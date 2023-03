Veden kiertokulku on maapallolle elämän ja kuoleman kysymys. Jos sisäistäisimme veden kierron merkityksen, ymmärtäisimme todella paljon enemmän myös ilmastonmuutoksesta, kirjoittaa Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta esseessään maailman vesipäivänä.

Kevään ensimmäinen puro! Miten se sykähdyttääkin lähes samalla tavalla kuin lapsena. Puro kutkuttaa mieltä. Mistä vesi tulee ja mihin se menee?

Tämä kysymys on työni ytimessä. Vesi ja sen kierto. Mietin vettä merissä, maan pinnalla, maan alla ja pilvissä.

Asun Itämeren rannalla, ja vapaa-ajalla valokuvaan aaltoja, sateita, sumua ja pilviä. Siis vettä. Menin puolisoni kanssa naimisiin veden äärellä, Gullkronan saarella. Myöhemmin perustimme sinne Saaristomeren suurimman yksityisen vesiensuojelualueen yhdessä naapureiden kanssa.

Meri on sielunmaisemani. Suurin osa kehostanikin on vettä. Jos minut rutistettaisiin kasaan, jäisi märkä läntti jäljelle.

Maapallo on oikeastaan vesipallo, onhan sen pinta-alasta valtaosa suolavettä, valtameriä. Joet näyttävät siltä kuin mantereilla olisi verisuonisto: paksummasta virrasta haarautuu yhä ohuempia viivoja.

Virtaavassa vedessä on hurjaa, villiä voimaa – ja tätä voimaa on ihminen valjastanut käyttöönsä. Ihminen on tehnyt maapallolle noin 60 000 isoksi luokiteltua patoa. Ihminen yrittää hallita vettä, palkittu vesiasiantuntija Sandra Postel on todennut.

Olemme katkoneet paitsi vedenkierron, myös monien vedessä elävien lajien olemassaolon edellytykset. Virtavesissä kutevat kalat eivät pääse lisääntymään, koska padot estävät pääsyn kutupaikoille. Kalojen rakkauselämän lisäksi näivettyy koko laji. Suomessakin lähes kaikki vaelluskalalajimme ovat uhanalaisia.

Olemme yrittäneet pakottaa veden toimimaan haluamallamme tavalla. Tällä hetkellä maailmalla korjataan paikallisia ekosysteemejä purkamalla patoja. Isoimmat jättipadot ovat taas vaarassa murtua.

” Lähes miljardi ihmistä kärsii jo nyt erittäin vakavasta vesipulasta.

Suomessa olemme ojittaneet metsiämme maailmanennätykseen asti. Ja kun olemme ojia kaivamalla ohjanneet hiilen ja ravinteet mataliin vesiin, ne rehevöityvät niin, että pohjasta tulee vähähappinen tai hapeton. Silloin se voi alkaa pulputtaa metaania, vahvaa kasvihuonekaasua.

Jos malttaisimme käsitellä vettä vähemmän väkivahvasti, saattaisimme löytää tavan, jolla saamme enemmän, kun teemme vähemmän.

Meidän kuuluisi työskennellä luonnon ja veden kanssa, ei niitä vastaan.

Lue lisää: YK järjestää konferenssin vesi­kriisistä ensi kertaa vuosi­kymmeniin

Ilman vettä elämä ei jatku. Siksi makean veden riittävyys alkaa olla kriiseistä suurimpia.

Lähes miljardi ihmistä kärsii jo nyt erittäin vakavasta vesipulasta ja noin 4 miljardia jonkinasteisesta vesipulasta. Siis yhteensä yli puolet maailman ihmisistä!

Viime vuoden elokuussa tutkijat kertoivat, että monissa päivittäistuotteissa käytettävät perfluoroalkyylikemikaalit eli PFAS-yhdisteet ovat levinneet niin laajalle, ettei sadevesi ole enää juomakelpoista. Ihminen osaa luoda uutta kemiaa, mutta ei ollenkaan kykene arvioimaan sen vaikutuksia.

