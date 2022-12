Pienen, ellei mitättömän, jalkapallomaan lajifanius on haasteellista. Ottelua on mielekkäämpää katsoa, jos kannattaa toista joukkuetta, kirjoittaa Jari Tervo kolumnissaan.

Tänä iltana pelataan jalkapallon maailmanmestaruuskisojen loppuottelu Qatarissa, ilmastoidussa painajaisessa. Viileä konetuuli ulottuu kaikkialle, siirtotyöläisten kortteereja lukuun ottamatta.

Kunniasta kamppailevat Argentiina ja Ranska. Yksilötasolla mittaa ottavat toisistaan maailman etevimmät palloilijat Lionel Messi ja Kylian Mbappé.

Selostaja kuvaili Simpson-piirretyssä nyrkkeilyottelua: ”Tästä tulee kiinnostavaa. Molemmat ovat Don Kingin miehiä.” King oli häikäilemätön nyrkkeilypromoottori.

Sekä Messi että Mbappé ovat molemmat puolestaan Qatarin miehiä. Heiltä on turha kysellä tiukkoja näkemyksiä maan – työnantajansa – ihmisoikeustilanteesta.

Messi ja Mbappé pelaavat töikseen Paris Saint-Germain FC:ssä. Seuran omistaa Qatarin valtiollinen sijoitusyhtiö Qatar Sports Investments. Messi ja Mbappé eivät hauku omistajaa mutta pelaavat kyllä isänmaittensa puolesta.

Mietin ennen kisoja, monenko siirtotyöläisen vatsa täyttyy sillä, että jätän kisat katsomatta. Ei yhdenkään. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan moraalittoman Qatar-päätöksen jäljiltä saattoi vain haukkua valtavaa puliveivausta. Monenko siirtotyöläisen vatsa taas täyttyy haukkumalla? Aivan. Kisoja ei siirretty eikä peruttu.

Vuoden 2026 kisat pidetään Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Tutkin Fifan jäsenluetteloa. Jäsenliittojen taustamaitten joukossa on enemmän autoritaarisia kuin demokraattisia maita. Qatar-tyyppinen päätös on myös joskus tulevaisuudessa mahdollinen, ellei todennäköinen.

Haluaako Kiina isännäksi? Entä Saudi-Arabia? Jälkimmäisen kruununprinssi ja pääministeri on Mohammed bin Salman. Hänet tunnetaan maailmalla lyhenteellä MBS. Pääministeri murhautti saudihallintoa kritisoineen toimittajan Jamal Khashoggin. Qatarin kisojen avajaisissa bin Salman myhäili Fifa-pomo Gianni Infantinon vieressä. Lännessä MBS:n tulkitaan tarkoittavan: Mohammed Bone Saw.

Murhista ja korruptiosta takaisin tähän iltaan. Pienen, ellei mitättömän, jalkapallomaan lajifanius on haasteellista. Kannatan arvokisoissa tietysti Suomea aina kun se on mahdollista. Siis hyvin harvoin. Ottelua on mielekkäämpää katsoa, jos kannattaa toista joukkuetta.

” Rupesin Saksan faniksi. Tuntui kivalta tavallaan voittaa.

Ensimmäisen MM-finaalin katsoin kesällä 1966, seitsenvuotiaana. Aloin kannattaa Englantia, joka loppuottelussa voitti Länsi-Saksan. Geoff Hurst teki hattutempun. Päätin kannattaa Englantia niin kauan kuin elän.

Sitä kesti neljä vuotta. Kesällä 1970 mainostin pihan pojille Brasiliaa: Peléä, Jairzinhoa, Rivelinoa. Finaalissa Pelé pomppasi korkealle, jäi lakipisteeseen hetkeksi odottelemaan palloa, ja kun se saapui, pukkasi sen maaliin. Hän on kaikkien aikojen toiseksi paras jalkapalloilija.

Brasiliassa oli kuitenkin se vika, että sen lipun taakse ryysivät kaikki, joitten oma maa ei pelannut kisoissa. Siirryin Hollannin ihailijaksi. Johann Cruijff pelasi parhaita vuosiaan. Hänet kaadettiin vuonna 1974 finaalissa Länsi-Saksaa vastaan rangaistusalueella. Hollanti siirtyi johtoon, mutta Länsi-Saksa voitti. Neljän vuoden kuluttua Hollanti hävisi loppuottelun Argentiinalle.

Kun Hollanti juoksee kentälle, nurmelle syttyy aina yksitoista tähteä. Se ummettaa joukkuepeliä. Rupesin Saksan faniksi. Tuntui kivalta tavallaan voittaa. Tunsin myös syvää petturuutta, saamatta selville, mitä tai ketä petän. Itseäni nyt ainakin.

Argentiinaa kannatan vain sen tähden, että sen joukkueessa pelaa Lionel Messi. Se on hyvä syy. Hän on pysynyt maailman suosituimman urheilulajin huipulla viisitoista vuotta. Argentiinan tapa pelata on liian ronskisti rappaava, mutta siedän sen Messin taiteen vuoksi.

Toivon Argentiinan voittoa, mutta tappio ei pilaa iltaani. Näen Lionel Messin tänä iltana viimeisen kerran MM-nurmella. Ottelun jälkeen kohotan maljan aikamme suurimmalle urheilijalle.