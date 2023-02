Eduskuntavaalien alla heimoajattelu on huipussaan, ja uutisointi on aina jonkun mielestä vinoa, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä kolumnissaan. Tärkeintä on varmistaa, että ei ajattele väärin ja jää yksin.

Meillä suomalaisilla on itsetuhoisia piirteitä. Ensin luovuimme jalkaväkimiinoista, sitten rapautimme huippuluokan koulumme ja nyt heitämme roskiin vielä suomen kielenkin (HS 3.2.).

Vielä kun pääsisimme eroon luotettavasta suomalaisesta tiedonvälityksestä, niin paketti olisi valmis. Mutta ehkä ensi vaalikaudella. Merkit ovat jo lupaavat (HS 1.2.) ja tässäkin tapauksessa suuresta maailmasta kopioidut.

Liiketaloudessa yritys menestyy, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Silloin asiakas saa sitä mitä haluaa. Media-alalla tämä on mahdotonta. Uutisvälityksen perusidea on kertoa uutisia eli uutta tietoa maailmasta niin kuin se on. Tarjonta ei kohtaa kysyntää, jos asiakas haluaa juttuja maailmasta niin kuin sen hänen mielestään pitäisi olla.

Eduskuntavaalien alla heimoajattelu on huipussaan. Julkista keskustelua hallitsee Me vastaan ne -asettelu. Poliittisille puolueille se on luonnollista, koska ennen vaaleja pitää korostaa eroja. Puolueiden ja ehdokkaiden huutosakeille oma heimo luo turvallisuuden tunnetta. Ei tarvitse ajatella itse, kun heimo ajattelee kaikkien puolesta.

Jos on jättänyt aivot heimoklubin narikkaan, media näyttäytyy aina puolueellisena (ellei kyse ole omista Heimo Sanomista). Riippumattomasta mediasta ei saa koskaan lukea vain omaa puhdasta oppia. Aina on jokin asia esitetty väärin eli toisin kuin oma heimo sen näkee. Aina on joku toimittelija tyrinyt ja haastatellut väärää henkilöä tai lukenut vääriä tilastoja. Aina on joku ajatellut väärin.

Miten tällaista puolueellista mediaa sitten pitää lukea?

Peruslähtökohta on se, että jos uutinen on yks’ yhteen oman heimoajattelun kanssa, on asia kunnossa ja uutinen journalistisesti moitteeton. Jos taas uutinen on ristiriidassa oman maailmankuvan kanssa, on uutinen väärässä. Silloin on todennäköistä, että joko uutisen toimittaja tai kohde – tai mahdollisesti molemmat – ovat joko natseja, fasisteja, rasisteja, kommunisteja, kiihkosilmäisiä punavihreitä feministejä, jonkin sortin foobikkoja tai putinisteja.

” Koskaan ei pidä lähteä kommentoimaan mitään ennen kuin on varma oman heimon kannasta.

Pääasia on, että viestintuoja ammutaan ensimmäisenä. Se toimii varoituksena muille. Ei täällä veneenheiluttajia kaivata.

Ilmaisuaan pidemmälle hioneet heimosoturit osoittavat paheksuntansa kiertoteitse. Heidän mielestään uutisen käsittely on ollut ongelmallista tai jättänyt varjoonsa todelliset ongelmat. Elegantti tapa on myös todeta lyhyesti, että kirjoituksen tai ohjelman olisi voinut jättää tekemättä. Omaa moraalista ylemmyyttä voi korostaa sanomalla, että uutinen teki surulliseksi.

Kosmopoliitit voivat aina ilmoittaa, että nyt loppui vinon suomalaismedian seuraaminen, he lukevat tästä lähtien vain Le Mondea, Die Weltiä ja The New York Timesia. Ilmoitus toimii erityisen hyvin silloin, jos pahennusta herättänyt uutinen koskettelee Suomen kotimaanpolitiikkaa, paikallisuutisia tai suomalaista kulttuuria, joiden käsittelyssä kansainvälinen media on tunnetusti ylivertainen.

Negatiivisuudella saavuttaa aina enemmän kuin positiivisuudella, mutta joskus jälkimmäiselläkin on paikkansa. Vaikka kaikkeen mediaan (paitsi omiin Heimo Sanomiin) pitää aina lähestyä puolueellisuusolettamalla, on kehuillakin joskus paikkansa.

Jos uutinen pönkittää omaa maailmankuvaa, on uutinen tärkeä. Oman lauman ajattelua vahvistava kirjoitus voi olla myös viisas tai rauhallinen tai selkeä.

Koskaan ei pidä lähteä kommentoimaan mitään ennen kuin on varma oman heimon kannasta. Konformismi tuo turvan. Väärin ajatteleva on toisinajattelija ja jää yksin.