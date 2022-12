Poria on vaikea ajatella ilman 169-vuotiasta konepajayhtiötä Sampo-Rosenlewia. Nyt yhtiö on myyty Intian Mumbaihin, ja myynti palautti mieleen intialaisoligarkin irtovitsin.

Luin hiljattain Intiaa käsittelevän uutisen, joka koski myös Poria. Siinä kerrottiin, että intialainen suuryhtiö Mahindra on ostanut perinteikkään porilaisen puimuriyhtiön, Sampo-Rosenlewin, koko osakekannan.

Uutinen palautti mieleeni helmikuun 2016, jolloin pääsin unohtumattomalle keikalle: kempeleläinen pääministeri Juha Sipilä (kesk) veti suomalaisyhtiöiden vienninedistämismatkan Intian Mumbaihin.

Yksi korkean tason tapaamisista oli luksushotelli Tridentissä.

Odotin Tridentin aulassa hissiä ja ymmärsin, että ohitseni suhahtivat Intian mahtavin oligarkki, Mukesh Ambani, ja toinen merkittävä oligarkki, Anand Mahindra. He ovat patruunoita, joiden lähelle on normaalioloissa mahdotonta päästä. Forbes-talouslehden mukaan Ambani on maailman kahdeksanneksi vaurain ihminen, ja Mahindrakin on miljardööri.

Ambani ja Mahindra olivat halunneet tavata pääministeri Sipilän Tridentin kabinetissa. Siellä Mahindra sutkautti Sipilälle vitsintyngän. Oligarkki oli ottanut selvää, että Sipilä – insinööri kun on – oli aikoinaan rakentanut Chevrolet El Caminosta häkäpönttöauton ja nimennyt sen ”El Kaminaksi”.

”Mutta miksi Chevroletista! Sinun olisi kannattanut rakentaa se Mahindrasta”, oligarkki huudahti. Hän nimittäin valmistaa Mahindra-merkkisiä autoja.

Intian monimiljardöörit elävät irti muista kuolevaisista, omissa eliittikuplissaan, eivätkä he sutkauttele irtovitsejä lämpimikseen. Niillä on tarkoituksensa. Pian Mahindra kertoi ostavansa 35 prosenttia Sampo-Rosenlewista.

Muutama kuukausi sitten, kesällä 2022, tuli jatkouutinen: Mahindra hankki porilaisen konepajayhtiön loputkin osakkeet.

Vaikka Sampo-Rosenlew ei ole enää Suomen suurimpia yhtiöitä, se ei ole myöskään räkänokkainen startup-yritys.

Sen kantayhtiö Oy W. Rosenlew Ab perustettiin Porissa vuonna 1853.

Sitä sopii jo hieman makustella: 169 vuotta sitten. Siihen aikaan Suomi oli läntisin osa Venäjän keisarikuntaa, jota johti porilaisille aavistuksen etäinen pietarilainen Aleksanteri II.

Lähes koko Pori oli palanut kivijalkaan vuoden 1852 suurpalossa, joten W. Rosenlew -yhtiön perustaminen liittyi siihen, että aavekaupunkia herätettiin kuolleista. Palo oli saanut alkunsa – totta kai – juuri kauppias Rosenlewin talosta.

Nyt, 169 vuoden jälkeen, Sampo-Rosenlew ottaa hajurakoa Poriin. Jatkossa sen strategioista päätetään viime kädessä Intian Mumbaissa.

Niin historia meitä heittelee.

Valta maailmassa liukuu Aasiaan. Sekä taloudellinen että poliittinen valta.

Nyt ollaan jo siinä pisteessä, että maailman viiden suurimman talouden listalla kakkosena on Kiina, kolmosena Japani ja viidentenä Intia.

Ykkösenä ja nelosena kitkuttelevat vielä jonkin aikaa Yhdysvallat ja Saksa.

Pitkän aikavälin ennusteet vihjaavat, että nimenomaan Intian talous kasvaa seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä muita nopeammin. Vaikka pandemia jyräsi Intian talouden hetkeksi lähes pysähdystilaan, ensi vuodelle odotetaan taas noin kuuden prosentin kasvua.

Samanaikaisesti Intia ohittaa väkiluvussa Kiinan ja siitä tulee maailman runsasväkisin maa. Noin 1 400 miljoonassa intialaisessa on paljon nuoria, kiinalaisissa taas paljon vanhoja.

Nuoruus tekee yhteiskunnasta dynaamisen. Intia on 2020-luvulta ainakin 2060-luvulle asti nuorten ja keski-ikäisten valtakunta, toisin kuin harmaantuvat ja rollaattoriutuvat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Harva sitä Suomessa vielä arjessaan huomaa, mutta Intia ulottaa valtaansa jo Suomeen asti. Eivätkä intialaiset saavu Suomeen pelkästään traktorikaupoille. He eivät myöskään tule tänne pesemään pyykkiämme, keräämään metsämarjamme ja kuljettamaan illallista kotiovelle, vaikka kaikki ne ovat sinänsä arvokkaita töitä.

Intialaiset saapuvat nimenomaan it-alan saaliinjaolle.

Suomessa toimii jo ainakin 22 intialaista tietoteknologiayritystä, joista merkittävimmät ovat globaalit jätit Tata Consultancy Services, Infosys ja Tech Mahindra.

Siksi meidän kannattaa jatkossakin kuunnella, minkälaisia irtovitsejä intialaiset oligarkit heittävät suomalaispäättäjille.

annoin ajatukseni lipua vielä kuuden vuoden taakse Intian Mumbaihin. Samalla reissulla Sipilän kanssa olivat myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven ja Puolan varapääministeri Piotr Gliński.

Nyt kaikki nuo kolme eurooppalaista poliitikkoa ovat vaipuneet melko pienikenkäisiksi rivivaikuttajiksi.

Sen sijaan Intian 72-vuotias autoritaarinen pääministeri Narendra Modi porskuttaa vallassa ja hänen puolueensa BJP mitä todennäköisimmin voittaa vuoden 2024 parlamenttivaalit.

Modi jatkanee autoritarismiaan ainakin vuoteen 2029.

Kiinan ja Intian kaltaisten jättivaltioiden nousu tietää ahtaita aikoja Euroopalle, eurooppalaiselle arvoliberalismille ja demokratialle. Modi on peilikuva maailmasta: Freedom House -järjestön tuoreen raportin mukaan maailma on muuttunut epädemokraattisemmaksi joka ikinen vuosi jo 16 vuoden ajan.

Siksi lähetän lopuksi Poriin lämpimiä terveisiä: Pitäkää perinneyhtiöistänne huolta. Kun epäliberaaleista maista tullaan ostamaan suomalaisyhtiöitä, on syytä olla tuntosarvet pystyssä ja arvot kirkkaina.

Muutoin ne tuovat Poriin omat arvonsa.