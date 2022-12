Wide ContentPlaceholder

Frosja Medvetska sai joulun ennakkolahjaksi kaulahuivin Ukrainan väreissä. Hän kääri siihen isänsä antaman pehmolelun. Isäänsä hän ei ole nähnyt sitten helmikuun, koska isä puolustaa maata ja äiti sekä lapset ovat nyt pakolaisina Saksassa.

Sunnuntai | HS Ukrainassa

Ukrainan lasten tähden

Ukrainassa monella on edessä yksinäinen joulu. Yli kuusi miljoonaa ukrainalaista on evakossa maan sisällä ja lähes kahdeksan miljoonaa on lähtenyt maasta. Kiovaan yksin jäänyt Vasili Medvetski pakkasi joulutervehdyksen Saksaan paenneille rakkailleen. HS vei paketin perille.

Jouluvalot hohtavat Lvivin kaupungin joulumarkkinoilla Länsi-Ukrainassa pitkin päivää, ja se on näissä oloissa saavutus. Sähköä saa nimittäin vain neljä tuntia kerrallaan, ja sitten on neljän tunnin tauko kaupunginosittain. Näin Lviv ja moni muu Ukrainan kaupunki säästää sähköä tilanteessa, jossa Venäjä pommittaa sähköverkkoa syöstäkseen koko kansan pimeyteen ja kylmyyteen.