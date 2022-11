Tällä palstalla Torsti ja hänen tikkaremminsä vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Eikö vastaus tyydytä? Tai onko oma kysymys mielessä? Lähetä postia Torstille: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti. Kalle Mikkola ehdottaa katutyökysymykseen liittyen, että kadun avaamisesta tulisi periä haittaa vastaava korvaus.

”Tämä kannustaisi pitämään katuja auki mahdollisimman vähän tekemällä kaikki yksityiset ja julkiset muutostyöt kerralla, kehittämällä nopeampia tekniikoita ja organisointitapoja sekä keskittämällä työ mahdollisimman lyhyille pätkille kerrallaan ja vähäliikenteisiin aikoihin”, Mikkola kirjoittaa.

Ehdotuksen pitäisi hänen mukaansa koskea myös julkista sektoria. Nykyisellään katutöiden budjeteissa ei lasketa menoeräksi työmaiden kansalaisille aiheuttamaa haittaa ja hidastetta.

Ulla Aunola taas koki tietoturvatermit vaikeiksi ja pyysi selvennyksiä.

Oleellisin selvennettävä kohta lienee kaksivaiheinen varmistaminen eli se, että palveluun sisäänkirjautuminen pitää vahvistaa vielä ylimääräisellä koodilla. Usein koodi on tekstiviestinä puhelimeen lähetettävä numerosarja. Ominaisuuden saa kytkettyä päälle sähköpostin asetuksista varsin suoraviivaisesti. Tarkemmat ohjeet löytyvät sähköpostin tarjoajan sivuilta.

Venäjän sulkemista urheilusta on vastustettu vedoten muihin sotaa käyviin maihin, mikä on loogista, mutta johtopäätös on väärä. Kaikki hyökkääjävaltiot tulee sulkea kisoista. Urheilun pitäisi, ja se voisi olla rauhanliike. Kysynkin, mitä muita YK:n peruskirjaa rikkovia tai YK:n yleiskokouksen tuomitsemia valtioita tällä erää on?

– Risto, Porvoo

Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, mikä kaikki luetaan YK:n peruskirjan rikkomiseksi. Peruskirjan noudattamista valvovat lukuisat YK-instanssit, eikä Suomikaan selviä kaikesta puhtain paperein.

Ihmisoikeuskomitea on huomauttanut Suomea saamelaisten oikeuksien rikkomisesta, ja taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien komitea on ilmaissut huolensa ihmisoikeuksien toteutumisesta metsäyhtiö UPM:n Uruguayn-operaatioissa.

Yleiskokouksessa äänestettävät kysymykset taas ovat eri jäsenmaiden ehdottamia. Siitä syystä vuodesta toiseen noin kolme neljäsosaa tuomitsevista päätöslauselmista koskee Israelin toimia. Niitä ehdottavat usein arabimaat ja Palestiina, jotka saavat tuen lähes kaikilta äänestäviltä mailta. Lisäksi yleiskokous on toistuvasti ilmaissut huolensa esimerkiksi Syyrian, Pohjois-Korean ja Myanmarin ihmisoikeustilanteesta sekä Venäjän sotatoimista ensin Krimillä ja sitten muualla Ukrainassa. Yhdysvaltoja on vaadittu jo 30 vuotta lopettamaan Kuuban kauppasaarto.

Sodan ja rauhan asioissa painavin taho on turvallisuusneuvosto, jolla on valta määrätä jäsenvaltioita sitovia sanktioita. Sen pakotelistalla on tällä hetkellä 14 maan hallintoa. Pakotteet vaihtelevat Guinea-Bissaun sotilasjohdon matkustuskiellosta Pohjois-Korean suoranaiseen eristykseen.

Turvallisuusneuvoston viidellä pysyvällä jäsenellä – Britannialla, Kiinalla, Ranskalla, Venäjällä ja Yhdysvalloilla – on kuitenkin veto-oikeus päätöksiin, minkä vuoksi YK ei ole asettanut Venäjälle Ukrainan sodasta johtuvia pakotteita.

Torsti spekuloi näiden olevan korkeintaan suuntaa-antava mittari edustuskelpoisuudelle. Toiset julkilausumat ja pakotteet ovat tiukempia kuin toiset. Ehkä yleiskokouksen tai turvallisuusneuvoston tuomio on poliittisena syynä välttämätön muttei riittävä.

Tähän asti poliittiset syyt sulkea maita kisoista ovat olleet paljon ehdottamaasi painavampia. Venäjän nykyistä ulossulkemista edeltävä vastaava, lähes täydellinen osallistumiskielto on koskenut rotuerottelupolitiikkaa harjoittanutta Etelä-Afrikkaa 1960–1990-luvuilla.

Edellinen pesukoneeni toimi moitteettomasti 19 vuotta. Puhdistin säännöllisesti nukkasihdin, jonne oli aina kertynyt töhnää. Yllätys oli suuri, kun uudesta, samanmerkkisestä koneesta sihti puuttui. Onko tämä trendi uusissa koneissa, ja miten tämä vaikuttaa pesukoneeseen ja sen käyttöikään?

– Anu

Vanhanmalliset nukkasihdit ovat tosiaan poistuneet pesukoneista. Koneet osaavat itse erotella nukan pesuvedestä poistoveteen ja siitä viemäriin, joten töhnä ei enää pääse tukkimaan pumppua tai sotkemaan pestäviä vaatteita.

Kodinkoneyhtiössä työskentelevä tikkaremmiläinen kertoo, että monet jättivät sihdin tyhjentämättä. Suodatin meni tukkoon, mikä johti turhiin huoltokäynteihin.

Myös uudemmat koneet estävät vierasesineiden pääsyn pumppuun. Niissä on roskaloukku, joka kerää isommat esineet: napit, kolikot ja hiuspinnit. Moni kutsuu loukkua yhä nukkasihdiksi, vaikkei se poistakaan nukkaa. On myös koneita, joissa loukkua tai sihtiä ei voi enää puhdistaa itse.

Silti koneen pumppuun voi päätyä roskaa, joten sen sisältö kannattaa välillä tarkistaa, jos vain mahdollista. Jotkut uudet koneet osaavat hälyttää, jos loukkuun on jäänyt esine kiinni.

Kun kone on vedestä tyhjä, alareunassa olevasta luukusta voi vetää kannen auki. Paljastuu korkki, jonka voi avata. Sitten voi laskea poistoletkuun ja pumppuun jääneet vedet ulos ja huuhdella korkin pesualtaassa.

Joissakin koneissa korkin avaamisen jälkeen näkee poistopumpun. Silloin pumpun siipeä on hyvä pyöräyttää ja kokeilla, että se pyörii moitteetta. Operaation tarkka kulku kannattaa varmistaa käyttöohjeista tai kodinkoneyhtiöiden Youtubeen tekemistä apuvideoista.