuier on koripalloilijana vasta uransa alussa, mutta nyt hänestä ilmestyy jo elämäkerta. Harvalle 21-vuotiaalle on tosin tapahtunut yhtä paljon.

Uusikaupunkilaisen kerrostalohuoneiston korkeaselkäiselle sohvalle on asettunut Suomen kiinnostavin syliväli.

Vaikka syliväli onkin termi, joka kuulostaa samansukuiselta ällösanalta kuin jaxuhali tai masuasukki, niin turha huolestua siellä kotikatsomoissa. Syliväli on sana, jolla on ihan jämpti merkitys. Se kuvaa yhtä ihmiskehon ulottuvuutta, ja näin se määritetään: kädet levitetään suoraan sivuille ja otetaan mitta sormenpäästä sormenpäähän.

Pitkästä sylivälistä on hyötyä kattolampun vaihtamisen ja jalkapohjien rapsuttamisen lisäksi monissa urheilulajeissa, vaikkapa nyrkkeilyssä ja moukarinheitossa, mutta erityisesti koripallossa.

Poikkeuksellisen mittava syliväli on suuri syy sille, miksi koripalloilija Awak Kuier istuu nyt sohvalla isänsä vieressä ja kertoo, niukkasanaisesti mutta kuitenkin, miltä tuntuu, että hänestä on tehty elämäkerta.

Tai no, elämäkerta kuulostaa liioittelulta, kun kirja kertoo 21-vuotiaan ihmisen tarinan, mutta kyllähän Kuierin tähänastisessa elämässä riittää käänteitä. Teoksen on kirjoittanut Riikka Smolander-Slotte, ja sen nimi on napakasti Awak Kuier.

Ja tältä kirjan ilmestyminen päähenkilöstä tuntuu: ”Tosi hienoa. En arvannut, että näin alkuvaiheessa uraa saisin kirjan. Lähdin innolla mukaan, koska se on minusta hieno idea. Voin sitten myöhemmin lukea sitä ja katsoa taaksepäin ja muistella”, Kuier sanoo.

”Hieno juttu”, vahvistaa myhäilevä isä Bior Kuier. Perheen äidillä, Margaret Kuierilla, on kiireitä toisaalla.

Awak Kuier ehtii vain piipahtaa perheensä luona Uudessakaupungissa, mutta puhelimessa puhutaan Bior-isän ja muun perheen kanssa melkein päivittäin.

Syliväli ei tietenkään ole ainoa syy sille, miksi Awak Kuierista on tullut naisten puolella Suomen kaikkien aikojen paras koripalloilija, joka kurkottaa kohti maailman eliittiä. Mutta on sillä ollut iso merkitys. Pituutta Kuierille on kertynyt kunnioitettavat 195 senttiä. Nyrkkisääntö menee niin, että ihmisen pituus ja syliväli ovat suunnilleen samoissa lukemissa. Kuierilla on poikkeuksellisen pitkät kädet, joten hänen sylimittansa on reilusti yli kaksi metriä.

Kun Kuier ojentaa kätensä ylös tai sivuille, siitä syntyy aikamoinen yhden naisen muuri. Puolustaminen onkin ollut hänen vahva alueensa aina.

Koripallomaailman tietoisuuteen Kuier kuitenkin rysäytti itsensä hyökkäyspään suorituksella. Vuonna 2017 viisitoistavuotias Awak Kuier kutsuttiin Yhdysvaltoihin nuorten lupausten Basketball Without Borders -maailmanleirille. Siellä hän teki suorituksen, johon tiettävästi kukaan toinen suomalainen nainen ei ole pystynyt: hän donkkasi ensimmäisen kerran pelissä pallon koriin. Donkkaaminen tarkoittaa, että pelaaja lyö pallon yläkautta 305 sentin korkeudella olevan korirenkaan läpi. Se on koripallossa temppujen temppu, koko maailmassakin siihen on pystynyt naisista vain kourallinen.

Yhdysvaltain ammattilaisliiga NBA jakoi videon Kuierin tempauksesta somekanavillaan, joita seuraa 55 miljoonaa ihmistä. Sen jälkeen Karhuvuoren hallin katsomossa Kotkassa alkoi tungeksia agentteja ja kykyjenetsijöitä. Ujolle teinille sellainen huomio oli järkytys. Edelleenkin vaikuttaa siltä, että Kuier ei varsinaisesti nauti vaikkapa haastatteluista.

Koripallokonossöörit listaavat Kuier-analyyseissään melkoisen liudan muitakin merkittäviä taitoja. Hänellä on hyvä ponnistusvoima ja tekniikka sekä heittotaitoa, ketteryyttä ja älyä. Oikeastaan kaikkea, mitä koripalloilijalta sopii toivoa.

Ei ihme, että Awak Kuierilla on takanaan monta kiireistä vuotta. Hän on tavannut perheensä täällä Uudessakaupungissa edellisen kerran toukokuussa. Nytkin aikaa on vain muutaman päivän piipahdukselle, sillä lokakuun alusta alkavat työt Italiassa, Reyer Venezia -joukkueessa.

”On ollut tosi tiukka aikataulu”, Awak Kuier sanoo.

