Ihmisyyden ydin on muiden elollisten olentojen kohtaamisessa. Miksi siis rakennamme niin kiivaasti yhteiskuntaa, jossa ajaudumme yhä kauemmas luonnosta ja toisistamme, kysyy kirjailija Tiina Raevaara vuodenvaihteen kirjailijapuheenvuorossa.

Työpäiväni alkavat aina samalla tavalla. Asettaudun tietokone sylissä sohvannurkkaan, ja kaksi koiraani seuraavat perässä. Tummanruskeat silmät tuijottavat minua hetken vakavan oloisina, mutta sitten koirat rentoutuvat. Toinen kiertyy kerälle jalkoihini ja toinen kylkeäni vasten.

Tiina Raevaara

On lukuisia syitä, miksi olen aina viihtynyt hyvin koirien kanssa, ja luulen, että yksi syy on se, kuinka suoraviivaista kommunikaatio niiden kanssa on. Koirissa ei ole mitään konstailevaa: Ne kääntyvät selälleen ja haluavat minun rapsuttavan vatsaansa. Ne tulevat viereen tai jopa syliin saakka, kun niitä pelottaa. Niiden katse hakeutuu jatkuvasti kohti omaani.

Itsekin muutun niiden kanssa suoraviivaiseksi. Juttelen niille, katselen niitä silmiin, ja ymmärrän, mikä niiden käytöksessä viittaa haluun päästä ulos ja mikä haluun saada ruokakuppiin sisältöä.

Tällainen eläin ihminen on: se haluaa olla vuorovaikutuksessa muiden yksilöiden kanssa, ymmärtää niiden käytöstä ja vastata niiden tarpeisiin, tuijotella silmiin ja rapsutella karvaisia kylkiä. Koiran kanssa pääsen toteuttamaan tällaista yksinkertaista mutta luontaista käyttäytymisen mallia.

Kaikki eivät pidä siitä, että ihmisyyttä selitetään evoluutiohistorialla, mutta minusta ihmislajin kehityksen kaari on kiehtova ja jopa lohdullinen. Sen kautta voi myös nähdä järkeä asioissa, joita pidämme nyky-yhteiskunnassa monesti turhuuksina.

Ajatellaan vaikka eläinrakkautta. Se nähdään leimallisesti naisten ja tyttöjen hempeilynä, söpönä hoivaavuutena, jolla ei ole merkitystä sen suuremmin.

Ehkä asenne on väärä. Ehkäpä eläinrakkaus onkin lajillemme olennainen ja evoluutiossa tärkeäksi osoittautunut piirre, tärkeä osa sitä, miten ihmislaji on sopeutunut kohtaamaan ympäristönsä.

Tässä lajimme pähkinänkuoressa: Ihminen on kehittynyt läpeensä sosiaaliseksi olennoksi, jonka mieli on virittynyt tekemään yhteistyötä, tarkkailemaan muita, kaipaamaan muiden seuraa ja etsimään ympäristöstä koko ajan merkkejä mielellisistä toimijoista. Ihminen on lauhkeaksi domestikoitunut kädellinen, jolta evoluutio on vienyt raateluhampaat, mutta tuonut suuret ilmeikkäät silmät ja aivot, jotka tuottavat empatiaa ja samaistumista, vaikka katseen kohteena olisi toisen ihmisen sijaan koira tai mursu.

Toiset eläimet ovatkin olleet ihmiskunnan suuren mielenkiinnon kohteena tavattoman pitkään. Tässä yksi esimerkki: Homo sapiensin tekemän taiteen määrä alkoi noin 40 000 vuotta sitten lisääntyä huomattavasti, ja muinainen kalliotaide kuvaa varsin johdonmukaisesti yhtä tiettyä aihetta – toisia eläinlajeja.

” Stressaannumme ja lopulta masennumme, jos elämässä ei ole tarpeeksi kohtaamisia.

Yhä edelleen arkinen esineistömme viestii, kuinka merkityksellistä eläin- ja luontoyhteys on. Pehmoeläimet, kissavideot, huonekasvit, lintulaudat, hoivakoteihin kaupitellut robottihylkeet, akvaariot ja kukkatapetit eivät ole turhaa hömpötystä, vaan ne kertovat jotain hyvin olennaista ihmisluonnosta.

