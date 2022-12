Mikä on Putinin ruoanmaistajan tarkka toimenkuva?

Tällä palstalla Torsti ja hänen tikkaremminsä vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Eikö vastaus tyydytä? Tai onko oma kysymys mielessä? Lähetä postia Torstille: hs.torsti@hs.fi.

Terve taas , lukijat, tässä Torsti.

Edellisellä palstalla vastauksessa VR:n kaluston muodostamasta junasta oli hieman virheitä ja epätarkkuuksia määrittelyissä.

Mainittu pituus, 17 kilometriä ja 585 metriä, sisälsi kaikki VR:n omat henkilöliikenteen junat, mutta kiskobussit unohtuivat: niistä tulisi 328 metriä lisää pituutta, eli junan pituus olisi siis 17 kilometriä ja 913 metriä.

Luvussa eivät ole mukana tavarajunat eivätkä veturit. Siinä ei myöskään ole mukana muiden yhtiöiden kalusto, jota VR operoi esimerkiksi pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä.

Torsti kiittää etenkin Jussi Iltasta erinomaisista kommenteista.

Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Tasavallan presidentti voi ylentää kenraaleita, vaikka hänellä ei olisi sotilaskoulutusta. Onko reservin ja ammattiupseereiden statuksessa eroja? Ohittaako esimerkiksi ammattiluutnantti sotatilanteessa reservin kapteenin käskyvallan?

– Res. Yliluutn.

Tasavallan presidentti tosiaan ylentää kenraalit ihan hänen omasta sotilasarvostaan riippumatta. Tämä perustuu presidentille perustuslaissa säädettyyn asemaan Puolustusvoimien ylipäällikkönä. Ylennystoimivalta on siis sidottu tasavallan presidentin tehtävään, ei hänen henkilöönsä.

Ihmisen sodanaikaista tehtävää taas ei määritä hänen sotilasarvonsa vaan hänen osaamisensa.

Puolustusvoimat sijoittaa henkilöstön poikkeusolojen tehtäviin lähtökohtaisesti osaamisen perusteella.

Sotilasarvolla on merkitystä, mutta sotilasarvot mukailevat pääsääntöisesti tehtävätasoa.

Käskyvallan organisaatiossa määrittää kuitenkin aina tehtävä, ei sotilasarvo tai koulutus.

On siis mahdollista, että sotilasarvossa alempi, esimerkiksi luutnantti, onkin osaamisen perusteella vaikka kapteenin esihenkilönä. Toki on mahdollista myös se, että reservin upseeri on ammattisotilaan esihenkilönä samasta syystä.

Olen tehnyt Helenin kanssa sopimuksen 100-prosenttisesta tuulisähköstä. Kun on ollut tuuletonta, valot eivät ole kotona kuitenkaan sammuneet. Mistä minun sähköni tulee silloin, kun on täysin tuuletonta?

– Minne tuuli kuljettaa

Suomi on sen verran iso maa, että täällä tuulee käytännössä aina jossakin. Tuulivoimaa myös rakennetaan kaiken aikaa lisää. Ainakaan toistaiseksi ei siis ole syntynyt tilannetta, jossa Suomessa myyty tuulisähkön määrä olisi ylittänyt tuotetun tuulisähkön määrän.

Osa tuulisähkösopimuksista ei myöskään rajoitu kotimaiseen tuulisähköön. Niinpä tyvenellä olisi mahdollista ostaa sähköä vaikka Norjasta tai Ruotsista, jotka ovat Suomen kanssa samassa sähköverkossa.

Tässä kohden nousee tietysti esiin kysymys, kuinka mielekästä on siirtää sähköä vuonon rannalta Itä-Suomeen. Eikä se mielekästä tietysti olekaan. Kerran sähköverkkoon siirretty sähkö on sähköä, ihan riippumatta siitä, onko se tuotettu esimerkiksi tuulivoimalla, ydinvoimalla tai kivihiilellä.

Koska eri tavoilla tuotetulle sähkölle ei ole erillisiä jakeluverkkoja, voi töpselistä siis tulla millä tahansa tavalla tuotettua sähköä, sopimuksesta riippumatta. Tuulisähkösopimus kuitenkin sitouttaa sähkönmyyjän ostamaan markkinoilta yhtä paljon tuulisähköä kuin se on sitä myynyt eteenpäin.

Sähkömarkkinoilta ei siis voida myydä enempää tuulisähköä kuin sitä tuotetaan. Toistaiseksi tästä ei ole syntynyt Suomessa ongelmaa ja tuskin syntyykään. Mutta jos näin kävisi, voitaisiin tilanne siis kiertää ostamalla tuulisähkökiintiötä vaikka muualta sähköverkon piiristä.

Mediassa liikkuu tietoja, että esimerkiksi Putinilla olisi salamurhariskin takia omia ruoanmaistajia. Mikä on tällaisen henkilön tarkka toimenkuva? Haukkaavatko he palan jokaisesta Putinin pihvistä? Kuinka tehokasta tällainen toiminta voi olla?

– Kulinaristi Kuopiosta

Suurten maiden johtajien turvallisuutta valvotaan tarkasti.

Kun liikutaan maailmalla, suojattavan henkilön ympärille luodaan ”turvallinen” tila. Osa tätä turvallisuutta on ruokaturvallisuudesta huolehtiminen.

Tikkaremmin turvallisuusasiantuntijan mukaan maistajista puhuminen on kuitenkin yleensä harhaanjohtavaa. Turvallisuus perustuu enemmän koko ruoanvalmistuksen prosessin ja raaka-aineiden valvontaan.

Maistajien käytössä tai paremminkin niistä liikkeelle lasketuissa huhuissa onkin enemmän kyse mielikuvasta, jonka toivotaan vähentävän intoa yrittää myrkytystä.

Putinin henkilökohtaisesta turvallisuudesta vastaa liittovaltion suojauspalveluun kuuluva presidentin turvallisuuspalvelu useiden muiden turvallisuusviranomaisten tukemana. Mahdollinen maistaja olisi siis turvallisuuspalvelun agentti.

Turvallisuudesta huolehtimista ei kaikkien johtajien tapauksessa lopeteta pelkästään ruokailuun, vaan tavallisesti myös kaikki jätteet käsitellään ja tuhotaan hallitusti. Paljastaisihan viemärivesikin paljon johtajien yksityisistä asioista.

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi