Terve taas lukijat, tässä Torsti.

Hyvää uutta vuotta 2023! Aloittakaamme se vanhoilla kujeilla eli uusilla kysymyksillä!

Haihtuuko polttopuista varastoinnin aikana arvokasta materiaa, ja laskeeko niiden lämpöarvo sen myötä? Väite on, että vanhoilla haloilla lämmitetystä leivinuunista löytyy lämmintä vain lehmän henkäyksen verran. Nythän puuttomille myydään kaikki pinonpohjat, kun klapien kysyntä on tapissaan. Pitäisikö polttopuillekin olla parasta ennen -päiväys?

– Tuula 71v. Vihtarista

Polttopuukaan ei kestä ikuisesti. Pitkään varastoidut klapit alkavat väistämättä lahota. Lahoaminen on hidasta palamista eli hiilen yhtymistä happeen. Mitä pidemmälle laho etenee, sitä vähemmän puuhun jää hiiltä poltettavaksi.

Kovin nopeasti polttopuu ei onneksi mene pilalle. Tikkaremmin asiantuntijoiden mukaan polttopuu on parhaimmillaan kuivuttuaan muutaman vuoden, minkä jälkeen se sitten alkaa hitaasti menettää lämpöarvoaan.

Tarkan parasta ennen -päiväyksen antaminen on koko lailla mahdotonta: lahoamisen nopeus riippuu lukuisista muuttujista, kuten varastointiolosuhteista, puuklapien koosta, puulajista ja niin edespäin. Jos puu pääsee kostumaan, lahoaminen nopeutuu selvästi. Kuvaavaa on, ettei polttopuun lämpöarvon laskusta ole tikkaremmin tietojen mukaan tehty juurikaan tutkimusta.

Puukaupoilla huiputetuksi tuleminen ei kuitenkaan ole kovin todennäköistä. Puun lahotessa se kevenee. Jos klapi tuntuu käteen normaalin painoiselta, on sen lämpöarvo todennäköisesti yhä kunnossa.

Afrikan tähdessä on paljon uusia ja vanhoja paikannimiä. Lisäksi siinä on keskellä Afrikkaa sijaitseva Ocomba, jonka Wikipedia väittää olleen kylä Kongossa. Onko kylä ollut oikeasti olemassa, vai onko se Kari Mannerlan keksimä?

– Livingstone

Kari Mannerla (1930–2006) kehitti Afrikan tähden, kun hän oli vain 19-vuotias. Virallisen tarinan mukaan hän sai idean peliin katseltuaan ryppyistä Afrikan karttaa ja sen kiehtovia paikannimiä.

Mannerla muisteli myöhemmin valikoineensa kartalta sopivia nimiä eri kohdin karttaa sijoittamilleen punaisille ympyröille. Mitenkään kovin harkittua valikointi ei ole – englanninkielisessä pelilaudassa on sekaisin kaupunkeja, kyliä, valtioita ja muita maamerkkejä. Myöhemmin Mannerla itse totesi huvittuneena pelilaudan suunnittelusta, että ”on liikuttavaa, miten lapsellisella tietämyksellä se on tehty”.

Mystisin paikannimistä on tosiaan kartan keskiosassa oleva Ocomba, josta ei tunnu löytyvän mainintoja pelin ulkopuolelta. Tikkaremmin nimistötutkija tarkasti, ettei paikkaa löytynyt yhdenkään maailmankartaston hakemistosta. Afrikan tähden pelilautaa pohtinut yliopistotutkija Katja Uusihakala arveleekin, että paikka on keksitty.

Ihan varmaa tämä ei silti ole, sillä alueelta tunnetaan kuitenkin sukunimenä Okombo, joka olisi hyvin voitu kirjoittaa myös muodossa Ocomba. Ainakin Mannerla on siis onnistunut sijoittamaan oikean kuuloisen nimen sille sopivalle alueelle.

Tämä tuskin on vain onnekas sattuma, joten todennäköisesti Mannerlalla on ollut jokin tieto nimen ja alueen yhteydestä. Se, mistä kartasta tai matkakertomuksesta Mannerla on nimen napannut ja onko se ehkä viitannut ihmisiin vai sittemmin ehkä toisen nimen saaneeseen paikkaan, jää kuitenkin edelleen mysteeriksi.

Äänikirjojen markkinointi on ollut hyvin voimakasta viime aikoina. (Sen sijaan Jörn Donnerin aikoinaan lanseeraama kehotus ”lukeminen kannattaa aina” on loistanut poissaolollaan.) Jos pelkästään kuuntelee kirjoja eikä lainkaan itse niitä lue, niin eikö tämä ole passivoivaa ja lukutaitoon heikentävästi vaikuttava asia?

– Lukemattomia kirjoja

Lukeminen on taito, joka pitää oppia, kertoo tikkaremmin aivotutkija. Niinpä lasten ja alle kaksikymmentävuotiaiden nuorten olisi hyvä lukea tekstejä, jotta heidän aivonsa tottuisivat käsittelemään sitä. Lisäksi voi toki kuunnella äänikirjoja.

Jos lukeminen kuitenkin jo sujuu, tutkijan mukaan silloin ei juuri ole merkitystä sillä, miten kirjoista nauttii. Äänikirjassa on sellainenkin hyvä puoli, että kuunteleminen onnistuu esimerkiksi arjen askareiden tai lenkin taustalla.

Toisaalta kaikki kirjat eivät oikein sovellu kuunneltaviksi esimerkiksi tiiviin ilmaisunsa tai monimutkaisen rakenteensa vuoksi. Luettu teksti on monella tapaa kuunneltua monipuolisempi ilmaisumuoto.

Ihmisten välillä on myös yksilöllisiä eroja siinä, onko heidän helpompi omaksua tietoa tekstinä vai kuunneltuna. Aivotutkija toivoisikin, että esimerkiksi aikuisille suunnattuja koulutusmateriaaleja pyrittäisiin tuottamaan molemmissa muodoissa, niin että jokainen voisi valita itselleen sopivimman muodon.

