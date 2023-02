Ylhäällä vasemmalla on tyhjää

HS:n vaalikoneen mukaan arvokartan vasemmistolaisesta konservatiivikulmasta löytyy vain yksi puolue.

Tällä viikolla julkaistiin Hesarin vaalikone. Siitä on paljon iloa.

Vaalikoneen avulla äänestäjä voi tietenkin löytää itselleen sopivan ehdokkaan. Mutta voi sitä hyödyntää muutenkin. Koneesta saa nimittäin paljon kiinnostavaa tietoa suomalaisesta politiikasta.

HS:n vaalikoneessa vastaajat sijoitetaan arvokartalle nelikenttään. Vaaka-akseli kuvaa perinteistä vasemmisto-oikeistojakoa. Mitä lähempänä laitaa on, sitä oikeistolaisempi tai vasemmistolaisempi vastaaja on.

Pystyakseli on vähän hankalampi. Siinä jako on nimetty termeillä ”kansalliskonservatiivi” ja ”liberaalivihreä”. Noita termejä on vähän vaikea hahmottaa, sillä kyseessä ei ole pelkkä arvokonservatiivi-arvoliberaali -jako. Mukana ovat laajemmin sosiaaliset ja kulttuuriset arvot.

Kyseessä on politologien käyttämä GAL-TAN-jako, jossa GAL tarkoittaa vihreää, vaihtoehtoista ja libertaaria. TAN on puolestaan perinteinen, autoritaarinen ja nationalistinen.

Ehdokkaiden ja äänestäjien sijoittumiseen arvokartalle vaikuttavat pääosin vaalikoneen 15 arvokysymystä, jotka ovat vaaleista toiseen pysyneet samana.

Eniten tarjontaa on konservatiivisessa oikeistokulmassa, josta löytyvät eduskuntapuolueista perussuomalaiset, kokoomus, keskusta, Liike Nyt ja kristillisdemokraatit.

Sijainnin arvokartalla määrittää näiden puolueiden ehdokkaiden vastausten keskiarvo.

Arvoliberaalissa vasemmistokulmassa ovat puolestaan Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto. Eduskunnan ulkopuolisista puolueista samassa nipussa ovat myös Feministinen puolue, SKP ja Eläinoikeuspuolue.

Liberaalia oikeistopolitiikkaa edustaa nelikentän oikeassa alakulmassa Rkp ja eduskunnan ulkopuolelta Liberaalipuolue.

Nelikentän vasemmassa yläkulmassa on kuitenkin kovin tyhjää.

Päätän testata, löytyykö yksittäisiä vasemmistokonservatiivisia ehdokkaita. Niinpä vastaan vaalikoneen väitelauseisiin mahdollisimman vasemmistolaisittain ja konservatiivisesti.

Ensimmäinen väitelause on:

Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia.

Vastaan siihen täysin samaa mieltä. Täysin eri mieltä olen lauseesta suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Konservatiivisesti vastaan, että sukupuolten moninaisuutta ei pitäisi ottaa paremmin huomioon. Ja että lasten kasvattamisessa tarvitaan enemmän selkeitä sääntöjä ja kovaa kuria. Poliitikkojen pitäisi asettaa Suomen etu kaiken muun edelle.

Nipsuttelen eteenpäin ja kappas vaan, päädyn aika lailla keskelle nelikentän vasenta yläkulmaa. Täysin yhteensopivaa ehdokasta ei löydy – mutta lähimpänä vasemmistolaisen konservatiivin profiilia ovat vaalikoneen mukaan Vapauden liiton ehdokkaat.

Mutta yhteensopivuus parin heidän ehdokkaansa kanssa on vain 70 prosentin luokkaa. Vapauden liiton vastaajien keskiarvo ei itse asiassa ole kovin vasemmistolainen. Se osuu aika tarkkaan keskelle vasemmisto-oikeisto-janaa.

Testailin vaalikonetta Helsingin vaalipiirin osalta. Helsingissä arvokartan vasemmasta yläkulmasta ei siis löydy ketään. Mutta jos vertailuun ottaa ehdokkaat koko maasta, löytyy yksi puolue, joka sijaitsee keskellä vasemmistolaista konservatiivisektoria.

Se on Sinimusta liike.

Sinimusta liike määrittelee itsensä kansallisradikaaliksi puolueeksi, joka toimii valkoisten suomalaisten edunvalvojana. Puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru myönsi joulukuussa STT:n haastattelussa, että puoluetta voi pitää avoimen rasistisena ja fasistisena.

Sinimustan liikkeen nettisivujen mukaan sillä on ehdokkaita neljässä vaalipiirissä.

Tuukka Kuru iloitsi torstaina Twitterissä, että HS:n vaalikoneen mukaan Sinimusta liike täyttää aiemmin tyhjän lokeron Suomen puoluekentällä eli kansallismielisen vasemmiston.

“Se oli vähän tarkoituskin”, Tuukka Kuru kirjoitti.

Hmm, mitähän Kuru tuolla tarkoituksella tarkoittaa. Varmaankin sitä, että puolue on ilmeisen järjestelmällisesti pyrkinyt arvokartalla juuri tuohon kohtaan. Sinimustan liikkeen ehdokkaiden vaalikonevastaukset ovat nimittäin niin identtisiä, että taustalla lienee jonkinlainen ohjeistus.

Ruksit on järjestään vedetty ääripäähän.

Lähes ainoa kysymys, jossa löytyy enemmän hajontaa, koskee kristinuskoa. Väitelauseeseen “kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle” osa sinimustista vastasi täysin samaa mieltä ja osa oli täysin eri mieltä. Löytyipä myös muutama välimuotovastauskin.