Organisaatiouudistuksissa tuloksena on usein uusia käsittämättömiä nimiä. Niin kävi Palloliitossa.

Kun organisaatiota uudistetaan, herää taipumus nimetä asioita uudelleen. Uudella nimellä halutaan ilmentää, että uusi organisaatio ei edusta vanhaa ajattelua, vaan on nimeään myöten raikas ja muutosvoimainen.

Usein se tarkoittaa, että vanha ymmärrettävä nimi korvataan uudella käsittämättömällä nimellä.

Jalkapallokausi jo lähenee, ja niinpä lajia hallinnoiva Palloliitto julkaisi tiedotteen. Se kertoi Miesten Ykkösen – eli miesten toiseksi korkeimman sarjatason – otteluohjelmasta ja sarjatasojen uusista nimistä.

Tiedote kertoi näin:

Kaudella 2023 pelattava Ykkönen on kaudella 2024 nimeltään Ykkösliiga. Ykkösliigan ja Kakkosen väliin kaudesta 2024 eteenpäin muodostuva uusi sarja on nimeltään Ykkönen. Kaudella 2023 Veikkausliigasta putoava joukkue/putoavat joukkueet ja Ykkösessä säilyvät joukkueet pelaavat kaudella 2024 Ykkösliigassa. Kauden 2023 Ykkösestä putoavat joukkueet pelaavat kaudella 2024 uudessa sarjassa, joka silloin on nimeltään Ykkönen.

Tuota noin.

Tiedotteesta käy siis ilmi, että vielä tänä vuonna Ykkönen on Ykkönen, mutta ensi vuonna tulee uusi sarjataso nimeltä Ykkösliiga. Se, mitä ei sanota suoraan, pitää päätellä. Eli ensi vuonna ylin sarjataso on Veikkausliiga, toiseksi ylin on Ykkösliiga, kolmanneksi ylin on nimeltään Ykkönen ja neljänneksi ylin Kakkonen.

Tämähän ei käy järkeen ensinkään.

Palloliitossakin taisi olla joku, joka pani sekavuuden merkille, sillä liiton verkkosivuilla julkaistiin kaaviokuva otsikolla ”Pelkistetty versio”. Siinä muutosta kuvaavia nuolia meni muun muassa Ykkösestä Ykköseen ja Kakkosesta Ykköseen ja Kakkoseen.

Jalkapallon kotina pidetään Britanniaa. Vuonna 1888 perustettiin maailman ensimmäinen jalkapalloliiga, joka sai napakan nimen The Football League. Sen ylintä sarjatasoa kutsuttiin ensimmäiseksi divisioonaksi, toiseksi ylintä toiseksi divisioonaksi ja niin edelleen.

Se oli ymmärrettävää.

Vuonna 1991 liiga brändättiin uudelleen. Ylimmästä tasosta tuli Valioliiga.

Erisnimi. Tuote. Uusi aika.

Suomessa mallia Britanniasta otettiin ensimmäisten joukossa. Vuodesta 1930 miesten ylin sarjataso oli ollut – muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta – nimeltään Mestaruussarja eli SM-sarja. Nimi kertoi, että kilpailun voittaja on Suomen paras. Vuonna 1992 uudeksi nimeksi tuli Veikkausliiga.

Britanniassa myös alemmat liigasarjat nimettiin uudelleen vuonna 2004. Kakkostasosta tuli Championship, kolmostasosta League 1, nelostasosta League 2.

Se oli typerä uudistus. Sarjojen nimet eivät enää kertoneet, mistä tasosta on kyse.

Mutta niistä uudistuksista on jo melkein 20 vuotta. Niin kauan Suomessakin oli aikaa huomata, että samanlaista organisaation uudelleennimeämistä ei kannattaisi tehdä.

Nyt tehtiin.

Jalkapallo on sekä miesten että naisten peli – ja muunsukupuolisten myös. Tässä mielessä Suomen jalkapallosarjojen nimet hämmentävät entistäkin enemmän.

Aiemmin naisten ylin sarjataso oli nimeltään Naisten Liiga. Miesten Veikkausliiga taas oli vain Veikkausliiga ilman, että kerrottiin pelaajien olevan miehiä. Nimien perusteella siis näytti siltä, että oletusarvoisesti jalkapalloa pelaavat miehet ja erikseen mainittava poikkeus ovat naiset.

Niinpä Naisten Liiga sai uuden nimen kaudelle 2020. Siitä tuli Kansallinen liiga. Sukupuolineutraalin nimen oli tarkoitus viestiä nimeäjän eli Palloliiton tasa-arvoisista asenteista.

Sama ajatus ei kuitenkaan päde alemmilla sarjatasoilla. Miespelaajien Ykkönen on koko nimeltään Miesten Ykkönen ja naispelaajien Ykkönen on Naisten Ykkönen. Ja sama alemmalla tasolla. Tuleva Ykkösliiga koskee vain miehiä, mutta nimessä sitä ei sanota.

Vielä tänä keväänä alkavalla kaudella Miesten Ykkönen ja Naisten Ykkönen siis ovat kumpikin tahoillaan toiseksi korkein sarjataso. Ensi vuonna Miesten Ykkönen on miesten kolmostaso eli vastaava kuin Naisten Kakkonen.

Voinee sanoa, että organisaatiouudistus ei nyt ollut ihan ykköstasoa.