Vuosi sitten Orpo sanoi yksiselitteisesti, että kokoomus ei mene hallitukseen, joka peruu ilmastotoimia. Sitten linja hämärtyi. Ja selkeytyi jälleen.

Poliitikkojen ominaispiirre on puhua paljon. Vaikka asian voisi ilmaista selkeästi ja napakasti, poliitikot tuppaavat sortumaan monisanaiseen pyörittelyyn, josta on toisinaan vaikea saada mitään tolkkua.

Siksi olikin säväyttävää syksyllä 2021 kuulla kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon sanovan ei.

Viime vuoden Taloudenpuolustuskurssin puheenjohtajapaneelissa Orpolta kysyttiin, onko kokoomus valmis menemään hallitukseen, joka ryhtyy perumaan jo nyt tehtyjä ilmastotoimia.

”Ei”, vastasi Orpo, ja mykisti yleisön.

Syynä oli vastauksen tömäkkyys. Vastaus oli pelkkä kategorinen ”ei”. Siihen ei liittynyt mitään lievennyksiä tai selityksiä. Kaksi kirjainta ja piste. Siinä kaikki. Tämän selkeämmin asiaa ei voi sanoa.

Sittemmin Orpo on lipsunut selkeydestään.

Kesällä 2022 Suomi-Areenan puheenjohtajapaneelissa Orpolta kysyttiin, pitääkö kokoomus energiakriisistä huolimatta edelleen kiinni kannastaan, että ilmastotoimista ei pidä tinkiä.

Tällä kertaa Orpon vastaus ei enää ollut lyhyt eikä kategorinen.

Orpo puhui energiakriisistä ja viittasi siihen, että Ukrainan sodan takia venäläisestä fossiilisesta energiasta on päästävä irti. Tämän jälkeen hän sanoi:

”Nyt meidän pitää hoitaa tätä asiaa. Pitää pystyä hoitamaan huoltovarmuus energian osalta. Meidän pitää päästä eroon venäläisestä fossiilisesta energiasta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ensi talvena on lämmitystä ja teollisuudella energiaa. Sen jälkeen voidaan katsoa, mitä tämä kaikki on tuonut tullessaan. Kyse on nyt hyvin lyhyestä tähtäimestä. Mutta ei ilmastonmuutos itsessään ole kadonnut yhtään mihinkään.”

Tässä vaiheessa paneelin juontaja, MTV3:n toimittaja Eeva Lehtimäki puuttui asiaan.

”Eli 35 käy teille?” Lehtimäki kysyi. Tällä hän tarkoitti sitä, että Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035.

”Ei ole ilmastonmuutos hävinnyt yhtään mihinkään. Katsotaan tämän kriisin jälkeen – kun tämäkin hoidetaan –, että missä mennään silloin”, Orpo vastasi ja yritti vaihtaa puheenaihetta. ”Vielä on pakko todeta puheenjohtaja Anderssonille...”

Paneelin toinen juontaja Jaakko Loikkanen kuitenkin keskeytti Orpon yrityksen.

”Ei kun sanopa nyt se, Petteri Orpo, se hiilineutraalisuustavoite 2035 – pidetäänkö siitä kiinni?

”Pidetään siitä kiinni nyt tämän yli ja katsotaan, missä ollaan. En ole valmis tinkimään siitä ennen kuin nähdään, missä olemme kahden kolmen vuoden säteellä, kun tämä nykyinen valtava energiakriisi on hoidettu.”

Olen kuunnellut Orpon vastauksen ainakin kymmenen kertaa enkä edelleenkään ole ihan varma, mitä hän Suomi-Areenan paneelissa halusi sanoa. Ilmeisesti Orpon viesti oli se, että kokoomus ei tällä hetkellä ole valmis tinkimään ilmastotavoitteesta. Mutta näin voidaan joutua tekemään 2–3 vuoden kuluttua, kun energiakriisin vaikutukset ovat paremmin selvillä.

Tämän viikon keskiviikkona oli Orpon ei-vastauksen vuosipäivä, sillä jälleen oli HS:n ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssin aika. Viimevuotiseen tapaan kurssilla oli puheenjohtajapaneeli.

En malttanut olla kysymättä Orpolta samaa kysymystä uudestaan. Onko kokoomus valmis tinkimään jo tehdyistä ilmastotoimista?

Orpo oli jostain löytänyt jälleen niukan ilmaisun ihanuuden ja vastasi:

”Ei.”