Keskusta kävi 30 vuotta sitten vaalitaistoon räppikappaleella, jonka esitti kaksi lasta. Nyt biisi on jälleen ajankohtainen.

Kaikki tuntevat sanonnan, että kepu pettää aina. Vuonna 1991 puolue petti rapmusiikin ystävät viime hetkellä.

Raptori-yhtye oli tehnyt läpimurtonsa vuotta aiemmin albumillaan Moe!, ja rapmusiikki oli sen vuoksi pinnalla. Niinpä oppositiossa ollut keskusta päätti ottaa eduskuntavaaleissa kaikki aseet käyttöön ja teettää hallitusta pilkkaavan Sinipuna räpin. Kyseessä oli protestimainen pilkkalaulu, jossa suomittiin Harri Holkerin sinipunahallitusta (1987–1991).

Kappaleen esittäjiksi valittiin kaksi lasta: Henri Ruuska ja Tuuli Suominen. Kappaleesta teetettiin c-kasetti: Henri ja Tuuli – Keskusta ON vaihtoehto – Sinipuna räppi.

Tenavatähti-ikäiset Ruuska ja Suominen räppäävät kappaleessa juopottelevasta sinipunahallituksesta, joka on unohtanut niin kansan kuin luonnon: ”Töitä jos olis niin löydy ei kotia / Hallitusherrat vain nappailee totia.”

Kappale kuitenkin haudattiin negatiivisen palautteen vuoksi nopeasti niin syvälle, ettei se ole löytänyt tietään esimerkiksi nettiin. Kyseessä on pieni pala kotimaisen politiikan unohdettua historiaa, joka on kenties haluttu piilottaa syystä.

Kappaleesta vinkkasi HS:lle Tampereen yliopiston tutkijatohtori Ville Yliaska, joka tutkii kylmän sodan jälkeistä kokemushistoriaa Suomessa. Hän törmäsi mainintaan rapista käydessään läpi vanhoja kokouspöytäkirjoja.

Rapia on käytetty vaalikampanjoissa useampaan kertaan. Youtubesta löytyy esimerkiksi Tarja Halonen Rap. Mutta tällaisesta keskustalaisesta rapista ei löytynyt netistä juuri mitään tietoa.

Kappaletta ei ole arkistoituna edes Kansallisessa äänitearkistossa, jonne tulisi toimittaa kaikki Suomessa julkaistut äänitteet. Arkistossa oltiin kuitenkin hyvin kiinnostuneita lisäämään Sinipuna räppi osaksi kokoelmaa, jos HS sen jostain löytäisi.

Lopulta kappale löytyi kuultavaksi keskustan omasta arkistosta, alkuperäiseltä kasetilta digitoituna. Arkistossa ei tiedetä kappaleen tekijänoikeuksien haltijaa. Siksi HS ei liitä sitä kuultavaksi myöskään tähän juttuun.

Kappaleen syntikkatausta muistuttaa rapin sijaan enemmän 90-luvun alussa omakustanteena julkaistua koneiskelmää. Kertosäkeessä laulaa lasten lisäksi myös joku aikuinen, joka ei ole kuitenkaan halunnut nimeään laulun esittäjien joukkoon.

Vastikään luonnonsuojelulain torpannut keskusta oli ainakin Sinipuna räpin mukaan vielä vuonna 1991 huolissaan luonnosta: ”Tunturit itkee ja metsät kuolee / Hallitusherrat vain viiksiä nuolee.”

Kappaleen sanoitti toimittaja Eino Leino, jota ei suinkaan pidä sekoittaa samannimiseen runoilijaan, vaikka riimejä tältäkin Leinolta irtosi. Kappaleessa räpätään esimerkiksi silloisesta pääministeristä näin: ”Holkerin tahdissa elämämme lakkaa / Olemmeko hänelle vain pohjasakkaa.”

Miksi räppi haudattiin?

Keskusta käynnisti vaalikampanjansa tammikuun 1991 alussa Dipolissa. Tilaisuudessa Henri Ruuska esitti Sinipuna räpin julkisesti ensimmäisen ja viimeisen kerran. Tämä selviää keskustan silloisista kokouspöytäkirjoista.

