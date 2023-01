Suomen kansa kaipaa HS-kyselyn mukaan edelleen omapäistä poliittista johtajaa, joka ei liikoja kuuntele ja palauttaa tarvittaessa kurin ja järjestyksen. Mistä ilmiö oikein kumpuaa?

Hohhoijaa: taas hallituksen puheenjohtajaviisikko tappelee julkisesti, uhriutuu A-studion livelähetyksessä, nostaa panoksia Twitterissä ja heittää jo sovittuja lakeja roskakoriin.

Sitten vihjataan jo erolla ja hallituksen kaatamisella.

Eikö tästä maasta viimein löytyisi vahva poliittinen johtaja, joka löisi nuijaa neuvottelupöytään ja junttaisi kipeät päätökset maaliin?

Antaisi mennä kuin Unkarin Orbán!

Kyselyt nimittäin kertovat, vuodesta toiseen, että iso osa suomalaisista kaipaa vahvaa poliittista johtajaa.

Helsingin Sanomien eduskuntavaalikone avautuu helmikuun aikana. Koneessa on 30 kysymystä, joihin vastaamalla voi verrata omia näkemyksiään ehdokkaiden näkemyksiin.

Vaalikoneeseen testattiin väitteitä, joista kaikki eivät välttämättä päädy lopulliseen vaalikoneeseen juuri siinä muodossa. Vaalikonetta varten Helsingin Sanomat teetti Kantar Publicilla koneen väitteistä etukäteiskyselyn marraskuun lopulla. Siihen vastasi 1 018 äänestysikäistä suomalaista. Kyselyn tilastollinen virhemarginaali oli 3,1 prosenttia molempiin suuntiin.

Yksi testiväitteistä liittyi vahvoihin poliittisiin johtajiin – tai sellaisten kaipuuseen. Se kuului näin: Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka pystyvät tekemään vaikeitakin päätöksiä välittämättä liikaa muiden mielipiteistä.

No, mitä vastasi Suomen kansa?

Suomen kansahan hyrisi. 32 prosenttia vastanneista oli täysin samaa mieltä ja 31 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Vain 14 prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Noin viidenneksellä vastaajista ei ollut mielipidettä suuntaan tai toiseen.

Peräti 63 prosenttia vastanneista siis kaipasi vahvoja johtajia, jotka voivat sivuuttaa muiden mielipiteet.

Kansan kaipuuta vahvalle johtajuudelle on tutkittu koko 2000-luvun ajan myös akateemisesti.

Tulokset vahvistavat, että isolla osalla suomalaisista on pysyvä kaipuu politiikan suoraviivaisille tahtojohtajille.

Eduskuntavaalien yhteydessä 2003–2019 tehdyissä kyselytutkimuksissa yksi väite on ollut tällainen: Maamme kaipaa vahvoja johtajia, jotka kykenevät palauttamaan yhteiskuntaamme kurin ja järjestyksen.

Väite ei jätä erityisemmin tulkinnan varaa.

Kannattaa muistaa, ettei Suomessa ole koko 2000-luvulla nähty laajoja yhteiskunnallisia levottomuuksia tai poikkeuksellisia rikollisuusaaltoja.

Silti kaipuuta on piisannut kurijohtajillekin koko 2000-luvun ajan.

Vielä keväällä 2015 kaikista vastanneista suomalaisista 68 prosenttia oli täysin tai osittain vahvojen kurijohtajien kannalla. Tosin kevään 2019 vaalien yhteydessä tehdyssä kyselyssä osuus oli pudonnut merkittävästi, 52 prosenttiin.

Mutta sekin oli edelleen yli puolet vastanneista.

2000-luvun korkein luku saatiin perussuomalaisten kannattajilta keväällä 2015, jolloin peräti 85 prosenttia vastanneista puolueen kannattajista tuki väitettä. Lukema on 2000-luvulla omaa luokkaansa, katsoi sitä minkäväristen silmälasien takaa tahansa.

Näyttää siltä, ettei osa suomalaisista ole vieläkään tottunut 2000-luvun parlamentarismiin, jossa presidentin rooli on vahva vain ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Osalla kansaa on edelleen kaipuuta aikaan, jolloin Urho Kekkonen teki kovaotteisia manööverejä ja halutessaan käsiohjasi Tamminiemestä politiikan pienempiäkin rasahduksia.

Ketkä Suomessa sitten vahvaa johtajaa kaipaavat? Iso osa kansasta nimittäin myös kavahtaa moista ajatusta.

