”Tämä ei ole bluffia” on ainoa virke, jota bluffaajan ei pitäisi koskaan sanoa, kirjoittaa Jari Tervo kolumnissaan.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli kestänyt viime helmikuussa muutaman päivän. Presidentti Vladimir Putin määräsi maansa ydinasejoukot korkeaan valmiustilaan.

Kuluneella viikolla Putin varoitti länttä kolmipäiväisen valloitussotansa 210. päivänä: ”Jos maamme alueellista koskemattomuutta uhataan, käytämme varmasti kaikkia käytettävissä olevia keinoja suojellaksemme Venäjää ja kansaamme.” (HS 21.9.2022)

Putin ärähti vielä yhden virkkeen: ”Tämä ei ole bluffia.” Se on ainoa virke, jota bluffaajan ei pitäisi koskaan sanoa.

Ydinaseilla uhkaaminen on Venäjän normaalia politiikkaa. Tavanomaisilla aseilla se ei voi uhata, kuten hyökkäys Ukrainaan on todistanut. Miltä kuulostaisi: ”Ellette tottele, lähetämme kolonnan viisikymmentä vuotta vanhoja panssarivaunuja seisomaan hievahtamatta teikäläisten maantielle yli viikoksi.” Hyökkäys Ukrainaan on ollut Putinille ja Venäjälle sekä häpeä että katastrofi.

Neuvostoliiton viimeisten aikojen toimittajatähti ja myöhempi kansanedustaja Aleksandr Nevzorov ennusti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vajaata vuotta ennen ensimmäistä tykinlaukausta (HS 27.3.2022). Hänen mielestään sota on päättyvä Venäjän tragediaan. Sen armeija on korruptoitunut puhki.

Nevzorovin mielestä armeija oppi jo ensimmäisessä Tšetšenian sodassa myymään omia panssarivaunujaan viholliselle. Samassa sodassa ilmavoimat kunnostautui pommittamalla omiaan. Sotalaivoja pitää kasassa maali. Viime toukokuussa Nevzorov julistettiin poissaolevana pidätetyksi Venäjällä. Kesäkuussa hän haki vaimoineen Ukrainan kansalaisuutta. Kansalaisuuden myöntämistä vastustanut vetoomus keräsi 25 000 allekirjoitusta.

Venäjän lista ydinaseilla uhkailusta on pitkä. Helmikuussa 2008 Putin uhkasi suunnata ydinaseensa Ukrainaan, jos maa aikoo Naton jäseneksi ja ottaa alueelleen Yhdysvaltain asejärjestelmiä. Venäjä varasi samana vuonna oikeuden hyökätä Puolaan ydinaseilla, koska maa oli liittynyt Yhdysvaltain ohjuskilpeen. Myös Tanskaa uhattiin saman kilven vuoksi.

Putin toimii kuin lasten hiekkalaatikon tylsimys. Hän uhkaa hajottaa koko leikin, ellei sitä leikitä hänen tahtonsa mukaan: pikku Vladimir pysyvässä pääroolissa.

Venäjän presidentinhallinnolta kesti vuorokauden järjestää televisioon Putinin 14 minuutin ja 22 sekunnin mittainen todellisuudesta irronnut vaikerrus. Miten Venäjältä onnistuu kolmensadantuhannen vastahakoisen reserviläisen etsiminen, kiinniottaminen, kouluttaminen ja sen jälkeen kuskaaminen rintamalle?

Kenraalimajuri evp. Pekka Toverin mukaan Putin yrittää osittaista liikekannallepanoa, koska yleinen ei onnistu. Tutkija Kamil Galeevin mielestä Neuvostoliitolla oli logistiikkaa liikekannallepanoon, Venäjällä ei ole. Kaikki kulkee Venäjällä Moskovan sumpun kautta, sekä reserviläiset että varusteet. Ei hyvä.

Suomen hallitus tuskaili pitkään venäläisten viisumiasiaa. Millään ei löytynyt sopivaa pykälää, jolla ruuvata rajaa tiukemmaksi. Täällä ehdittiin jo ylpeillä, että tämä kädettömyys oli oikeusvaltion puolustamista. Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik huomautti Twitterissä, että suojautuminen Venäjän uhalta on yksi olennainen keino turvata oikeusvaltion säilyminen.

Liikekannallepano sai Suomen viimein toimimaan. Ulkoministeri Pekka Haavisto kertoi perjantaina, että venäläisten turismi Suomeen loppuu. Ennakkotietojen mukaan raja tulpataan Schengenin sopimuksen kansainvälisyyspykälän perusteella: kolmannen maan kansalaisten maahantulo Schengen-maahan voidaan estää sen vuoksi, että se aiheuttaa kansainvälistä haittaa vastaanottavalle maalle.

Mahdoton paljastuikin äkkiä mahdolliseksi.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi, että Venäjä ”ei taistele niinkään Ukrainaa ja Ukrainan armeijaa vastaan kuin kollektiivista länttä vastaan”. Suomi kuuluu länteen. Venäjä on siis sitä mieltä, että se on sodassa myös Suomea vastaan.

Tämä kannattaa pitää kirkkaana mielessä nyt, kun Venäjä on harpponut hulluuden partaalle ja harkitsee hyppäämistä.