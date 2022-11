Elon Musk on voittajan kaveri, olipa tämä kuka tahansa, kirjoittaa Jari Tervo kolumnissaan.

Maailman rikkaimman ihmisen Elon Muskin nettovarallisuus on noin 200 miljardia dollaria. Hän osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla. Summalla ostaisi myös suuren määrän hiljaisuutta.

Monet miljardöörit eivät tarvitse julkisuutta. Siksi Forbes-talouslehden pohattalistan lukuisat kuvat ja nimet vaikuttavat tutuilta vain miljardöörilistauksista.

He ovat sijoittaneet hiljaisuuteen. He eivät suostu haastatteluihin, he eivät laita persoonaansa peliin myydäkseen tuotteitaan, eivätkä he pukeudu twiittiänsä varten Teräsmiehen virkapukua muistuttavaan asuun. Heidän ei tarvitse enää tienata.

Elon Musk investoi kaikkeen muuhun kuin hiljaisuuteen. Hän tahkoaa rahaa paitsi bisneksillään myös pelleilyllään. Miten luonnehdimme Muskia ihmiselle, joka ei ole hänestä kuullutkaan? Näin: ”Hän on maailman rikkain ihminen.”

Paypal, Tesla, SpaceX tulevat vastauksessa vasta rahavuorten jälkeen. Moni muukin valmistaa autoja tai lentelee avaruudessa.

Elon Musk on kuin paavi. Vain yksi ihminen kerrallaan voi hoitaa Kristuksen käskynhaltijan tai maailman rikkaimman ihmisen virkaa. Digimaailmassa paavilla on 19 miljoonaa seuraajaa, Muskilla 113 miljoonaa. Tosimaailmassa paavi päihittää Muskin seuraajien määrässä.

Tasaisin väliajoin demokratioissa ehdotellaan, että presidentti tai pääministeri pitäisi valita talouden huippujohtajien joukosta, mielellään miljardööri. Hän todistaa työllään – vimmatulla tienaamisellaan – osaamisensa. Hän osaa johtaa organisaatiota ja vaatia siltä tuloksia.

Tai hän on vain sattunut lillumaan oikeissa kasseissa ennen kuin kohtasi yhtä ökyn munasolun.

Tasavaltaa tai liittotasavaltaa ei kuitenkaan johdeta kuin yritystä. Demokratiassa valta on hajautettu. Elon Musk erotti Twitterin johdon ostettuaan yrityksen. Demokratiassa potkujen jakelemista rajoittaa perustuslaki. Viimeksi bisnesmaailman osaamista kokeiltiin valtioelämässä, kun Yhdysvaltain presidentiksi valittiin Donald Trump.

Trump pyrki ratkaisemaan ongelmat huutamalla ja valehtelemalla. Elleivät ne ratkenneet, Trump erotti alaisensa. Trumpilta evättiin ennen Muskin aikaa pääsy Twitteriin sen sääntöjen rikkomisesta. Musk ei päästä Trumpia takaisin Twitteriin ainakaan ennen Yhdysvaltain tiistaisia kongressivaaleja.

Elon Muskista ei tule Yhdysvaltain presidenttiä. Hän on syntynyt Pretoriassa, Etelä-Afrikassa. Hän ei siis ole syntyperäinen Yhdysvaltain kansalainen, kuten perustuslaki presidentiltä edellyttää. Se on siunaus maailman kansoille.

Musk edisti Putinin asiaa hahmotellessaan rauhansopimusta Twitterissä. Muskin mielestä Venäjän laittomasti itseensä liittämän Krimin tulisi kuulua pysyvästi Venäjälle. Ukrainan taas pitäisi olla puolueeton. Se tietenkin pakottaisi Ukrainan Venäjän etupiiriin, ja lihamyllyyn.

Ukrainan Saksan-lähettiläs kehotti Twitterissä Muskia painumaan vittuun. Ovatkohan tällaiset – asialliset – kehotukset mahdollisia myös Muskin omistamassa yhteisö- ja mikroblogipalvelussa?

Muskin suhde Venäjän barbaariseen hyökkäykseen ei ole silti yksioikoinen.

Kaksi päivää Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan varapääministeri pyysi Muskin SpaceX-yhtiöltä Starlink-yhteyksiä Ukrainaan. Niitä tarvittiin maan puolustamiseen. Musk toteutti pyynnön. SpaceX on esittänyt toimineensa silkasta hyvästä tahdosta, mutta mediatietojen mukaan myös Yhdysvaltain hallitus on maksanut miljoonia dollareita Ukrainan Starlink-yhteyksistä SpaceX:lle.

Kumpi voittaa sodan? Ukraina vai Venäjä? Elon Musk on auttanut Ukrainaa puolustautumaan, mutta hän on myös nuollut Putinia rauhanjauhannallaan. Musk on siis voittajan kaveri, olipa tämä kuka tahansa. Moraalia hänellä on myytäväksi asti.

”Kuka oikeastaan edes haluaisi elää satavuotiaaksi?” Hetken hiljaisuuden jälkeen kysyjä päättää vitsinsä itse: ”Jokainen yhdeksänkymmentäyhdeksänvuotias.”

Entä mitä oikeastaan haluaa maailman rikkain ihminen?

Lisää rahaa. Tämä ei ole enää vitsi.