Politiikan aatekirjoa on takavuosikymmeninä piirretty yksinkertaiselle janalle, jossa vasemmalla ovat olleet työväenluokkaan ja sosialismiin kallistuneet puolueet ja oikealla porvarilliset puolueet. Keskellä on ollut maalaisliitto ja sen perilliset keskustapuolue ja keskusta.

Koko 2000-luvun ajan poliittista karttaa on piirretty myös nelikenttänä, jossa vasemmisto-oikeisto on ollut yksi akseli. Toinen akseli on koostunut arvovalinnoista.

Jälkimmäiseen akseliin liittyvää julistuksellista arvovalintapolitikointia on tavattu arkisesti kutsua identiteettipolitiikaksi. Akateemisissa tutkimuksissa arvovalintoja on taas kuvattu esimerkiksi kirjainyhdistelmähirviöllä GAL-TAN.

Se koostuu englanninkielisistä sanoista green-alternative-libertarian ja traditional-authoritarian-nationalist. Akselin yhdellä puolella ovat ne, jotka kannattavat vihreitä, vaihtoehtoisia ja libertaristisia arvoja, toisella puolella taas ne, jotka kannattavat perinteisiä, autoritaarisia ja nationalistisia arvoja.

Vahvan johtajan kaipuu kuuluu luonnollisesti TAN-puolelle, jossa yksi elementti on autoritaarisuus.

Eduskuntaan valituista puolueista Suomessa vihreitä (GAL) ja perussuomalaisia (TAN) pidetään identiteettipolitiikan ääripäinä. Mitä vahvoihin johtajiin tulee, vihreiden kannattajat ovat koko 2000-luvun ajan kaivanneet kaikkein vähiten poliittisia kurijohtajia, perussuomalaiset taas eniten.

Moni taustatekijä vaikuttaa siihen, millaisia poliittisia johtajia kansa kaipaa. Tällaisia ovat ainakin koulutustaso, sukupuoli, ikä ja puoluekanta.

Kyselyjen mukaan vahvaa kurijohtajaa kaivataan sitä enemmän, mitä alempi on koulutustaso. Miehet toivovat vahvoja johtajia naisia enemmän, vanhat nuoria enemmän. Politiikan vasemmisto–oikeisto-janalla vahvan johtajuuden suosio kasvaa varsin tasaisesti, kun kuljetaan poliittisesta vasemmistosta kohti oikeistoa.

Vahvaa johtajaa kaipaavan prototyyppi on siis yli 65-vuotias peruskoulun käynyt perussuomalaismies, joka on talouspoliittisesti kallistunut oikealle.

Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Veikko Isotalo on ollut mukana sekä 2000-luvun eduskuntavaalitutkimuksissa että rakentamassa HS:n tämän kevään vaalikonetta.

Hän korostaa, että vaikka Suomessa kaivataan omalakisia voimajohtajia, demokraattista järjestelmää ei kuitenkaan kyseenalaisteta. Sille on eurooppalaisessa vertailussa vahva tuki eduskuntapuolueiden äänestäjien keskuudessa.

”Populismia on erilaista. Se voi olla autoritaarista, jossa halutaan vahvaa johtajaa, joka kanavoi kansan ääntä. Sitten voi olla enemmän demokraattista populismia, jossa vaikkapa vaaditaan enemmän kansanäänestyksiä”, Isotalo sanoo.

Toki vahvan presidentin kaipuuseen vaikuttaa keskeisesti myös se, kuka on presidenttinä.

Kokoomuslaiset ajoivat jo itsenäisyyden alussa vahvaa kuningasta Suomeen ja ovat perinteisesti vannoneet vahvan presidentin nimeen. Silti Tarja Halosen presidenttikaudella moni kokoomuslainen löysi sisältään parlamentarismin kiivaan kannattajan.

Simsalabim! Kun Halonen vaihtui Sauli Niinistöön, heikkoa presidenttiä ajaneiden kokoomuslaisten parlamentaristinen kiihkeys ensin laantui ja lopulta kuoli.

Luoko kriisiaika tietynlaista johtajakaipuuta?

Vahvan johtajan messiaanisuudesta kertoo ainakin kesäkuussa 2022 tehdyn HS-gallupin tulos. Peräti 92 prosenttia vastanneista katsoi Niinistön onnistuneen työssään erittäin hyvin tai melko hyvin.

Luku on – hieman ilkeästi sanottuna – jo melko pohjoiskorealainen, vaikka toisin kuin Pohjois-Koreassa se perustuu kansalaisten aitoon valintaan.

