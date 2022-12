Suomessa kovimmankaan Marin-fanin ei tarvitse enää loukkaantua pääministeri Sanna Marinin puolesta. Muu maailma tekee sen suomalaisten puolesta, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä.

Onneksi kansainvälinen englanninkielinen media oli hereillä, kun Suomen pääministeriä loukattiin verisesti – eli tytöteltiin epäsuorasti ja ilmeisen tahattomasti, mutta loppupeleissä kuitenkin seksistisesti – kuluvalla viikolla Uudessa-Seelannissa.

Kansainvälisen tason selkkaus tapahtui, kun pääministeri Sanna Marin (sd) osallistui hyvää hyvyyttään Auclandin-tiedotustilaisuuteen yhdessä emäntänsä, Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardernin kanssa.

Ääni toimittajien keskuudesta kysyi, miksi pääministerit oikein tapasivat. Oliko syynä ehkä se, että pääministerit ovat kutakuinkin samanikäisiä? Vai ehkä muut yhteiset jutut?

”Onkohan Barack Obamalta [s. elokuussa 1961] ja John Keyltä [s. elokuussa 1961] koskaan kysytty, tapasivatko he siksi, että ovat samanikäisiä”, vastasi Ardern, 42.

”Tapasimme siksi koska olemme pääministereitä”, kuittasi Marin, 37.

Aikojen muuttumisesta kertoo se, että yhdestä kehnosti muotoillusta (mies)toimittajan kysymyksestä kehkeytyy kansainvälinen uutinen. Esimerkiksi Britanniassa asiasta uutisoivat ainakin yleisradioyhtiö BBC, The Times -lehti, The Guardian -lehti, Independent-lehti sekä Daily Mail -iltapäivälehti.

Olisi silti naiivia ajatella, että uutisoinnin taustalla olisi pelkkä puhdas tyrmistys seksistiseksi koetusta kysymyksestä.

Ennen lehdet olisivat kirjoittaneet suoraan, että kaksi nuorehkoa NAISpääministeriä tapasi, ja huomaattehan lukijat nyt varmasti kaikki, että he ovat muutenkin kuin kaksi marjaa. Nyt tällaiseen ei sortuisi edes kaikkein konservatiivisin tabloidi. Totuudentorvena saa sen sijaan toimia epäonnisen kysymyksen esittänyt toimittaja, jota muut vain hurskaasti siteeraavat. (Je suis tämä epäonninen toimittaja. Ehkä hän vain muotoili kysymyksensä huonosti? Ehkä hän yritti ilmaista, että Marin ja Ardern ovat vielä suhteellisen nuorta ikäluokkaa ja siksi erityisen valppaita pohtimaan keinoja maailman parantamiseksi?)

Aikojen muuttumisesta kertoo myös se, että kovimmankaan suomalaisen Marin-fanin ei tarvitse enää loukkaantua pääministerinsä puolesta. Kansainvälinen media ja fanikunta loukkaantuvat suomalaistenkin puolesta.

Olen sanonut tämän ennenkin: pääministeri Marin on vahvistanut kautensa aikana jo pelkällä olemuksellaan Suomen kansainvälistä maakuvaa enemmän kuin mikään brändityöryhmä. Aina kun nykyään avaa brittilehden ulkomaansivut, ensimmäinen ajatus on, että katsotaanpa, mitä se Marin on taas puuhaillut.

Ehkä Marin menee Suomessa hukkaan. Ehkä hänet pitäisi tarjota nopeasti johonkin kansainväliseen huipputehtävään.

Demareilta voi olla jopa epäisänmaallista pärjätä liian hyvin huhtikuun eduskuntavaaleissa ja pitää Marin kotimaassa. Marinin ulkomaansiirrossa voittaisivat sekä pääministerin fanaattisimmat kiilusilmäfanit että hänen lähes yhtä fanaattiset vastustajansa. Ellei sitten saada sinipunahallitusta ja Marinia ulkoministeriksi, mikä takaisi Suomelle medianäkyvyyttä maailmalla jatkossakin.

Yksi Marinin kansainvälisistä valteista on laukoa itsestäänselvyyksiä, joita muut ovat olevinaan liian fiksuja tai varovaisia lausumaan.

Uudessa-Seelannissa kömpelön kysymyksen kuittasi lyhyt toteamus, että pääministerit tapaavat, koska pääministerit tapaavat. Lokakuussa Prahassa pidetyssä Eurooppa-neuvoston epävirallisessa kokouksessa Marin taas sanoi, että tie ulos Ukrainan konfliktista on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta.

Kumpikin letkaus on syntynyt siteerattavaksi. On taito ajatella monimutkaisista asioista yksinkertaisesti. Vielä suurempi taito on heittää lennosta poliittinen one-liner.