Iranin kuohunta on saanut monet Suomessakin tuomitsemaan huivipakon. Sopii ihmetellä, miksi se kesti niin kauan, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä.

Mistäs nyt tuulee? Suomessakin ollaan viimein herätty siihen, että Iranin islamilaisen tasavallan naisille asettama huivipakko ei ole oikein. Yhtäkkiä sosiaalinen media ja muut areenat ovat pullollaan huivipakon tuomitsijoita ja naisten oikeuksien puolustajia. Sopii kysyä, että mikä kesti. Iranin islamilaisesta vallankumouksestahan on sentään jo yli neljäkymmentä vuotta.

Ehkä uusheränneet ovat tajunneet, että nyt on viimeiset hetket vaihtaa ”historian oikealle puolelle”. Iranilaisen siveyspoliisin pahoinpitelemä ja sittemmin sairaalassa kuollut nuori kurdinainen Mahsa Amini on innoittanut maannaisensa ja -miehensä laajoihin mielenosoituksiin. Yhden naisen huivipakon rikkomisesta on kasvamassa kansanliike, joka voi kaataa koko uskonnollista hirmuvaltaa harjoittavan hallinnon.

Aiemmin huivipakko – sen enempää kuin vastaavat naisten oikeuksia polkevat lait, tavat ja käytännöt – ei ole tuntunut kiinnostavan Suomessa. On mieluummin oltu hiljaa tai selitetty hurskaasti huivinkäyttöä naisten omaksi valinnaksi. On viisasteltu, että piti se meidänkin mummo huivia vielä 50-luvulla. On ollut niin paljon helpompaa arvostella länsimaisten tyttöjen vapaaehtoista pukemista pinkkiin kuin iranilaisten tyttöjen pakkopukemista huiviin.

Onneksi Suomessa ei ole sentään tarvinnut hävetä ihan yhtä paljon kuin Ruotsissa: Vuonna 2017 Ruotsin ministerivetoinen ja naisvaltainen valtuuskunta vieraili Iranissa hijabit päässä. Voi vain kuvitella, miltä paikallisista naisasianaisista tuntui. Ruotsalaiset ylpeilivät ”feministisellä” hallituksellaan, mutta Iranin-vierailulla tuki annettiin naisten oikeuksia polkevalle hallinnolle. Ei ne sanat, vaan ne teot.

Mistäs nyt tuulee? Menenpä ulos tunnustelemaan. Suomessa ja muualla lännessä tulee harvoin ajatelleeksi, että niinkin arkipäiväinen pieni ilo kuin tuntea tuuli tukassaan ei ole kaikille sallittua.

Iranilaissyntyinen kirjailija-toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti Masih Alinejad kirjoittaa aiheesta teoksessaan The Wind in My Hair – My Fight for Freedom in Modern Iran (2018). Hän kertoo ilosta saada juosta ulkona vapaana ja tuntea tukkansa tanssivan tuulessa. Iranissa se ei ollut mahdollista.

Alinejad kirjoittaa myös siitä, kuinka vastata pakkohijabin puolustelijoille: Ei, lakia ei tarvitse kunnioittaa vain siksi, että se on maan laki. Jos näin tehtäisiin, olisi orjuuskin yhä voimassa. Ei, huivipakkoa ei voi perustella Iranin kulttuurin kunnioituksella. Se ei kuulu iranilaiseen kulttuuriin.

Ei, huivipakko ei ole myöskään vain maan sisäinen asia. Eihän Ranskan kielteistä julkisuutta saanutta burkinikieltoakaan ohitettu vain maan sisäisenä asiana. Ja ei, huivipakon kritiikin ei pidä väistyä ”tärkeämpien” asioiden tieltä. Huivipakon vastaisessa taistelussa on kyse taistelusta ihmisarvon puolesta, Alinejad kirjoittaa.

Mistäs nyt tulee? Riippuu maasta. Kun yhdessä naisten oikeudet kohenevat, ottavat ne toisessa takapakkia. Iran, Afganistan, Saudi-Arabia, unohdetut maailmankolkat ja päälle vielä kotikutoiset ongelmat. Ei ihme, jos energisintäkin naisasianaista turhauttaa. Voiko yksilö tehdä mitään?

Voi ja pitää. Tue naisia, älä mieskasvoisia uskonnollisia, kulttuurisia tai poliittisia yhteisöjä. Tue naisia Iranissa ja muualla, mutta ennen kaikkea tue vähemmistöjen naisia lähellä. Heillä on oikeus aivan samoihin vapauksiin kuin länsimaisillakin naisilla. Ja jos aikuinen nainen haluaa omasta vapaasta tahdostaan hijabia käyttää, tue häntäkin. Mutta muista tukea aina myös naista, joka ei huivia halua.