Hei taas, hyvät lukijat, tässä Torsti. Alkuun pieni korjaus taannoiseen. Pohdittaessa sitä, mihin maapallon vesi on hävinnyt, Torsti kirjoitti, että jokainen asteen lisäys lämpötilassa nostaa ilmankosteutta noin seitsemällä prosentilla. Todellisuudessa lisäys kuitenkin nostaa ilman kykyä sitoa kosteutta noin seitsemällä prosentilla, mutta todellinen kosteuden nousu voi olla alempikin.

Luin maineikkaan brittiläismedian artikkelista itsestäänselvänä heittona, että Shakespearen Hamlet perustuu Kalevalasta tuttuun Kullervon tarinaan. En ollut koskaan kuullutkaan tästä, mutta vaikuttaa mielenkiintoiselta! Mitä mieltä tästä ollaan Suomessa? Kullervosta ei tietenkään ole Shakespearen aikaan tiettävästi ollut kirjallista versiota, mutta voisiko tuo silti olla totta?

– Kalervo

Maineikas brittiläismedia tai ei, jossakin kohdassa viittaussuhteet ovat kääntyneet päälaelleen. Tikkaremmin kirjallisuudentutkija tietää kertoa, että virhepäätelmä johtunee kansanrunotieteilijä E. N. Setälän 1900-luvun alussa laajasti hahmottelemista Kullervo-runoelman ja Hamletin yhteyksistä.

Kullervon tarina on Elias Lönnrotin vuoden 1849 Uuteen Kalevalaan sommittelema teksti, eikä sitä löydy sellaisenaan suomalaisesta kansanrunoudesta.

Kullervo, kuten Hamlet, on kertomus nuoresta miehestä, joka on traumatisoitunut isänsä murhasta traagisin seurauksin. Kertomustyyppiä on varioitu monituisissa eurooppalaisissa kulttuureissa, ja tähän viittaavia säkeenpätkiä Lönnrot löysi myös runonkeruumatkoillaan.

Uusi Kalevala on ennen muuta Lönnrotin teos ja 1800-luvun tuotos. Siksi Torstista on mielekästä arvioida, onko pikemminkin Shakespearen Hamletilla ollut merkittävä vaikutus Kullervon tarinaan. Kansanrunouden puhtautta vaalivat ovat ajatuksesta varmasti toista mieltä.

Kalevalan kirjoitusaikaan Hamlet oli kulttinäytelmä ympäri Eurooppaa Suomea myöten. Helsingin Säätytalolla järjestettiin vuonna 1864 suuri kansanjuhla Shakespearen syntymän 300-vuotispäivän kunniaksi. Tuskin enää onnistuisi!

On tietysti mahdollista, että Lönnrot olisi koonnut Kullervon tiedostaen tai tiedostamattaan Hamletin tai sitä muistuttavan peruskertomuksen päälle. Tarkempaa tietoa Lönnrotin todellisesta Shakespeare-suhteesta Torstilla tai kirjallisuudentutkijalla ei kuitenkaan ole.

Aleksis Kiven Kullervo-näytelmässä (1859) Shakespeare-viitteet sen sijaan ovat esillä. Hamletin lisäksi näytelmässä näkyy yhteyksiä King Leariin ja Macbethiin.

Onko olemassa maata, jossa ei ole monarkkia, seremoniallista presidenttiä tai vastaavaa valtionpäätä, vaan ylimmän vallankäyttäjän asemassa on pääministeri tai kenties parlamentin puhemies?

– Jacke

Lähimmäs esimerkkiäsi pääsee Sveitsi, jota johtaa valtionpäämiehenä ja hallituksena samanaikaisesti toimiva seitsenjäseninen liittoneuvosto. Neuvosto koostuu seitsemän ministeriön johtajista, ja sen jäsenet valitaan nelivuotiskaudelle kaksikamarisen parlamentin yhteisistunnon suljetussa äänestyksessä.

Mutta myös liittoneuvosto valitsee keskuudestaan liittopresidentin vuodeksi kerrallaan. Liittopresidentti on usein neuvoston vanhin jäsen, joka ei ole vielä toiminut presidenttinä. Hän ei saa komeaa titteliä kummempia valtaoikeuksia, vaan jatkaa ministeriönsä johtamista. Se lienee maailman vähäisin valtionpään arvo.

Monen johtajan järjestelmiä on lisäksi San Marinossa, Andorrassa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa.

Kahdessa ensimmäisessä johtajia on kaksi: San Marinossa kaksi kapteenivaltionhoitajaa ja Andorrassa kaksi ruhtinaskumppania. Bosnia ja Hertsegovinan presidenttineuvosto on kolmijäseninen: yksi bosniakki, yksi kroaatti ja yksi serbi. Vaikka johtajuus on näissä jaettu, valtaoikeuksien osalta järjestelmät muistuttavat tyypillisiä, enemmän tai vähemmän seremoniallisia presidenttimalleja.

Kun eduskunta sääti potilasturvallisuuslain, presidentti Sauli Niinistö oli käsittääkseni ulkomailla. Ensin Lontoossa kuningatar Elisabetin hautajaisten takia ja jatkoi sieltä matkaa YK:n yleiskokoukseen käymättä käsittääkseni välillä Suomessa. Silti laki vahvistettiin saman tien. Onko vahvistaminen mahdollista sähköisesti, vai onko presidentin kansliassa kumileimasin, jota tehtävään vihityt saavat käyttää?

– Tiitu

Tosiaan tavallisesti tasavallan presidentti vahvistaa lait parin viikon välein niin kutsutussa presidentin esittelyssä. Esittelyyn osallistuvat kaikki ministerit. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että läsnä on presidentin lisäksi vähintään viisi valtioneuvoston jäsentä. Lisäksi paikalla on oikeuskansleri.

Pandemian aikana esittelyitä alettiin pitää suojatuin etäyhteyksin, tasavallan presidentin kansliasta kerrotaan Torstille. Tällöin opittuja käytäntöjä on voitu hyödyntää myöhemminkin.

Kun presidentti Niinistö vahvisti Suomen Nato-hakemuksen 17. päivänä toukokuuta, hän oli valtiovierailulla Ruotsissa. Presidentin kanslian Twitter-tilillä julkaistun kuvan pohjalla presidentin esittely oli järjestetty videoyhteydellä.

Samoin toimittiin myös presidentin osallistuttua kuningatar Elisabet II:n hautajaisiin, jotta potilasturvallisuuslaki saatiin vahvistetuksi.