Yhteys elolliseen ympäristöön on ihmiselle tärkeää. Tutkimukset kertovat, että luonnossa oleilu saa verenpaineen laskemaan ja tekee hyvää ihmisen immuunipuolustukselle. Ihmiset myös puolustavat esimerkiksi kaupunkimetsiä ja puistoja viimeiseen saakka – me kiinnymme luontonäkymiin, tuttuihin puihin ja kallioihin. Vehreys ja kasvillisuuden muodot miellyttävät silmäämme.

Väitän, että ihmisyyden ydin on kohtaamisessa: toisten ihmisten ja kaikkien muiden elollisten olentojen kohtaamisessa.

Ihmisaivot ovat virittyneet tunnistamaan kasvot ja katseen, kaksi kohti katsovaa silmää. Vaikka emme sitä itse tietoisesti huomaa, mielemme tarkkailee jatkuvasti katseita ympärillämme. Evoluutio on tehnyt meistä siinä mestareita, ja samalla kohtaamisista on kehittynyt meille tarve. Stressaannumme ja lopulta masennumme, jos elämässä ei ole tarpeeksi kohtaamisia. Tai jos ympäristö ei tarjoa tarpeeksi aistiärsykkeitä, alamme nähdä kasvoja ja kuulla puhetta satunnaisessa kohinassa.

Jos hyviä kohtaamisia ja syvää luontoyhteyttä on elämässä tarpeeksi, olo on ehjä ja levollinen.

Yleisesti ottaen ihmisen elämä on täynnä kohtaamisia. Toisia ihmisiä saatetaan kohdata kotona, työpaikalla, harrastuksissa, kaupassa, kahvilassa, kotikadulla, rappukäytävässä – missä ikinä aikaamme vietämmekin.

Kohtaamme aivan tavallisessa arjessa muidenkin lajien edustajia, kuten koiria, kissoja, marsuja ja hevosia. Ihmiset hakeutuvat puistoihin, merenrannalle tai luontopoluille, koska vehreän luonnon kohtaaminen tuntuu tärkeältä.

Ajattelen kohtaamisena sitäkin, kun vien pähkinöitä lintulaudalle. Mustarastaat katselevat minua lähipuusta, talitiaiset uskaltavat lentää jo aivan vierelle, ja pienellä totutuksella ne luultavasti ottaisivat piankin pähkinöitä suoraan kädestäni.

Minä näen ne, ja ne näkevät minut. Arvioimme toistemme aikeita.

Olemme kiinnostuneita toisistamme. Minä sovitan käytökseni linnuille sopivaksi – en tee äkkinäisiä liikkeitä – ja ne muuttavat käytöstään minun tekojeni mukaan. Me tunnustamme toistemme toimijuuden.

Nyt päättyvänä vuonna olen miettinyt kohtaamisia erityisen paljon. Vuosi 2022 on kulunut pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan varjossa. Luontokato ja ilmastokriisi voimistuvat taustalla koko ajan.

Ihmiskunnan menneissä ja meneillään olevissa tragedioissa on kyse kohtaamisen ongelmista. Emme kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla toisiamme emmekä muuta elollista luontoa.

Pandemioita synnyttää ihmiskunnan tapa näännyttää ja tuhota elollista luontoa. Metsiä kaadetaan selluksi tai viljelymaaksi, ekosysteemit horjuvat, eläinkannat ajautuvat epätasapainoon, ihmiset altistuvat viruksille, jotka pysyivät ennen kaukana. Stressaantuneet tuotantoeläimet kootaan valtaviin laitoksiin, ja niiden elimistössä ihmiselle tutut ja vieraat mikrobit pääsevät vaihtamaan ominaisuuksia.

Ihmiskunta voisi kohdata muun elonkirjon kunnioittaen – ja tunnustaen sen tosiseikan, että lajimme pärjää vain, jos planeetan biosfääri pysyy kokonaisuudessaan tasapainossa ja elinvoimaisena.

