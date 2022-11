Alamaiset vakuuttivat kuningatar Elisabetille kunnioitustaan, mutta älykkäänä naisena hän tiesi: Eivät he minua rakasta. He rakastavat kuningatarta.

Englannin kuningatar Elisabet II vieraili Los Angelesissa Yhdysvalloissa 1980-luvun loppupuolella. Hänen turvallisuu­des­taan vastasi paikkakunnan poliisin rikoskomisario.

Kuningattarelle lahjoitettiin vanha musketti. Rikoskomisario oli vaipunut ajatuksiinsa. Niitä oli vain muutama, mutta ne olivat väkeviä.

Komisario Frank Drebin näki lahjoittajan, miljardööri Ludwigin, sojottelevan musketilla ympäriinsä. Drebin syöksyi pelastamaan kuningatarta, joka ei tosin ollut minkäänlaisessa vaarassa. Komisario päätyi intiimiltä näyttävään asentoon juhlapöydälle, monarkin päälle. Sensaatiokuvilla tapetoitiin seuraavan päivän lehdet.

Olen viime viikkoina vertaillut kolmea tarinaa edesmenneestä Englannin kuningattaresta. Oma tarinansa rakentuu hänestä tehdyistä muisto-ohjelmista ja hautajaisiin liittyvistä television erikoislähetyksistä. Toinen tarina on Netflixillä esitetty suoratoistosarja The Crown. Kolmas on tuo edellä kerrottu kohtaus satiirisesta amerikkalaiselokuvasta Mies ja alaston ase.

Tarinoista epäuskottavin on virallinen kertomus: hyöky maireita arvioita. Kukaan ei ole näin hyvä. En ole elämäni aikana kuullut ketään hetki sitten poistunutta ihmistä näin ylistettävän, edes niitä, joilla on oikeita tieteellisiä, taiteellisia tai yhteiskunnallisia saavutuksia.

” The Crownin päähenkilö on kruunu.

Yhteenkään postuumiin imarteluun ei edesmennyt itse ole ollut tietenkään syypää. En odottanut vanhan kuningattaren moittimista hänen haudallaan. Vain tervettä järkeä kaipasin. Hän peri viran vailla omaa ansiota, syntyperänsä vuoksi.

Syntyperän lisäksi sattuma puuttui asiaan. Elisabetin isä kruunattiin kuninkaaksi sen jälkeen, kun edellinen kuningas luopui mieluummin kruunusta kuin rakastetustaan.

Elisabet II selviytyi työstään hyvin. Hän suhtautui virkansa elinkautisuuteen kirjaimellisesti. Kun ikätoverit olivat viettäneet eläkepäiviä jo vuosikymmeniä, Elisabet painui ankeana talviaamuna Yorkshireen saksimaan auki terveyskeskusta. Velvollisuus vaati.

The Crownin tarina kiinnostaa.

Ystäväni mielestä sarjan tuorein kausi hajoaa, kun se ei keskity päähenkilöönsä. Sarja ei ole kyllä ilmoittanut, että tämä Windsor-suvun jäsen on sen päähenkilö. Sarjan keskipiste sijaitsee hieman Elisabetin yläpuolella. Se on kruunu, kuten sarjan nimi ilmoittaa.

Kruunu vaeltaa, päästä toiseen. Sen kerrallinen haltija saattaa haksahtaa kuvittelemaan, että kruunu kuuluu hänelle. Se kuuluu kuitenkin vain itselleen. Kuningattarelle valkenee, että pitkästä valtakaudesta huolimatta hänkin on vain väliaikainen. Hänen esikoispoikansa odottaa malttamattomana kruunua. Tosielämässä prinssi Charles sai tappaa aikaa odotushuoneessa melkein seitsemänkymmentäneljä vuotta.

Myös tämä tuotantokausi on aiheuttanut vastalauseita. Entiset pääministerit Major ja Blair ovat kiistäneet koskaan käyneensä prinssi Charlesin kanssa sellaisia keskusteluja kuin sarjassa väitetään.

Fiktiossa esitetyt ihmiset ja tapahtumat eivät ole oikeita tai vääriä. Ne liikkuvat toisella asteikolla, hyvästä huonoon. Sekään ei tarkoita fiktiopersoonien moraalista tasokkuutta, vaan sitä, miten vakuuttavasti heidät kuvataan.

Yli kolmekymmentä vuotta sitten valmistunut amerikkalaiselokuva Mies ja alaston ase kertoo poliittisesta vallasta puhdistettujen eurooppalaishovien nykytilanteesta. Hovit ja yhteiskunnat ovat solmineet linnarauhan. Kuninkaallisille maksetaan ylenpalttisesti siitä, että julkisuus saa tunkeilla heidän elämäänsä ja pilailla heidän kustannuksellaan.

Kuningatar Elisabet II pohti läpi elämänsä kohtaloaan. Alamaiset vakuuttivat hänelle kunnioitustaan, mutta älykkäänä naisena hän tiesi: Eivät he minua rakasta. He rakastavat kuningatarta.

Joidenkin käytökseen myös monarkki saattoi luottaa. Kuningattaren koirilla ei ollut aavistustakaan, mitä heidän emäntänsä teki työkseen. Elisabet oli welsh corgeille ihana mummeli, joka paijasi ja rapsutteli heitä ja jakoi makupaloja. He palvoivat emäntäänsä. Heihin kuningatar saattoi aina luottaa.