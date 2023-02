Thaimaalainen Anunya Mueangthong otti tuhansia euroja velkaa päästäkseen Suomeen. Hän poimi marjoja yli kahden kuukauden ajan kellon ympäri, mutta ei saanut euroakaan palkkiota. Marjanpoimijoita koskeva epäilty ihmiskauppavyyhti on HS:n tietojen mukaan paisunut yhdeksi Suomen historian suurimmista. Nyt poimijat kertovat karuista oloista metsässä.

Kolmio on tilava mutta koruton. Keittiössä on riisinkeitin, olohuoneessa pari huonekalua. Tilaan on kannettu myös kaksi sänkyä. Televisiosta tulee thainkielistä ohjelmaa.

Huoneeseen kerääntyy hiljalleen toistakymmentä thaimaalaista, moni viereisistä asunnoista. Valtaosa heistä on ensimmäistä kertaa maassa. Yksikään ei odottanut olevansa täällä enää tähän aikaan vuodesta. Mutta täällä he ovat, lumisessa Lappeenrannassa, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän järjestämässä asunnossa.