Myös yhteiskunnan polarisoitumisessa, someriidoissa ja sodissa on kyse huonoista kohtaamisista.

Ihmiset joutuvat konfliktiin keskenään, jos kohtaamisessa jokin menee vikaan. Riidat alkavat silloin, kun ei ole keskitytty kuuntelemaan kunnolla tai on ymmärretty tahallisesti väärin.

Mitä pienemmän osan toisen ihmisen persoonasta näemme, sitä helpommin joudumme hänen kanssaan riitoihin. Mitä vähemmän vastapuoli tuntuu kokonaiselta, mielelliseltä yksilöltä, sitä helpompi hänelle on kiivastua.

Verkossa ihmiset kirjoittelevat toisilleen asioita, joita kasvokkain ei koskaan sanottaisi. Nimi, profiilikuva ja twiittien mittaiset puheenvuorot eivät luo aivoissamme samanlaista vastetta kuin oikeasti kohdattu ihminen. Verkkoympäristössä jotain jää aina puuttumaan. Sosiaalinen media epäinhimillistää meitä.

Epäinhimillistäminen on myös sotien moottori. Pitkäaikaisten vihollisuuksien ylläpitäminen ihmisryhmien välillä vaatii korostunutta jakoa ”meihin” ja ”niihin”. Vihollisten oletettuja huonoja piirteitä korostetaan, ja heistä ruvetaan puhumaan epäihmisinä, kuten loisina tai rottina.

Mitä vähemmän tuntevana, mielellisenä ja ainutlaatuisena yksilö tai kokonainen ryhmä nähdään, sitä helpompi sitä on kohdella huonosti.

Minun koirillani on nimet, ja minä olen näkevinäni niissä yksilöllisiä piirteitä siinä missä ihmisissäkin. Yhteiskuntakin kunnioittaa sitä, että koirani ovat minulle merkityksellisiä yksilöinä.

Porsitushäkkeihin suljetut emakot jäävät yhteiskunnalle kasvottomiksi epähenkilöiksi. Ne ovat lihamassaa, osa koneistoa, joka tuottaa meille ruokaa.

Siihen nähden, kuinka hyvin olemme sopeutuneet kohtaamaan toisiamme ja kuinka paljon tarvitsemme sitä, on hämmästyttävää, kuinka tehokkaasti rakennamme kohtaamiset poistavaa teknologiaa.

Teknologialtaan nopeasti kehittyvässä nyky-yhteiskunnassa tehokkuutena pidetään sitä, että elämän ja arjen voi hoitaa kohtaamatta ketään kasvotusten. Tuttaviin pidetään yhteyttä sosiaalisessa mediassa, lääkärissä voi käydä etänä, byrokratian voi hoitaa netissä, kaupassakin asiakas ohjataan mieluiten itsepalvelukassalle ja bussiliput pitää hankkia sovelluksesta.

” Miksi kehitämme tulevaisuutta monessa suhteessa sellaiseksi, ettei se ole meille hyvä tai luontainen?

Se vähä kohtaamisen tuntu, johon verkkomaailmassa voi vielä törmätä, pyritään liudentamaan olemattomiin. Lääkäri ei voi kirjoittaa Apotti-järjestelmään ihmisen ajattelulle tyypillistä kokonaiskuvausta potilaasta, vaan hänen pitää ruksia loputon määrä asiaankuulumattomia laatikoita.

Kansalainen ohjataan toimimaan aina vain useammassa digitaalisessa sovelluksessa, joiden epäinhimillinen ote hoidettavaan asiaan turhauttaa ja hermostuttaa. Asiakaspalvelussa kysymyksiin vastaa chattibotti. Hädän hetkellä verkon uumenista ei löydy edes yhteystietoja oikealle ihmiselle. Ihminen ei voi enää kohdata toista ihmistä ilman väliin kertynyttä digitaalista kuonaa.

Miksi kehitämme tulevaisuutta monessa suhteessa sellaiseksi, ettei se ole meille hyvä tai luontainen?

