Tällä palstalla Torsti ja hänen tikkaremminsä vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Eikö vastaus tyydytä? Tai onko oma kysymys mielessä? Lähetä postia Torstille: hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti. Mennään suoraan kysymyksiin.

Kun englannista on tullut maailman johtava kieli politiikan, kulttuurin ja tieteen aloilla, niin kuinka suuri osa tästä ansiosta mahtaa kuulua Isolle-Britannialle ja kuinka paljon USA:lle?

– Kari

Nykyään puhutaan huomattavasti yleisemmin amerikanenglantia kuin brittienglantia. Mutta kun Torsti tiedusteli asiaa englannin kielimahtiin vuosien ajan perehtyneeltä kielitieteilijältä, hän vastasi Britannia, ilman muuta.

Yksinkertainen syy on se, että on oikeastaan Britannian ansiota, että Yhdysvalloissa omaksuttiin englannin kieli niin laajoissa määrin. Maan itsenäistymisjulistus annettiin vuonna 1776 englanniksi. Samoin lainsäädäntö tehtiin vain englanniksi.

Tähän vaikutti brittiläisen imperiumin kielipolitiikka. 1500-luvulta kasvanut imperiumi kattoi suurimmillaan melkein neljänneksen koko maailmasta. Samalla englanti alkoi kasvaa lingua francaksi, globaaliksi yleiskieleksi.

Toisin kuin moni luulee ja toisin kuin vaikka Ranskan siirtomaissa toimittiin, alkuperäisväestöä ei pakotettu opiskelemaan englantia. Sen sijaan Englannin siirtomaissa tarvittiin emämaahan yhteyttä pitäviä alempia virkamiehiä ja asianhoitajia, joilta vaadittiin englannin taitoa.

Näin ollen brittiläisten siirtomaiden asukkaat ympäri maailman hoksasivat pian, että englannin osaaminen on etuoikeus, joka mahdollistaa luokkanousun. Se kannatti opetella vapaaehtoisesti.

Kun brittiläinen imperiumi alkoi hiipua ensimmäisen maailmansodan jälkeen, korvaavaksi supervaltioksi nousi Yhdysvallat. Ensimmäistä englanninkielistä maailmanmahtia seurasi toinen samanlainen. Double-whammy, kuten englanniksi sanotaan.

Toisen maailmansodan jälkeen amerikkalaisia pidettiin Euroopassa hyväntekijöinä ja vapauttajina, kun taas Saksaa hyljeksittiin poliittis-emotionaalisista syistä, mikä nopeutti valtakielen vaihtumista englannista saksaksi.

Päälle tulivat vielä viihdeteollisuus ja massamedia, jotka levittivät amerikkalaista kulttuuria ennennäkemätöntä vauhtia. Ja sillä tiellä ollaan. Edelleen esimerkiksi kiinalaiset haluavat opetella juuri amerikanenglannin.

Toisin kuin monesti ajatellaan, lingua franca -englanti ei ole englannin variantteja yksinkertaisempi kieli, kielitieteilijä huomauttaa. Siinä on omalaatuisuuksiaan – esimerkiksi mitä tulee artikkeleiden käyttöön –, mutta rakenteita siitä ei puutu eikä se ole sanastollisesti yksinkertaisempaa. Sekin on todettu, etteivät aivot prosessoi sitä eri tavalla kuin äidinkielistä englantia.

Lingua franca muuttaa kieltä, mutta se on kielille muutenkin ominaista. Tieteen kannalta taas on aina ollut järkevää, että on yksi yhteinen valtakieli. Joskus se oli latina, sitten ranska ja nyt englanti. Sen mahti tosin ei ole katoamassa mihinkään.

”Kielet jatkavat omalla painollaan maailmassa. Olisi hirveän vaikea kuvitella, että voitaisiin yhdessä päättää alkaa puhua jotakin tiettyä kieltä”, kielitieteilijä sanoo.

Monella on kiihkeitäkin mielipiteitä autoilusta Helsingin ydinkeskustassa. Maalaisjärjellä ajateltuna intohimoisesti autoilevilla ihmisillä on kuitenkin sitä enemmän tilaa keskustassa, mitä useammat vähemmän intohimoiset autoilijat siirtyvät käyttämään julkista liikennettä tai muita välineitä. Mikseivät autoilustaan joustamattomat siis puolusta joukkoliikennereformeja, jos myös he voisivat lukeutua niistä hyötyjiin?

– Torsti

Kaupunkiliikenteen rajoittamiseen on kaksi tapaa: ruuhkat eli ajallinen kustannus tai rahalliset maksut. Autot kyllä käyttävät niille annetun tilan, eikä läheskään kaikkialla liikennettä pysty helpottamaan lisäkaistoin. Sama toimii toisinpäin.

Tilan vähentyessä autoilun hinta eli käytetty aika yleensä kasvaa, mikä ohjaa ihmisiä käyttämään muita välineitä. Silloin autolla liikkuvat ne, joille se on oikeasti tärkeää. Tätä muutosta kutsutaan hintajoustoksi.

Tikkaremmin taloustieteilijä on sitä mieltä, että jos vannoutuneet autoilijat puhaltaisivat yhteen hiileen, heidän kannattaisi kannustaa muita ajamaan julkisilla tai polkupyörällä. Näin heille itselleen jäisi vapaammat kaistat ja kenties enemmän parkkipaikkoja.

Sen sijaan hän uskoo, että harva autoilustaan joustamaton tekee näin, koska he pelkäävät sen edistävän myös autoiluun kohdistuvia laajoja rajoituksia. Ne koskevat yhtä lailla niitä, jotka haluavat ehdottomasti autoilla, kuin niitä, joille asia on yksi ja sama.

Autoilija suosii siis mieluummin hieman tukkoisempaa keskustaa kuin ottaa riskin, että kävelykeskustan edistäminen sulkee lopulta kokonaisia katuja – eli estää autoilun täysin.

Mahdollisia tilanteita, joissa kaikki osapuolet voisivat voittaa, on vaikea selvittää.

Taloustieteilijä pohtii, että yksi tapa optimoida keskustan autotila kaikkein intohimoisimmille kuskeille on hinnoitella vapaa autoilu, minkä teknologia kyllä mahdollistaisi.

Ratkaisua voisi verrata pörssimuotoisiin ruuhkamaksuihin, jotka huomioisivat alueen, ajan ja kenties myös kulkuvälineen. Silloin autoiluluvat esimerkiksi ahtaassa Töölössä päätyisivät niille, joilla on eniten maksuhalukkuutta. Rahaa vastaan he taas saisivat mahdollisimman mukavat olosuhteet ajaa omaa autoaan.