Kun Suomi liittyy Natoon, Joulupukin kotitunturista tulee puolustusliiton eksoottisin kolkka. Se täytyy hyödyntää matkailuvalttina.

Joulupukki asuu Suomessa, joten kohta Joulupukki asuu Nato-Suomessa. Pukki, muori ja tontut pääsevät mahtavan puolustusliiton varjelukseen.

Se on suuri mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää täysimääräisesti.

Tähystäkäämme siis itäisen Lapin Savukosken kunnan ja Venäjän väliselle rajalle. Aivan rajan partaalla sijaitsee Joulupukin myyttinen kotikumpare, Korvatunturi.

Korvatunturi erottuu suomalaisesta tyyppitunturista kulmikkaalla profiilillaan. Sen korvamainen huippu vangitsee katseen ja pakottaa kapuamaan päälleen. Joulupukin koti on myös luonnonnähtävyys.

Luulisi siis, että Korvatunturi kuhisisi turisteja. Vaan ei. Korvatunturilla vierailee vuosittain mitättömät parisataa matkailijaa. Korvatunturi seuraa liki autiona sivusta, kun matkailijat parveilevat muualla Lapissa.

Onneksi apu on tulossa. Jos kortit pelataan oikein, sivelee Nato-jäsenyys Korvatunturin kylkeen sellaista brändihunajaa, että syrjäinen kukkula voidaan kohottaa Levin ja Ylläksen varjosta koko maailman valokeilaan.

Tehtävä on toki vaikea. Hankalammin saavutettavaa paikkaa saa Suomesta hakea.

Savukoski sijaitsee tuhannen kilometrin päässä Helsingistä. Savukosken kylältä Korvatunturille menijän pitää ensin ajaa yli sata kilometriä tietä, josta vain 30 kilometriä on päällystetty.

Loppu on soraa eli etenkin keväisin velliä. Taistelu asvaltista on käyty ja hävitty. Saa olla tyytyväinen, että tie edes aurataan talvella, sanoo puhelimeen Savukosken kunnanjohtaja Eeva-Maria Maijala (kesk).

Vasta tien päästä, Kemihaarasta, alkaa varsinainen taival. P-paikan ja Korvatunturin välissä on metsä- ja suomaastoa noin 25 kilometrin kelkkamatkan verran. Sesonki sijoittuu talveen, jotta matkailija voi ostaa tunturiin kyydin kelkan reessä.

Kaiken lisäksi Korvatunturi seisoo rajavyöhykkeellä. Tunturille astuakseen täytyy anoa lupa Rajavartiostolta. Kätevästi netitse, mutta kuitenkin.

Maantieteelle edes Nato ei voi mitään.

” Älkäämme odotelko viimeisiä ratifiointeja tumput suorina – markkinointikoneet käyntiin!

Mutta työntyväthän ihmiset massoittain mitä kinkkisimpien taipaleiden taakse, kuten Mount Everestille. Jos vain tahtovat. Kun Korvatunturista tulee aluetta, jonka jokaista tuumaa Nato puolustaa, tunturilla on kaksi vahvaa vetovoimatekijää. Se on paitsi Joulupukin koti myös Pohjois-Atlantin puolustusliiton eksoottisin erämaakolkka.

Korvatunturilla länsi ja itä törmäävät. Kolmesta huipusta puolitoista kuuluu Suomeen, loput Venäjään. Suomen huippu on korkein, ja sieltä voi melkein heittää Venäjälle lumipallon. Naton viidennen artiklan suojasta.

Kukapa ei haluaisi kokea moista? Älkäämme odotelko viimeisiä ratifiointeja tumput suorina – markkinointikoneet käyntiin!

Soittokierros Lappiin antaa idealle kahtalaista vastakaikua.

Lapin kuntien omistaman markkinointi- ja viestintäyhtiön House of Laplandin toimitusjohtaja Satu Luiro ei kuulostaa innostuneelta.

”Joulupukki ja päivänpolitiikka ovat asioita, jotka eivät välttämättä sovi yhteen kovin hyvin”, hän muotoilee.

Samalla kannalla on Savukosken kunnanjohtaja Maijala. Joulupukki on rauhan rakentaja, hän sanoo. No niinhän se on Natokin, mutta Maijala kuulostaa lukinneen kantansa.

Savukoskelainen matkailuyrittäjä Mikko Taipalus puolestaan on toista mieltä. Hän arvelee, että Naton leimasta saattaisi koitua etua Korvatunturin markkinoinnissa.

Viime talvena Taipalus kuljetti moottorikelkalla Korvatunturille ainakin saksalaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia ja japanilaisia. Asiakkaita oli enemmän kuin kelien puolesta ehti kuskata. Lumi suli, kysyntä ei.

Johtuiko suosio Suomen keväällä käynnistämästä Nato-prosessista, emme voi tietää, mutta tuskinpa se haittasikaan.

Taipaluksen mielestä Korvatunturille olisi tehtävissä paljonkin. Ensinnäkin huipulla olevat, vierailijoiden käyttöön tarkoitetut rakenteet suorastaan huutavat uusimista.

”Siellä on 70 vuotta vanha, kaksi kertaa kaksimetrinen koppi, jonka katto vuotaa”, hän sanoo.

Miksi sellainen koppi vielä seisoo? Savukosken kuntakin on toivonut uutta jo vuosien ajan.

Vastaus piilee siinä, että Korvatunturi sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuistossa eli tiukasti suojellussa luonnossa. Aluetta hallinnoi likipitäen Naton veroinen mahti: Suomen Metsähallitus, ja Metsähallitus noudattaa kaikissa toimissaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joka kansallispuistoon on laadittu.

Nykyinen hoito- ja käyttösuunnitelma ei sisällä mahdollisuutta rakentaa uutta Korvatunturille.

Naton ydinsateenvarjon alla olemme turvassa Venäjän ohjuksilta, lennokeilta ja tykinammuksilta, mutta Joulupukin kotitunturilla ei ole kunnollista suojaa säältä.

Eikö hökkelille tosiaan ole tehtävissä mitään, Urho Kekkosen kansallispuiston puistonjohtaja Pirjo Seurujärvi?

Seurujärvi kuulostaa jyrkältä eikä lupaa mitään, mutta sitten hän paljastaa, että teknisesti ottaen saattaisi olla konsti.

”Hoito- ja käyttösuunnitelmaan voidaan laatia niin sanottu täydennyssuunnitelma”, hän sanoo.

Täydennyssuunnitelmaa on kuulemma käytetty takaporttina ainakin kerran, kun Hammastunturin suojelualueelle täytyi linjata kappaleen verran moottorikelkkareittiä. Ei se yksinkertainen nuijankopautus olisi, Seurujärvi täsmentää, vaan asiasta pitäisi kuulla laajasti eri tahojen näkemyksiä.

Kyllä keinot löytyvät, jos tavoite painaa. Aivan kuin venäläisten turistiviisumien rajoittamisessa. Se oli mahdotonta, kunnes ei enää ollutkaan.

Hökkeli päreiksi, ehompaa tilalle ja Korvatunturi maailmankartalle!