Joulukana on paistettu

Japanilaiset syövät jouluna amerikkalaisen pikaruokaketjun Kentucky Fried Chickenin kanaa. Niin on tehty jo lähes 50 vuoden ajan. Miksi?

Japanissa on jo lähes viiden vuosikymmenen ajan noudatettu rasvankäryistä joulurituaalia: Kurisumasu ni wa Kentakkii, Kentuckya jouluksi.

Miljoonat japanilaiset viettävät joulua amerikkalaisen pikaruokaketjun Kentucky Fried Chickenin ravintoloissa. Vastaavaa jouluperinnettä tuskin löytyy mistään muualta.

Pikaruokaketjun jouluateriaa kutsutaan ”party barreliksi” eli juhlatynnyriksi tai -ämpäriksi. Sen ydintä ovat uppopaistetusta kanasta valmistetut annokset. Tänä vuonna ateriaan kuuluu myös kokonainen kakku.

Joulu ei ole Japanissa pyhäpäivä, sillä sen väestöstä hyvin pieni osa on kristittyjä. Maassa asuu noin 126 miljoonaa ihmistä, joista kristinuskoon kuuluu alle kaksi miljoonaa.

Silti japanilaiset tilaavat KFC:n jouluateriansa viikkoja etuajassa, joskus jo lokakuussa. Jos ateriaa ei tilaa etukäteen, sitä joutuu todennäköisesti odottamaan kadulla kiemurtelevassa jonossa.

Siitä, miten rasvainen kana pinttyi Japanin jouluperinteeksi, on monta hieman erilaista versiota. Yksi tarinoista on kuin jouluelokuvasta. Sellaisesta, jonka on kirjoittanut KFC:n viestintäosasto.

Toisen maailmansodan jälkeen Japani ryhtyi avaamaan oviaan amerikkalaisille tuotteille. Ensimmäinen KFC-ravintola avattiin Nagoyan kaupunkiin 21. marraskuuta 1970. Avajaiset olivat juhlavat: ilotulituksia, jättimäisiä ilmapalloja. Seuraavat kaksi ravintolaa avattiin pian Osakaan.

Mutta kanaa ei myytykään tarpeeksi. Ravintolat joutuivat talousvaikeuksiin.

Sitten onni kääntyi. Nagoyan KFC:n ravintolapäällikön Takeshi Okawaran kerrotaan kuulleen sivukorvalla, kuinka ulkomaalainen pariskunta oli harmitellut kalkkunan puuttumista joulupöydästä.

Tarinan mukaan keskustelu seurasi Okawaraa uneen. Hän heräsi yöllä ja tajusi: ravintolassa pitäisi myydä jouluisin juhla-ateriaa. Kana korvaisi kalkkunan!

Okawara alkoi markkinoida konseptia omassa ravintolassaan. Slogan oli Kurisumasu ni wa Kentakkii. Vuonna 1974 KFC laajensi mainoskampanjan koko maahan. Ateriaa ryhdyttiin myymään seuraavana vuonna. Siihen kuului kanan lisäksi salaattia ja jäätelöä.

Nyt Japanissa on yli 1 100 KFC-ravintolaa (McDonald’seja on noin 2 900).

Okawarallekin kävi hyvin. Hän eteni Japanin KFC:n toimitusjohtajaksi.

” Japanissa joulua ei välttämättä vietetä perheen kesken vaan intiimimmin, puolison kanssa.

Maailmalla on vain muutama Japanin KFC-jouluperinteeseen perehtynyt tutkija. Yksi heistä sattuu olemaan suomalainen. Kuluttajatutkija Joonas Rokka on markkinoinnin professori Emlyon-kauppakorkeakoulussa Lyonissa.

Rokka ajattelee, että Japanissa joulun kohdalla oli tyhjiö, jonka amerikkalainen pikaruokaketju täytti.

”Ilmeisesti ajatus oli, että kun Japanissa ei ollut joulurituaalia, niin mitä jos yritettäisiin luoda sellainen ja tarjota siihen sitä kanaa”, Rokka sanoo.

Tavallaan Japanin KFC-kulutusjuhla on vain yksi muiden joukossa. Useissa yhteiskunnissa kuluttamisen ideologia on niin voimakas, että rituaalit ovat kietoutuneet ostamisen ympärille. Myös ystävänpäivän ja pääsiäisen rituaalit ovat kulutuskeskeisiä ja levinneet ympäri maailmaa.

Mutta Rokka ei keksi toista rituaalia, joka kietoutuisi yhtä voimakkaasti tietyn brändin tai tuotteen ympärille.

Japanilainen jouluperinne on lähempänä ystävänpäivää kuin varsinaista joulua. Sitä ei välttämättä vietetä perheen kesken vaan intiimimmin, puolison kanssa. Seurustelukumppani saatetaan viedä hotelliin tai ravintolaan.

Rokka arvelee, että moni haluaa illalliselle juuri KFC:hen, koska kokemuksesta on tullut helposti lähestyttävä. Ketjun punavalkoiset värit ovat jouluisia. Logossa on kuva KFC:n perustajasta Harland Sandersistä, joka muistuttaa joulupukkia. Jouluna Sandersin patsaat puetaankin pukin asuun.

Myös hinta tekee KFC-joulusta houkuttelevan vaihtoehdon. Tänä vuonna juhla-ateria maksaa noin 4 480 jeniä eli 32 euroa. Sen voi jakaa useamman ihmisen kesken.

Mutta japanilaiset eivät ole jatkaneet kanaperinnettä vuosikymmenten ajan vain siksi, että se on houkutteleva ja edullinen. He haluavat tuntea kuuluvansa johonkin suurempaan.

”Me ihmiset haluamme seurata rituaaleja, jotta voimme olla osa yhteisöä”, Rokka sanoo.

Rituaalin ulkopuolelle ei haluta jäädä. Muuten voi Rokan mukaan tuntua, että jotain puuttuu.

Japanilaisilta puuttui joulu.