Politiikka on 2000-luvulla henkilöitynyt yhä vahvemmin. Se korostaa puoluejohtajia ja keskeisiä ministereitä, tv:stä tuttuja naamoja, Instagramin ja Twitterin räyhäköitä somepersoonia.

Helsingin yliopiston viestinnän professorin Anu Kantolan mielestä henkilöityminen liittyy osin siihen, että Sdp:n, keskustan ja kokoomuksen kaltaiset perinteiset suuret puolueet etsivät aatteitaan ja tehtäväänsä, kun yhteiskunnassa on meneillään rakennemuutos.

Perinteisen teollisuuden työväenluokka kutistuu, työnjako muuttaa muotoaan ja vasemmiston kannattajakunta liikkuu puoluekartalla. Sosiaaliryhmiin perustunut yksioikoinen vasemmisto–oikeisto-jako ei enää riitä, sillä politiikan ytimeen ovat pysyvästi tulleet myös identiteetit, elämäntavat ja yksilöiden suhde vaikkapa kuluttamiseen, ympäristöön tai seksuaalisuuteen.

Koska uuden aatteen keksiminen on puolueille hirvittävän hidasta ja hankalaa, pikalääke on vaihtaa puoluejohtajaa. Sitten vain ristitään kädet ja rukoillaan, että johtajan ympärille syntyy ilmiö, joka kohottaa koko puolueen nuutunutta profiilia.

Kantola on viime vuodet vetänyt laajoja haastattelututkimuksia, joissa on sukellettu suomalaisten mielenmaisemaan.

Tietokirja Kahdeksan kuplan Suomi (2022) perustui tutkijaryhmän tekemiin 350 suomalaisen syvähaastatteluun. Haastatellut olivat suomalaisia eri aloilta, elämäntilanteista, etnisistä taustoista ja sosiaaliryhmistä.

Yksi ryhmän havainto oli se, että vahvaa ja karismaattista johtajuutta politiikkaan haikailivat erityisesti perussuomalaisia kannattavat pienyrittäjät.

”Heillä oli selkeästi se logiikka, että he edustavat reformipuoluetta, joka haluaa muutosta. Ajatus oli, että nykyisessä politiikassa on korruptiota ja tehdään lehmänkauppoja. Tilanteen muuttamiseksi tarvitaan vahvaa johtajaa.”

Kantola sanoo, että suomalaisten kaipuu vahvoille johtajille on sekä historiallinen että nykyhetkeen linkittyvä ilmiö.

Historiassa se palautuu aina 1800-luvulle ja Venäjän vallan aikaan, jolloin suomalaiset uskoivat jopa Pietarin tsaarien pohjimmaiseen oikeudenmukaisuuteen.

Se on totta. Vuonna 1899 peräti 520 000 suomalaista allekirjoitti venäläiseltä esivallalta salassa vetoomuksen, jossa vaadittiin suomalaisia sortaneen helmikuun manifestin peruuttamista. Noin 500 suomalaisen tomera valtuuskunta matkusti junalla Pietariin viedäkseen vetoomuksen suoraan tsaari Nikolai II:lle, jonka uskottiin kuuntelevan suomalaisten hätää.

Ukko ei edes vastaanottanut suomalaisia.

Presidenttiä taas on tavattu pitää itsenäisyyden alusta lähtien vallanjakojärjestelmän vakauttajana, joka toimii kuohuvan puoluepolitiikan yläpuolella. Sen takia presidentin valtakaudeksi on määritelty kuusi vuotta, kun eduskunta istuu kaksi vuotta vähemmän.

Kantola arvioi, että nykyhetkessä vahvan johtajan kaipuu korostuu juuri aatteellisesti riitaisten monipuoluehallitusten vastavoimana. Sanna Marinin viisikkokin on käytännössä halvautunut loppusuoralla. Suurten puolueiden määräkään ei ole ainakaan laskussa, sillä perussuomalaiset ovat nousseet uudeksi suureksi puolueeksi.

Asiat junnaavat, kansaa pännii.

Kantola ei kuitenkaan usko, että suomalaiset kaipaavat autoritaarisia johtajia, sellaisia kuten Unkarin Orbán. Niinistönkin huippusuosio saattaa johtua osin juuri siitä, että hän on fiksusti keskittynyt vain ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ja valtiosäännön mukaisesti jättänyt vaikkapa tunnekuohuja nostattavan talouspolitiikan puhtaasti hallituksen tontille.

”Silti helposti syntyy se ajatus, että löytyisipä jostain pelastaja, joka nostaisi meidät suosta”, Kantola sanoo.

”Olisi vahva johtaja sen sijaan että siellä seisoo viisi puoluejohtajaa siinä rivissä.”