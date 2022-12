Aivot käyvät ylikierroksilla, ja siksi hitaista biiseistäkin tehdään nykyään nopeutettuja versioita.

Popmusiikin tätä nykyä tärkein trendejä luova väline on kiinalainen sosiaalinen media Tiktok, ja sen tärkein ominaisuus on olla hypernopea levottomuuskone. Kuten muutkin teknologiat, myös Tiktok synnyttää itsensä näköistä kulttuuria.

Yksi tuore muoto ovat palvelussa levinneet nopeutetut versiot vanhoista ja uusista pop-kappaleista. Ensin niitä tekivät amatöörit, mutta sittemmin nopeutettuja versioita omista hiteistään ovat julkaisseet esimerkiksi EDM-tähti Alan Walker ja joululauluhurmuri Michael Bublé. Suoratoistopalvelu Spotify on julkaissut näistä sped up -remixeistä soittolistan, jolla on yli 800 000 seuraajaa.

Kappaleet on yleensä nopeutettu puolitoistakertaiseen tempoon tai hieman alle. Se saa syntikkapopin kuulostamaan teknolta ja Bublén Sway-lattarin siltä kuin katsoisi Tanssii tähtien kanssa pikakelattuna juotuaan kaksin käsin energiajuomia.

Totutun kuulokuvan rikkominen voi johtaa siihen, että korva havaitsee kappaleen melodiat ja harmoniat eri tavalla. Jokainen kotikompuutterinsa äänenmuokkausohjelmilla leikkinyt tai vinyylilevyä väärällä nopeudella soittanut tietää, miten hauskalta tällainen kikkailu voi kuulostaa.

Varsinainen syy on kaupallisempi. Brittiläinen levy-yhtiöjohtaja kertoi lokakuussa ranskalaislehti Le Mondelle, että jos kappaleesta ei tule Tiktok-hitti suunnitellulla tempolla, he kokeilevat siitä seuraavaksi sekä hidastettua että nopeutettua versiota.

Kaiken kiihtymistä voi pitää nykyajan suosikkiselityksenä yhdelle jos toiselle asialle. Siitä on puhunut etenkin saksalainen sosiologi Hartmut Rosa. Hänet tunnetaan ennen muuta väitteestään, että moderni yhteiskunta kaikkinensa vain kiihtyy ja kiihtyy. Horisontti historiaan ja tulevaisuuteen katoaa. Jäljelle jää tässä ja nyt, ja silloin kannattaa mennä ihan täysillä.

” Sokka irti ja tykitellään!

Nopeutetut kappaleet sopivat esimerkiksi myös siitä, kuinka digitaalinen elämä muuttaa ei-digitaalista elämää näköisekseen – kuinka maailman pitäisikin olla sellainen, jossa vähäisinkin kärsivällisyys tai mikä tahansa ikävä hidastelu on liikaa vaadittu.

Moni kuuntelee jo nyt podcastinsa ja äänikirjansa tuplanopeudella. Myös Youtube-videoille tehdään samaa, ja eiköhän heitäkin ole, jotka tykittävät Tempparinsakin liki tuplatahtiin. Suoratoistovideopalvelu Netflix alkoi vuonna 2019 tarjota käyttäjilleen videon nopeutusmahdollisuutta. Joten miksei musiikkikin?

Keväällä aikakauslehti Time kirjoitti siitä, miten vastareaktio pandemian aiheuttamaan tylsistymiseen ja ilmastokriisin lietsomaan nihilismiin on vetää kaikki överiksi. Ikään kuin koittaisi monien toivoma huonon maun ja siitä seuraavan vilpittömän hedonismin aika. Sokka irti ja tykitellään!

Helpompi analyysi on puhua optimoinnista. Tuskin kukaan kuuntelee podcasteja tuplanopeudella siksi, että erityisesti nauttisi siitä. Tärkeämpää on saadun hyödyn maksimointi. Samalla tavalla nopeutettu musiikki näyttää tehokkuuspakkomielteiseltä.

Sosiaalisen median sovellusten koukuttavuus pohjautuu siihen, että ne muuttavat ihmisen mielihyvähormoni dopamiinin perässä juoksevaksi koneeksi. Silloin yksi tapa maksimoida omat parhaat fiilikset on virittää dopamiinin saantiaan pohtimalla, miten arkipäiväinenkin puuhastelu räiskyisi aivoissa niin paljon kuin mahdollista.

Paljon yhdysvaltalaisissa lehdissä huomiota saanut esimerkki tästä on, miten olisi ilmeisen hyvä pukeutua mukavasti ja ennen muuta värikkäästi. Dopamiinia erittyy, fiilis paranee, kai.

Aivotutkijat ovat tehneet alustavia havaintoja, että nopea musiikki stimuloi aivoja enemmän kuin hidas. Tältä pohjalta suurimmat kiksit saa kuuntelemalla parhaan kohdan suosikkibiisistään – ja vielä nopeutettuna.

Musiikin digitalisoituminen pilkkoi ensin albumit yksittäisiksi biiseiksi, sitten biisit yksittäisiksi Tiktok-videon mittaisiksi paloiksi. Nyt näitäkin paloja jo tehostetaan. Sellaista on teknologia.

Suomessa pikahitit odottavat tulemistaan.

Mieleen nousee ennen muuta yksi yhtye, joka voisi aivan hyvin koettaa tällaistakin metodia.Viime vuonna konepopyhtye Portion Boys julkaisi Matilta ja Tepolta lainaamastaan Vauhti kiihtyy -hitistään sesonkiversion Pikkujoulut kiihtyy, jossa oli pomo, pukki ja vaakamamboa.

Toiveissa on, että Vauhti kiihtyy -kappaleesta tehdään tänä vuonna Vauhti kiihtyy -remix, jossa kirjaimellisesti kappaleen edetessä vauhti kiihtyy.

Silloin vasta dopamiinia erittyisikin.