Miksi yritämme muuttaa kaikki mahdolliset kohtaamiset teknologian välillä tapahtuviksi?

Miksi kaupungeissa tuhotaan viimeisiä kaupunkimetsiä, vaikka ne tekevät hyvää ihmisille ja ihmiset rakastavat niitä?

Miksi elokapinalaisille ja eläinten oikeuksia puolustaville naureskellaan ja heidän viestiään pidetään epärealistisena pehmoiluna?

Välillä tuntuu kuin vihaisimme luontoa ja toisiamme, vaikka juuri yhteys luontoon ja toisiimme on ihmisenä ololle välttämätöntä. Ihmiskunnalla on merkillinen tarve kieltää itsensä, ja kehitys näyttää usein olevan pakoa siitä, mitä todella olemme ja tarvitsemme.

” Milloin me sovimme tällaisesta? Kuka sen päätti?

En ole teknologiakielteinen, vaan toisinaan jopa naiivin kehitysuskoinen. Luotan lähes sokeasti siihen, että ongelma kuin ongelma voidaan ratkaista tieteen ja tekniikan avulla. Olen kuitenkin alkanut ajatella, että kaiken uuden teknologian, sovellutusten, some-palveluiden ja tietojärjestelmien kohdalla pitäisi ajatella sitä, täydentävätkö ne yhteyttä toisiimme ja muuhun elolliseen vai vähentävätkö ne sitä.

Kaikkein tärkeintä olisi päivittää ihannekuva ihmisyydestä ja tavoiteltavasta elämästä. Meille ovat näyttäneet tietä lujatahtoiset ja kovapuheiset johtajat, tekniikan ja rahan valta ja välttämättömäksi koettu talouskasvu. Järki-sanakin on väännetty tarkoittamaan sitä, että asia on hyväksi taloudelle ja teollisuudelle.

Turkiseläimet joutuvat pysymään häkeissään rahan ja talouskasvun takia, yhteiskunnan suhde metsiin on vain metsätaloutta, mainostajien ehdoilla kehitetty digimaailma syö aikaa oikeilta kohtaamisilta ja voimistaa vastakkainasetteluja, asiakkaiden ei enää haluta kohtaavan oikeita ihmisiä vaan pelkkiä älykkäitä tai älyttömiä botteja.

Jos tätä kaikkea katsoisi ulkopuolelta, näyttäisi siltä, että ihmiskunta rakentaa määrätietoisesti tulevaisuutta, jossa ihmisten ei tarvitsisi lainkaan kohdata toisiaan eikä muuta elollista luontoa.

Milloin me sovimme tällaisesta? Kuka sen päätti?

Ei ihme, että minä ja niin monet muut viihdymme hyvin lemmikkieläinten kanssa. Minun ja koirieni kommunikaation välissä ei ole kännykkää, Whatsapp-viestejä tai sähköistä ajanvarausjärjestelmää.

Kahtena edellisenä vuotena Suomessa rekisteröitiin enemmän koiranpentuja kuin syntyi vauvoja. Jospa koirien kanssa eläminen täyttää ihmisen perustarpeita paremmin kuin ihmissuhteet digitalisoiva tulevaisuusihanne?

Tai jospa lemmikkieläimen pito on nykyihmiselle ainoa mahdollisuus saada yhteys muuhun elolliseen, toteuttaa ikiaikaista tarvetta elää muunlajisten eläinten kanssa?

Jospa muuttaisimme hieman suuntaa? Ihanteet pitää uusia. Ihmiseen on vuosimiljoonien aikana päässyt kehittymään paljon hyvää, mutta tuon hyvän täysimittainen käyttöönotto vaatisi sitä, että todella kohtaamme toisemme ja muun elollisen.

Olemme parhaimmillamme toimiessamme yhdessä toistemme kanssa. Siksi on järjetöntä rakentaa tulevaisuutta, jossa mahdollisuudet kohtaamisiin on minimoitu.

Ihminen tarvitsee vahvaa, monipuolista luontoyhteyttä sekä yhtä lailla vahvaa yhteyttä lajikumppaneihinsa.

Olemme osa elämän verkkoa.