Keskustan puoluetoimistolla pari päivää myöhemmin pidetyssä kokouksessa Sinipuna räp aiheutti paljon keskustelua. Räpin lisäksi kokouksessa puhuttiin pakolaisista ja maailmanpoliittisesta tilanteesta.

Työvaliokunnan jäsen Kari Hokkanen kertoi, että Etelä-Pohjanmaan piirikunnassa oli käyty suorastaan aggressiivisia puheenvuoroja Sinipuna räpistä. Hokkanen korosti kuitenkin, että hän ei itse pitänyt räppiä ongelmana.

Ongelmana ei nähty myöskään tilaisuuden juontanutta Kari Salmelaista, joka korvasi tehtävässä Juice Leskisen ja laukoi tilaisuudessa vitsejä somalipakolaisista.

Nuoren Keskustan Liiton puheenjohtajana toiminut Anu Vehviläinen puolestaan totesi, että räppi kuulostaa nauhalta paremmalta. Suomenmaan päätoimittajan Seppo Niemelän mielestä räpille olisi etsittävä vanhempi esittäjä.

Lopulta keskustan silloinen puheenjohtaja Esko Aho esitti, ettei räppiä käytettäisi enää jatkossa keskustan vaalitilaisuuksissa.

Yli 30 vuotta myöhemmin Esko Aho vastaa hämmentyneen kuuloisena puhelimeen. Sinipuna räp ei ole ollut Ahon mielessä viime aikoina.

”En mä sitä… ei mulla ole mitään muistikuvaa. Siitä on monta vuosikymmentä aikaa. En ollut sillä lailla siinä operatiivisessa toiminnassa mukana. Olen väärä ihminen vastaamaan siihen.”

Aho epäilee, että kappaleen tilaaminen ja käyttö on ollut kampanjan vetäjän päätös. “Niin se on varmaan mennyt, voisin kuvitella.”

Ahon muisti ei virkisty, vaikka häntä muistuttaa siitä, että hän nimenomaan ehdotti kappaleen poistoa kampanjasta. ”Se voi olla hyvin mahdollista. Luotan siihen, että pöytäkirjaan on merkitty oikein.”

Aho suostuu kuitenkin miettimään, miksi kampanjakappale on mahdollisesti hyllytetty. ”Se varmaan koettiin, ettei se sovi siihen tapaan, millä kampanjaa käytiin, ehkä se oli semmosta… Mutta liian pieni yksityiskohta, että sitä voisi muistaa.”

Kukaan ei millään tahdo muistaa Sinipuna räppiä. Kappaleen sanoittaja Eino Leino vastaa tekstiviestitse, ettei tietääkseen sanoittanut kappaletta. ”Olisiko joku toinen…?” hän ehdottaa.

Kenties tosiaan joku muu toimittaja, jonka nimi sattuu myös olemaan Eino Leino. Kuusi tuntia myöhemmin Leinon muisti virkistyy. Häneltä tulee tekstiviesti: ”Vanhentunut synti!”

Leino sanoo, ettei tiedä kappaleen säveltäjää. Hän ei ole koskaan edes kuullut sanoittamaansa biisiä.

Keskusta teki ehkä viisaasti, kun se jätti rapin käyttämättä. Puolue voitti vuoden 1991 vaalit. Kuka tietää, ehkä voitto olisi jäänyt saavuttamatta katkeran kuuloisella rapillä, joka pantiin lasten suuhun.

Sinipuna räppi on taas ajankohtainen: tämän hetken kannatuslukemat lupaavat sinipunahallitusta. Ylen tuoreen gallupin mukaan keskustan kannatus on 9 prosenttia. Se on puolueelle mittaushistorian huonoin tulos.

Keskustalla näyttää olevan nyt kaikki keinot käytössä kannatuksen nostamiseksi. Varastossa olisi kuitenkin vielä jäljellä vanhoja aseita. Kuten keskustalainen riimittely.

Tiedätkö lisää Sinipuna räpin syntyhistoriasta? Kerro tietosi: sunnuntai@hs.fi.