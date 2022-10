Paavo Lipposen ja Esko Ahon toimintaa on mahdotonta pitää isänmaallisena, kun muistaa Suomen ja Venäjän yhteisen historian, kirjoittaa Jari Tervo kolumnissaan.

Paavo Lipponen ja Esko Aho ovat valtiomiehiä. Edellinen toimi pääministerinä vuosina 1995–2003, jälkimmäinen 1991–1995. Heidän aikanaan Neuvostoliitto romahti, Suomi liittyi Euroopan unioniin ja markka vaihdettiin euroon. Töitä riitti.

Lipposen jäljiltä tasavalta oli paremmassa kunnossa kuin missä hän sen itse sai. Hän oli ensimmäisiä demareita, jotka puhuivat lämpimästi Euroopan unionin ja Naton jäsenyydestä.

Ahon Suomi joutui idänkaupan romahdettua lamaan. Hänen hallituksensa kuitenkin irtautui yya-sopimuksesta ja haki Euroopan unionin jäsenyyttä. Aho taivutteli oman puolueensa kepun jäsenyyden taakse. Nämä olivat saavutuksia.

Aktiivipolitiikan jälkeisinä vuosina Lipponen ja Aho ovat keskittyneet pilaamaan jälkimainettaan. Miehet hankkiutuivat kovapalkkaisiin töihin edistääkseen Putinin Venäjän asiaa.

Lipponen on puolustanut Venäjän konsultointia sillä, että vain Suomessa puhutaan yksipäisestä kaasuputkesta. Päitä on Lipposen mukaan kaksi, Venäjän pää ja Saksan pää. Tätä selitystä Lipponen on toistellut vuosien mittaan. Ilmeisesti hän on toiminut mielestään kahden maan neuvonantajana.

Lipponen konsultoi kuitenkin Nord Stream 2:ta. Siinä määräysvalta oli Gazpromilla, venäläisellä jättiyhtiöllä. Gazprom taas on Kremlin peukalon alla. Lipponen työskenteli konsulttivuosinaan siis Venäjän valtion hyväksi. Niin teki myös vuodesta 2016 Esko Aho Sberbankissa.

Lipponen ryhtyi konsultoimaan vuonna 2008 muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä tunkeutui Georgiaan, naapurimaahansa. Vuonna 2014 Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, jälleen naapurimaahansa. Krimin niemimaan Venäjä miehitti ja liitti laittomasti itseensä samana vuonna.

Lähes kolmesataa ihmistä kuoli, kun Venäjän miehittämältä Itä-Ukrainan alueelta ammutulla Buk-ohjuksella pudotettiin malesialainen kone vuonna 2014. Syyriassa Venäjä pommitti kouluja ja sairaaloita. Ne ovat sotarikoksia. Putinin vastustajia murhautettiin kotimaassa ja ulkomailla, välillä onnistuen, välillä ei.

Helmikuussa 2022 Venäjä hyökkäsi taas Ukrainaan. Tarkoituksena oli valloittaa koko maa Kiovaa myöten, lakkauttaa Ukrainan valtiollinen olemassaolo ja toteuttaa kansanmurha.

Lipponen ei pitänyt näitä Venäjän toimia riittävänä syynä sanoa irti konsultointisopimusta.

Kun Lipposen asiakas keskittyi tekemään rikoksia ihmiskuntaa vastaan, Lipponen konsultoi niin perhanasti. Vuosina 2007–2021 laskutettavaa kertyi Cosmopolis-konsulttiyhtiölle lähes kolmen ja puolen miljoonan euron arvosta. Pääosa laskutuksesta syntyi putkitöistä. Maaliskuussa 2022 Venäjän hyökkäys oli kestänyt viikon. MTV3:n haastattelussa valtiomies Lipponen kertoi, miksi konsultointi päättyi: ”Sopimus loppuu.”

Esko Aho ilmoitti 24. helmikuuta 2022 lopettavansa työt Sberbankissa. Venäjä oli muutamaa tuntia aiemmin hyökännyt Ukrainaan. Aho oli kyllä päättänyt lopettaa pankissa jo aiemmin. Tästä meillä on hänen sanansa.

Neljä viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä Aho kuitenkin puolusti Sberbank-pestiään Iltalehdessä sillä, että hän toimii sääntöjen mukaan: ”Ei tätä voi tarkastella sellaisena kysymyksenä, että mitä yksilö tekee.”

Eron jälkeen Aho kertoi Helsingin Sanomissa halunneensa olla mukana tukemassa Venäjän talouden kehitystä. Ainakin hänen oma taloutensa kehittyi. Hän tienasi Sberbank-työllään vuosien mittaan Talouselämä-lehden mukaan yli puoli miljoonaa euroa.

Pidän käsittämättömänä Lipposen ja Ahon toimintaa. Kun Putinin Venäjä kelpaa yhteistyökumppaniksi, rimaa ei voi enää alemmas laskea. Parivaljakon toimintaa on mahdotonta pitää isänmaallisena, kun muistaa Suomen ja Venäjän yhteisen historian. Raha varmaan lämmittää.

Pelkistettynä asia näyttää irvokkaalta. Kaksi suomalaista ex-pääministeriä värväytyy puudelin virkaan Putinin sortokoneistossa. Suomalaisten maine Venäjä-suhteitten erityisosaajina kuulostaa Lipposen ja Ahon jäljiltä mustalta huumorilta.