”Ollaan kuitenkin puhuttu tosi paljon puhelimessa. Melkein joka päivä”, Bior Kuier huomauttaa.

Naisilla on edelleen koripalloilussa mieskollegoihinsa verrattuna sen verran huonot palkat, että monet naiset tekevät kahta työtä. Kuier pelaa kesäkaudet Yhdysvalloissa naisten WNBA-liigaa Dallas Wings -joukkueessa. Amerikassa kausi kestää vain nelisen kuukautta, joten talvet hän pelaa Italiassa.

”Tänä vuonna on ollut 34 peliä. En ole varma, montako tulee, mutta Venezia pelaa myös europelejä.”

Se on raskasta mutta kehittävää. Itsekin Kuier on sitä mieltä, että hänellä on vielä paljon opittavaa. Ura on vasta alussa.

” Jehovan todistaja -perheen ei ollut helppoa elää Sudanissa.

Kirja kuitenkin on jo valmis, mutta kauppoihin se tulee vasta ensi viikolla. Toimittajavieraalle osoitetun nojatuolin eteen pikkupöydälle on kuitenkin aseteltu paksu kirja. Arabiankielisestä Raamatusta näkee, ettei se ole tässä taloudessa vain näön vuoksi. Ilmiselvästi sitä on tutkittu ahkeraan.

Raamattu on yksi niistä asioista, joita saamme kiittää siitä, että Awak Kuier on muokkaamassa suomalaista koripallohistoriaa uusiksi.

Jehovan todistaja -perheen ei nimittäin ollut helppoa elää Sudanissa.

Sisällissotia oli käyty Sudanissa oikeastaan siitä saakka, kun maa itsenäistyi vuonna 1956. Vuonna 1964 syntynyt Bior Kuier oli onnistunut luovimaan elämässä eteenpäin levottomuuden ja epävarmuuden keskellä. Hän oli muuttanut etelästä, Bor-nimisestä kaupungista, maan pohjoisosiin opiskelupaikan toivossa. Se toive ei toteutunut. Hän päätyi poliisiksi, joka harrasti nyrkkeilyä ja kitaransoittoa. Hänellä oli oma bändi, joka soitti afrikkalaista jazzia erilaisissa juhlissa ja kissanristiäisissä.

Vuonna 1990 Bior Kuier tapasi Geneina-nimisessä kaupungissa pitkänhuiskean Margaretin, johon hän hullaantui perusteellisesti. Hän aloitti perheen kanssa neuvottelut naimakaupasta, mutta varallisuus ei riittänyt morsiamen ostamiseen. Monien käänteiden jälkeen Bior kuitenkin sai Margaretinsa. Pariskunta muutti pääkaupunkiin Khartumiin.

Ajat muuttuivat koko ajan ankarimmiksi. Vuonna 1989 vallan kaappasi eversti Omar Hassan al-Bashir, joka ryhtyi säälimättömästi ajamaan islamistista valtiota.

Kristittyjen asema huononi huononemistaan. Vihdoin vuonna 2001 Kuierit tekivät päätöksen: heidän on paettava. Perheessä oli tuolloin jo neljä lasta.

Ensimmäinen etappi oli Kairo, naapurimaan Egyptin jättiläismäinen pääkaupunki. Linnuntietä Khartumista on matkaa Kairoon runsaat 1 600 kilometriä, mutta juna–laiva–juna-matka kesti viikon. Veturi rikkoutui kerran tulikuumassa Saharan autiomaassa, ja kerran he juuttuivat hiekkamyrskyn keskelle. Hiekka tunkeutui sisälle junaan ja värjäsi ihmiset valkoisiksi.

Kaiken lisäksi perheen äiti oli pitkällä raskaana. Ja 19. elokuuta 2001 perheeseen syntyi viides lapsi, ensimmäinen tytär, joka sai nimen Awak Hiba Kuier.

” He saivat kaksi vaihtoehtoa: Suomi tai Yhdysvallat.

Kairossa Kuierit marssivat YK:n virkailijoiden luo. He saivat pakolaisstatuksen ja alkoivat odottaa tietoa, mikä maa ottaisi heidät vastaan.

Elämä Kairossa oli vaikeaa. Seitsenhenkinen perhe asui yhdessä huoneessa. Etelästä tulleisiin tummaihoisiin suhtauduttiin vihamielisesti. Lapset eivät voineet käydä koulua.

Onneksi odotusaika kesti vain alle kaksi vuotta. He saivat kaksi vaihtoehtoa: Suomi tai Yhdysvallat.

Suomesta he eivät olleet kuulleetkaan, mutta virkailijat selittivät, että se on rauhallinen maa, jossa koulunkäynti on ilmaista.

Lentokone laskeutui Helsinki–Vantaan lentokentälle 7. maaliskuuta.

He näkivät lunta ensimmäisen kerran elämässään. Oli pimeää ja paleli.

Kotkassa odotti kuitenkin mukava asunto. Jääkaappikin oli täytetty valmiiksi.

