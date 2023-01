Tylsäksikin haukuttu Britannian entinen pääministeri Theresa May on ansainnut jo miljoonien sivutulot puhetilaisuuksilla. Suomalaisille fantasiaillallisille voisi kutsua raittiusväkeä sekä Miina Sillanpään ja Tuure Junnilan, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä.

Britanniassa Sky-kanava uutisoi äskettäin kansanedustajien sivutuloista. Osa parlamentaarikoista oli takonut – sinänsä täysin lailliset – jättitulot erilaisilla puhekeikoilla ja konsultoinneilla.

Kärkipaikan nappasi entinen konservatiivipääministeri Theresa May. Noin kolmessa vuodessa May on ansainnut yli 2,5 miljoonan punnan eli yli 2,8 miljoonan euron lisätulot. Pelkästään kuuden puheen keikkakierros Kaliforniassa on tuonut Maylle lähes puoli miljoonaa euroa. Jopa pandemian aikainen verkkopuhe meni kaupaksi 43 000 eurolla.

Oi miksi, oi miksi en kuunnellut aikoinaan tarkemmin Mayn ilmaisia sanoja pääministerin kyselytunnilla.

Theresa May muistetaan Britanniassa jäykähkönä ja hieman tylsänä poliitikkona, jonka syliin koko brexit-sotku kaatui kesällä 2016. May toteutti tunnollisesti kansanäänestystulosta omien konservatiivipoliitikkojen riidellessä vieressä siitä, millainen brexit herroille oikein kelpaisi.

Oliko May työjuhta? Kyllä. Inspiroiva puhuja? Ei. Kiinnostava henkilö? Riippuu kuka arvioi.

Muistan eräänkin epävirallisen tilaisuuden, jossa miestoimittaja naurahti, että May nyt ei ole ainakaan sellainen poliitikko, jonka kanssa jaksaisi pubi-iltaa viettää. Boris Johnson sen sijaan...

Me naiset katsoimme toisiimme. Mayhan juuri olisikin sellainen henkilö, jonka kanssa olisi aivan erityisen mielenkiintoista turista lasillisen ja suolapähkinöiden ääressä. Boris-show sen sijaan...

Entinen konservatiivijohtaja Ken Clarke on nimittänyt Mayta ”hemmetin hankalaksi naiseksi”. Sutkaus oli todennäköisesti tarkoitettu epäsuoraksi kohteliaisuudeksi, mutta se tulkittiin piikiksi, minkä jälkeen se on taas tulkittu kohteliaisuudeksi. Kukapa ei haluaisi olla poliitikkona ”hemmetin hankala nainen”, eli nainen, joka tietää mitä tahtoo eikä epäröi sitä sanoa.

Puhemarkkinoiden illallistilaisuuksissa ”hemmetin hankalalle naiselle” riittää nyt vientiä. Moni taisi hämmästyä. (Aivan toinen asia on tietysti sivutulojen moraalinen puoli sekä se, että Skyn mukaan yhden puheen pitopaikka oli naisvihamielinen Saudi-Arabia. Kuten nuoriso sanoisi: WTAF, Tezza?!).

Jopa Boris Johnson tulee vasta listan kolmosena. Pronssisijaa selittänee se, että Johnsonin pääministeriys päättyi vasta syyskuun alussa.

Lehdissä on usein juttuja, joissa henkilöt listaavat ihanneillallistensa vierasjoukkoa. Esimerkiksi Financial Times -lehden sarjassa voi ”kutsua” todellisten – elävien tai kuolleiden – hahmojen (mainittu on esimerkiksi Cicero, Margaret Thatcher, Elon Musk ja David Bowie) lisäksi myös fiktiivisiä vieraita (mainintoja ovat saaneet ainakin Anna Karenina, Borat Sagdijev, Hercule Poirot ja lordi Peter Wimsey).

Itsekin olen joskus laiskasti sommitellut ihannevieraslistaa. Ehtisiköhän May? Raittiusihmiset olisivat kuitenkin etusijalla. He eivät jäisi nojailemaan pikkutunneille asti tahmaiseen viinilasiinsa, vaan nousisivat takseihinsa jo ennen baba au rhum -jälkiruokaa. Ruokarajoitteitakaan ei saisi olla, ei tässä ruveta monia menuja kokkaamaan. Viisainta olisi pysyä vainajissa ja romaanihahmossa. Kutsu lähtee siis runonlaulaja Larin Paraskelle, kekkoskriitikko Tuure Junnilalle sekä dekkaripariskunta Liisa ja Martti Hallalle.

Sekä tietysti Suomen ensimmäiselle naisministerille Miina Sillanpäälle. Sillanpään kanssa olisi voinut puhua kaikesta: politiikasta, hatuista ja kirjoista.

Hänkin piti muuten Yhdysvalloissa maksullisen puhekierroksen. Liput kävivät vieläpä hyvin kaupaksi, tietää professori Aura Korppi-Tommola (HS 10.11.2020).