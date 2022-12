Noin 15 vuotta sitten tuli mieleen pelottava ajatus: entä jos venäläisiä pyssymiehiä alkaisi tulla rajan yli, ja Suomeen syntyisi epämääräinen sotilaallinen konflikti?

Oli kai kesä 2007, kun keksin kiehtovan tv-sarjaidean.

Entä jos Suomi joutuisi sotaan nyt?

Se alkaisi pienestä: eräänä viikonloppuna lauma suomalaisia uusnatseja menisi autoilla Viipuriin. Siellä he hakkaisivat venäläisiä ja vetäisivät Viipurin linnan salkoon Suomen lipun.

Venäläiset isänmaalliset nuoret miehet raivostuisivat. He tulisivat aseiden kanssa suomalaisten fasistien perässä rajasta yli väkisin. Heitä tulisi enemmän ja enemmän, ja kohta kaikkialla Kaakkois-Suomen teillä liikkuisi avolava-autoilla aseistettuja venäläisiä miehiä.

Venäjä ilmoittaisi, ettei sillä ole mitään tekemistä asian kanssa. Suomen hallitus arastelisi, mutta pian olisi pakko kutsua reserviläisiä aseisiin.

Ja nyt päästäisiin itse asiaan:

Suomessa olisi syntynyt tilanne, jossa pääkaupunkiseudulla katsotaan telkkarista, kun Kaakkois-Suomessa soditaan. Samaan tapaan kuin olemme katsoneet monia muita sotia, kuten Jugoslavian hajoamissotia 1990-luvulla.

Mutta tämä sota olisi täällä.

Se ei koskisi kaikkia suomalaisia. Helsingissä tilattaisiin kahvilassa erikoiskahvi, mutta venäläisten saartamassa Kouvolassa olisi vesi ja sähkö poikki ja ruoka loppu. Kouvolassa tilannetta seurattaisiin kuin tosi-tv:tä.

Silti joidenkin olisi sotaan lähdettävä. Miten kunnianhimoinen kasvuyrittäjä reagoisi, kun armeijan lähetti toisi hänelle palvelukseenastumismääräyksen? Ilmoittautuminen Santahaminan varuskunnassa tänä iltana klo 21.

Lähetin ideani kaverilleni, joka oli tuottaja isossa tv-tuotantoyhtiössä.

Hän innostui heti.

Myös Ylen draamapäällikkö kiinnostui. Järjestettiin palaveri. Draamapäällikkö konseptoi: sarja koostuisi kolmesta tunnin mittaisesta jaksosta. Ne esitettäisiin maanantai-illan ohjelmapaikalla kolmena peräkkäisenä maanantaina.

Seuraavaksi pitäisi tehdä niistä treatmentit, tarkat tapahtumien kuvailut.

Nyt tarvittiin ammattiapua, enhän minä ollut tv-käsikirjoittaja vaan toimittaja. Opastajakseni löytyi taitava elokuvakäsikirjoittaja.

Vuonna 2022 sota on lähellä. Itänaapurimme on hyökännyt länsinaapurinsa kimppuun, tullut panssarivaunuilla rajan yli ja pommittanut kaupunkeja.

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla sellainen ei tuntunut mitenkään mahdolliselta. Valistuneet ihmiset sanoivat, että tärkeämpiä ovat globaalit turvallisuusuhat.

Venäjällä oli kyllä pahoja merkkejä ilmassa. Se haastoi jo riitaa. Ideastani ei mennyt kuin vuosi, kun se hyökkäsi Georgiaan.

Niin mahdottomalta ajatus sodasta kuitenkin tuntui, että käsikirjoituksen ensimmäinen tunnin mittainen jakso väänsi rautalangasta sitä, miten Suomi voisi oikeasti joutua sotaan Venäjän kanssa. Ihmisten nähdään suhtautuvan siihen epäuskoisesti: ei voi olla totta. Tai niin kuin yksi henkilö sanoo: ”Suomessa on vittu sota.”

Nykyisin riittäisi, että tv-sarjan alussa Venäjä olisi juuri hyökännyt Suomeen. Kaikki uskoisivat.

Kun treatmentit ja sarjan ensimmäinen jakso oli kirjoitettu, Ylestä ei kuulunut mitään.

Siellä oli tehty organisaatiouudistus. Draamajohto oli vaihtunut.

Paljon myöhemmin Ylen dramaturgi antoi puhelimessa vastauksen. Yle ei tekisi tätä sarjaa, hän sanoi. Aihe oli liian synkkä. Ihmisille pitää antaa toivoa.

Olin tyrmistynyt. Siksi ehkä muistan hänen perustelunsa: Ihmisille pitää antaa toivoa.

Toisaalta Ylen torjuvuus oli ymmärrettävää. Oli mautonta kuvitella meidän joutuvan sotaan.

Olin toki itsekin Paasikiven-Kekkosen linjan miehiä. Tv-sarjaideani tökkäsi tabua. Se teki todeksi kansallisen painajaisen, jota ei tahdottu valveilla ajatella.

Kerroin hankkeesta edesmenneen isäni ystävälle Pekalle. Hän oli jo yhdeksänkymppinen, talvi- ja jatkosodan veteraani, tykistön kapteeni. Touhotin, että minulla on hieno fiktioidea: Venäjän ja Suomen välille syttyy oikeasti sota.

”Elä, elä semmosta kuvittelekkaan”, hän sanoi vakavasti.

En lannistunut Ylen enkä Pekan vastauksesta. Soitin Maikkariin ja Neloseen ja sain pakit.

Päätimme muokata materiaalistamme elokuvan. Saimme apurahan. Aikaa kului.

Kun käsikirjoitus oli valmis, tarjosin sitä taas Ylelle tv-sarjaksi.

Nyt oli jo syksy 2014. Venäjä oli aloittanut Itä-Ukrainassa sellaisen epämääräisen sodan, joka käsikirjoituksessa kuviteltiin Kaakkois-Suomeen.

Sain Ylestä erittäin huolellisesti muotoillun ja opettavaisen palautteen.

Sodan syttyminen nyky-Suomessa on kiinnostava ja pysähdyttävä lähtökohta draamalle, palaute alkoi.

Idea oli siis hyvä. Mutta toteutus oli huono. Sen vikoja käytiin läpi pitkään ja sivistyneesti.

Oli aika luovuttaa. Hankkeestani tulisi yksi sadoista ja tuhansista tv-sarjoista, joista ei koskaan tulisi mitään.

Käsikirjoituksessa on kohtaus, jossa nuori diplomi-insinööri ja alikersantti nimeltä Tuomas on kerrostalossa Eskolanmäen lähiössä saarretussa Kouvolassa. On vuodenvaihde. Talo on etulinjassa ja uupunut Tuomas sen viimeisiä puolustajia.

Sisältä kylmästä asunnosta Tuomas näkee, kuinka venäläisten kranaattikonekiväärin piippu kääntyy juuri sitä asuntoa kohti, jossa hän on. Hän tajuaa, että kohta asunnon ulkoseinä repeää kappaleiksi. Tuomas alkaa itkeä.

Sitä kohtausta ei koskaan tehty, eikä sitä enää tarvita. Historia kulki sen ohi.

Nyt näemme omin silmin, kuinka se sama tapahtuu joka päivä, eikä se ole fiktiota.