Tällä palstalla Sisko etsii vastauksia lukijoiden kysymyksiin, jotka koskevat tapakulttuuria, etiikkaa ja muita elämän pulmatilanteita. Onko sinulla kysymys mielessä? Lähetä se Siskolle: hs.sisko@hs.fi.

Uusi vuosi, uudet kysymykset! Rakkaat ystävät, aloitamme vaalikevään hengessä edustuksellisen demokratian ytimeen osuvalla pohdinnalla:

Ennen vaaleja puolueet yleensä lupaavat aina kaikille jotain hyvää. Monesti vaalikaudella lupaukset eivät kuitenkaan toteudu. Onko tässä yksi syy siihen, miksi poliitikkoihin ei oikein luoteta? Vai haluavatko puolueet vain saada hyvän kannatuksen vaaleissa, tavoitella ykkössijaa eduskuntavaaleissa ja saada näin pääministerin paikan? Voiko Suomessa haastaa poliittisen puolueen oikeuteen, jos luvatut vaalilupaukset eivät toteudu? Vai pitääkö äänestäjän aina vain tyytyä siihen, että puolueet sanovat, ettei luvattuihin vaalilupauksiin olekaan rahaa?

– Mika Lille

Äänestäjän pettymys on helppo ymmärtää, sillä äänestämisessä ei ole mieltä, ellei sillä ole vaikutusta. Mutta mietitäänpä hetki poliittista järjestelmäämme.

Puoluejärjestelmä on tuottanut Suomeen tilanteen, jossa vallasta kilpailee monta erikokoista puoluetta. Hallitukseen saattaa päätyä istumaan puolueita, joiden vaalilupaukset ovat joissakin asioissa olleet suorastaan vastakkaisia. Kaikki lupaukset eivät siis voi toteutua, edes pääministeripuolueen osalta.

Oikeuden sijaan poliitikkojen onnistumista punnitaan vaaleissa äänillä. Äänestäjät antavat mielestään riittävän hyvää työtä tehneiden jatkaa työtään, toiset taas putoavat eduskunnasta.

Ajatus siitä, että poliitikot eivät todella edusta kansaa, kasvattaa aina välillä suosiotaan. Tunnemme sen nimellä populismi, joka jo sanana viittaa kansaan (latinaksi populus).

Halusipa äänensä antaa millaiselle ehdokkaalle tahansa, valistunut päätöksenteko vaatii äänestäjältä politiikan seuraamista.

Lukupiirini politiikan toimittaja sattui juuri loppuvuodesta pohtimaan aihetta ääneen. Hän mietti oman ammattikuntansa roolia siinä, millainen kuva politiikasta välittyy äänestäjille.

Mediassa yritetään usein saada poliitikkoja kiinni siitä, että nämä muuttavat mieltään, tekevät ”lehmänkauppoja” tai suostuvat tavoitteestaan poikkeavaan ratkaisuun. Puhutaan siitä, kuka voittaa tai häviää minkäkin kiistan.

Mikä lukupiiriläistä sitten häiritsi?

Asioista sopiminen ja kompromissien etsiminen on monipuoluejärjestelmässä normaali, politiikkaan kuuluva asia ja sellaisena siitä pitäisi puhua.

Voi olla, että vaalilupauksia on helpompi panna toimeen esimerkiksi kaksipuoluejärjestelmässä, kun yhdellä puolueella on kerrallaan enemmän valtaa. Silläkin järjestelmällä on silti omat ongelmansa, kuten Yhdysvaltojen politiikkaa seuranneet tietävät.

Hei Sisko! TV:tä katsoessa olen huomannut miesten pukeutumisessa muutoksen: taskuliina on otettu käyttöön. Jos ennen ylipäänsä käytettiin taskuliinaa, niin sen väri valittiin paidan tai solmion mukaan. Nyt näyttää siltä, että liina on napattu kahvihuoneen servettitelineestä. Mitä mieltä sinä olet? Onko muoti muuttunut? Onko taskuliinan käytölle joitain sääntöjä tai ohjeita olemassa?

– Anna-Mari

Taskuliinan suosio on tosiaan kasvanut, vahvistaa vuosia miestenvaateliikkeessä työskennellyt ystävättäreni. Hänen mukaansa liinan valinnan taustalla on usein paljonkin pohdintaa.

Materiaaleja ja taittelutapoja riittää. Etiketistä löytyy joitakin ohjenuoria. Esimerkiksi frakin kanssa suositaan silkkiliinaa, josta jätetään näkyviin vain joitakin senttejä. Tärkein ohje on kuitenkin ehkä se, että liina on tarkoitettu näytettäväksi, ei käytettäväksi.

Taskuliinan tehtävän voisi siis kenties ajatella olevan ilon tuottaminen niin kantajalleen kuin muillekin.

Ystävättäreni on nähnyt, kun moni mies tulee liikkeeseen etsimään solmiota tai taskuliinaa mukanaan kuva kumppanin asuvalinnasta. Etsinnässä on lähtökohtaisesti sama sävy.

Tismalleen saman sävyn löytäminen tuppaa kuitenkin olemaan lähes mahdotonta. Hieman erisävyinen asuste puolestaan näyttää herkästi epäonnistuneelta, ystävätär sanoo.

Hän onkin kannustanut asiakasta tällaisessa tilanteessa valitsemaan jonkun itseään miellyttävän värin, joka voi myös sopia puolison mekkoon – jos siis haluaa, eihän naisillakaan ole tapana valita vaatteitaan kumppanin asun pohjalta. Moni onkin tehnyt valinnan ilahtuneena.

Paidan tai solmion värinen taskuliina saattaa näyttää vähän tylsältä. Osa käyttää puvun kanssa nykyisin vain taskuliinaa ja jättää kravatin tai rusetin kokonaan pois.

Sopivaa väriä voi hyvin etsiä silmistä, hiuksista tai kengistä. Tai vain valita mieluisen.

Ja mitä mieltä minä olen?

Täytyy myöntää, että monen muun tavoin virkistyn vaihtelusta.

Saksalainen ajatushautomo Hot or Cool Institute kuitenkin arvioi tuoreessa raportissaan, että kestävästi jokainen meistä voisi ostaa vuodessa noin viisi uutta vaatetta (ja tämä koskee ilmeisesti aikuisia, koska lastenvaatteisiin kuluu vähemmän materiaalia).

Tästä näkökulmasta taskuliina on ihan mukava asuste, jolla on helppo muuttaa asun ilmettä, vaikka muuten käyttäisikin usein samoja vaatteita.