Jos Zyskowicz tulee valituksi ja istuu kauden loppuun, hänestä tulee Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja.

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja Ben Zyskowicz, 68, asettuu sittenkin ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Edellisten eduskuntavaalien jälkeen vuonna 2019 Zyskowicz kertoi nykyisen eduskuntakauden hyvin todennäköisesti jäävän viimeisekseen.

”Kiinnostus ja into politiikan asioihin on edelleen kova”, Zyskowicz sanoo HS:lle.

Mikä Zyskowiczin mielen muutti?

”Nyt kun eletään hyvin hankalia aikoja Euroopan turvallisuustilanteen osalta, ja myös Suomen talouden osalta, niin katson, että tälle kokemukselle, joka minulla on, olisi käyttöä”, Zyskowicz sanoo.

Viime vaalien jälkeen neljä vuotta sitten Zyskowicz oli lähes varma, että ei hae enää jatkoa kansanedustajana. Onhan häntä jo vuosikymmeniä vaivannut jatkuva vaihtelevan tasoinen päänsärky.

”Mutta mitä lähemmäksi eduskuntavaalit ovat tulleet, sitä epävarmemmaksi olen tullut vapaaehtoisen luopumisen suhteen”, Zyskowicz sanoo.

Zyskowiczin päätös on siinä mielessä historiallinen, että mikäli hän tulee valituksi uudelle kaudelle ja istuu sen loppuun, hänestä tulee Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja.

Zyskowicz ohittaa kauden loppupuolella Ilkka Kanervan, joka ennen viime kevään kuolemaansa ehti istua eduskunnassa peräti 43 ja puoli vuotta. Zyskowicz on ollut kansanedustaja vuodesta 1979.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huuteli tapansa mukaan väliin. Eduskunta keskusteli Suomen Nato-jäsenyydestä ja valtaosa puheenvuoroista antoi sille tukensa

Ben Zyskowicz ei ole ihan tavallinen poliitikko.

Poikkeuksellista oli esimerkiksi se, mitä Zyskowicz sanoi toukokuun lopussa eduskunnan täysistunnossa. Hän nimittäin kehui hallitusta, mitä hyvin harvoin kuulee oppositioedustajan suusta.

”Itse antaisin paljon anteeksi nykyiselle hallitukselle. Se on mielestäni hoitanut kohtuullisen hyvin viheliäisen koronakriisin, ja se on mielestäni hoitanut erittäin hyvin Suomen Nato-jäsenyysasian”, Zyskowicz sanoi eduskunnassa.

Zyskowicz kertoo nyt jälkikäteen, että hänellä ei ole sinänsä mitään ongelmaa kiittää hallitusta asioista, joista se kiitosta ansaitsee.

Ja herkeää Zyskowicz kehumaan myös pääministeri Sanna Marinia (sd), joka on etenkin sosiaalisessa mediassa kansainvälisesti poikkeuksellisen näkyvä suomalainen vaikuttaja. Loppukesästä Marinin bilettämistä kommentoi Twitterissä muun muassa Yhdysvaltain entinen ulkoministeri Hillary Clinton.

”Marin on maailmanluokan tähti, joka luo erittäin hyvää Suomi-kuvaa”, Zyskowicz sanoo.

Kehuttuaan hallitusta toukokuisessa eduskuntapuheessaan Zyskowicz kuitenkin jakoi myös risuja.

”Sitä ei voi hallitukselle antaa anteeksi, että se ei ole pystynyt aidosti laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen”, hän sanoi. Tällä hän tarkoittaa hallituksen löperönä pitämäänsä taloudenpitoa.

Vaikka iso osa esimerkiksi korona-ajan lisämenoista oli Zyskowiczin mukaan välttämättömiä, jostain vähemmän tärkeästä olisi pitänyt voida säästää.

”Se on täysin vastuutonta”, Zyskowicz sanoo.

Hänen mielestään Marinin hallitus onkin ajanut lähinnä vasemmistoliittolaista talouspolitiikkaa.

”Kun on hyvät ajat, otetaan vähän velkaa. Kun on huonot ajat, otetaan paljon velkaa. Eli sellainen ajattelu, että kaikki voidaan rahoittaa velalla. Kun tulee uusia tarpeita – ja niitä on loputtomasti – ne rahoitetaan velalla. Eikä mistään vanhoista tarpeista voi säästää”, Zyskowicz sanoo.

Zyskowicz alkaa päästä vauhtiin.

”Meillä on nykyään näitä valtuutettuja – meillä on lapsiasia-, vanhusasia-, tasa-arvo-, yhdenvertaisuus-, ihmisoikeus- ja tietosuojavaltuutettu. Meillä on oikeusasiamies ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä. Ne kaikki esittävät lisäresursseja epäkohtien korjaamiseksi. Pilke silmäkulmassa voisi kysyä, pitäisikö meillä olla myös säästämisasiainvaltuutettu. Hän tienaisi palkkansa kyllä hyvin nopeasti.”

Zyskowicz on päässyt seuraamaan eduskuntatyötä jo kuudella vuosikymmenellä, mikä on hämmästyttävän pitkä aika.

Olivatko poliitikot ennen parempia?

”1970-luvulla politiikka oli – nykytermein ilmaistuna – trendaava laji. Silloin politiikkaan lähti ikäluokasta paljon suurempi osa”, Zyskowicz sanoo. Hän arvioi, että esimerkiksi Erkki Liikanen, Esko Aho, Sauli Niinistö ja Erkki Tuomioja olivat kaikki aikoinaan oma sukupolvensa lahjakkaimpia nuoria.

Asiat eivät välttämättä ole täysin muuttuneet, vaikka nykyään yhä harvempi nuori lähtee mukaan puoluepolitiikkaan.

”Sanoisin, että nykyisissä 30–40-vuotiaissa kansanedustajissa ja puoluejohtajissa on edelleen ihmisiä, jotka ovat sukupolvensa lahjakkaimpia. En viitsi nimiä mainita, mutta kyllä siellä on useita huippulahjakkuuksia.”