Ensimmäisenä aamuna Bior Kuier astui ovesta ulos. Jäiselle pihalle oli satanut uusi lumi, ja hän liukastui. Avaimet lensivät lumeen. Ne löytyivät vasta huhtikuussa, kun pihalumi suli.

Alkoi ankara suomen kielen opiskelu. Bior Kuier sai nopeasti työpaikan. Hänen ensimmäinen työtehtävänsä oli lumenluonti.

Awak Kuierille on tarjottu myös mallin töitä, mutta hän haluaa keskittyä nyt koripalloon.

Olohuoneen seinällä on koristeellinen kello, Afrikan muotoinen maisemataulu ja monta valokuvaa lapsista. Jokainen heistä on pitkä, kuten dinkaheimolaiset usein.

Ylimpänä on kuva Awak Kuierista Suomen koripallomaajoukkueen peliasussa, koripallo kädessä.

Valokuvaaja virittelee laitteitaan, ja isä ja tytär juttelevat keskenään arabiaksi.

Awak Kuier naurahtaa ja kertoo, että isä kysyi, voiko koripalloa pelata rakennekynsillä, jotka hän on ottanut loman kunniaksi.

”Kun menen Italiaan, otan ne pois, ei näillä voi heittää.”

Saman tien kultaiseksi värjätty lomatukka vaihtuu taas hänen Instagram-profiilistaan tuttuun punaiseen. Instagramissa hänellä on melkein 30 000 seuraajaa. Monissa kuvissa hän poseeraa tavalla, joka tuo mieleen enemmän supermallit kuin koripallokentät. Ujoudesta ei niissä kuvissa ole tietokaan.

”Joo, on mallin töitä aika paljon tarjottu. Haluan kuitenkin keskittyä korikseen tällä hetkellä. Tulevaisuudessa voisin ehkä kokeilla. Koris on paljon kivempaa, tykkään liikkua ja olla aktiivinen. Mallin työ olisi ehkä vähän tylsää”, Kuier sanoo.

Ehkä huippumalleille maksettaisiin enemmän kuin naiskoripalloilijoille. Dallasissa Kuierin palkka on kaudessa runsaat 70 000 euroa. Italiassa hänellä on isompi rooli ja palkkakin parempi, noin 100 000 euroa. NBA:n miestähtien alkupalkka lähentelee miljoonaa.

Siinä Kuiereilla kävi hyvä onni, että he päätyivät Kotkaan, koripallokaupunkiin. Löytyi hyvä seura ja hyviä valmentajia, jotka näkivät heti Kuierin potentiaalin. Tosin se ei ollut kovin vaikeaa. Kuier on aina ollut ikätovereitaan vähintään päätä pitempi.

” ”Sanon aina kaikille, että olen sudanilainen. Mutta kyllä olen suomalainenkin.”

Kun isä muistelee menneitä aikoja, tytär kuuntelee herkeämättä.

”Minusta on tosi tärkeä tietää, mistä tulen ja mikä on mun historia”, Awak Kuier sanoo. ”Vaikka olen moderni nainen ja tosi itsenäinen eikä minulla ole samat arvot kuin vaikka vanhempien vanhemmilla, on hienoa tietää oma ja perheen historia.”

Omasta identiteetistään Awak Kuierilla ei ole epäselvyyttä.

”Sanon aina kaikille, että olen sudanilainen. Minut on kasvatettu sudanilaiseen kulttuuriin, ja minä puhun arabiaa. Mutta kyllä olen suomalainenkin. Olen käynyt suomalaista koulua.”

Bior Kuier puuttuu keskusteluun. Hän haluaa muistella sitä suurta yötä, 21. huhtikuuta 2021, jolloin järjestettiin naisten koripalloliigan WNBA:n varaustilaisuus.

”Ajatukseni oli, että pitää järjestää aika isot juhlat. Tiesin, että Awak varataan. Mutta oli korona eikä voinut.”

Koronan takia varaustilaisuus järjestettiin virtuaalisesti. Awak Kuier seurasi tapahtumia Empolissa Italiassa, hotellin kokoushuoneessa. Hän valmistautui kuitenkin huolellisesti, vaikka jännitys pakotti vatsassa. Hän pukeutui valkoiseen liehuvahihaiseen haalariin ja valkoisiin korkokenkiin ja ripusti kaulaansa hopeisen ketjun. Paikalla oli koko Passalacqua Ragusan joukkue.

Kuierin perhe seurasi televisiolähetystä kotona Uudessakaupungissa, kolmelta aamuyöllä.

Kaikki olivat varmoja, että hyvin käy, Awak Kuier varataan kärkipäässä.

Dallas Wingsillä oli kaksi ensimmäistä varausvuoroa.

Ensimmäisenä varattiin odotetusti Charli Collier.

Awak Kuier istui kokoushuoneessa. Vatsaan sattui entistäkin enemmän.

Sitten lähetyksen juontaja kertoi toisen nimen: Awak Kuier.

Jännitys laukesi. Hotellin kokoushuoneessa riemuittiin. Uudessakaupungissa riemuittiin. Monessa suomalaiskodissa riemuittiin.

Se oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen nainen varattiin WNBA:han, vieläpä toisella kierroksella.

Tai ainakin sudanilais-suomalainen.