Pohjavesi on maan alla olevaa juomakelpoista vettä. Globaalisti siitä on huutava pula. Emme ole Suomessakaan aina arvostaneet pohjavesiämme. Meidänkin Qvidjan tilan metsästämme valtio on aikoinaan pakkolunastanut soraa pohjavesialueen päältä valtateiden rakentamiseen ja jättänyt alueen ennallistamatta.

Suomen vesilain mukaan emme omista pohjavettä, vaikka alue on maillamme. Hyvä niin. Omistamisen filosofia sopii ylipäätään huonosti luontoon, sillä kyse on elämän edellytyksistä. Vesi, ilma ja luonto ovat yhteisiä välttämättömyyksiä.

Maailmalla vettä on yksityistetty. Seuraukset ovat lähes poikkeuksetta olleet huonoja.

Mutta on myös toisenlaisia, kiinnostavia lakiuudistuksia.

Ecuadorin perustuslaki kieltää yksityistämisen ja turvaa ”luonnon kaikille elämänmuodoille oikeuden olla olemassa sekä ylläpitää ja uudistaa elintärkeitä syklejään”. Myös Bolivian perustuslaki kieltää ekosysteemin häirinnän.

Ja entäs tämä: Uusi-Seelanti antoi joelle oikeushenkilön aseman.

Kaikissa näissä esimerkeissä kunnioitus luontoa kohtaan on peräisin alkuperäiskansoilta. Maorit ovat pitkään taistelleet heille pyhän joen oikeuksista. Taustalla on syvä maailmankatsomuksen ero: joki on elävä ja samalla esi-isä, sillä ihminen polveutuu luonnosta.

Kontrasti on kiehtova: ”primitiivisinä” pidetyt alkuperäiskansat tarjoavat meille avaimet edistyksellisempään lainsäädäntöön.

Ehkä niin sanotuissa kehittyneemmissäkin yhteiskunnissa kannattaisi ottaa oppia alkuperäiskansojen luontosuhteesta.

Maapallon lämmönsäätelyn ja elonkirjon kannalta tärkeimpiä paikkoja ovat meret.

Ilmastonmuutoksen tuoma lämpötilan nousu muuttaa lajien voimasuhteita ja elinmahdollisuuksia. Jo nyt vesien tila on hälyttävä.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu voimistaa hiilen liukenemista meriin, myös Itämereen, joissa se muodostaa hiilihappoa. Hapan vesi liuottaa kalsiumyhdisteitä ja haittaa esimerkiksi tärkeiden simpukoiden kasvua. Merten toiminta ja lajisto muuttuu.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös maapallon vedenkiertoon. Lämpenevä ilmasto haihduttaa vettä nopeammin. Rikkinäinen kierto kiihtyy. Lämmin ilma myös varastoi enemmän vesihöyryä, mikä tekee osaltaan myrskyistä entistä hurjempia.

Seuraukset ovat tuskallisen tuttuja viime vuosien uutisista. Rajuja hurrikaaneja, myrskyjä, sateita, tappavia tulvia. Samaan aikaan ennätyskuumuutta, joka kuivattaa joet, viljelymaat – ja no, kaiken.

Eikä kaikki tapahdu kaukomailla. Saksan tärkein sisävesireitti, Rein-joki, uhkaa kuivua kokonaan. Viime kesänä joen rannoilta katsottuna näkyi jo pohjaa. Ystävä mietti: ”Mihin se vesi oikein meni?”. Se on hyvä kysymys.

Kun autan alakoululaisia lapsiani valmistautumaan kokeisiin, mietin usein, miten me aikuiset olemme unohtaneet veden olomuotojen merkityksen. Lapsille ne kyllä opetetaan.

Kiinteä, neste, kaasu. Kun veden olomuoto muuttuu, energiaa joko sitoutuu tai vapautuu. Nesteen muutos vesihöyryksi, jääksi tai takaisin vie merkittävän osan maapallon lämpöenergiasta. Tiivistyminen vapauttaa lämpöä ilmakehään ja haihtuminen sitoo sitä.

Ilmansaasteet ja niiden aiheuttamat pienhiukkaset rikkovat veden luonnollista kiertoa.

Maapallolle vedenkierto on elämän ylläpidon kysymys. Se ei nouse riittävästi esiin, kun julkisesti keskustelemme luonnon kriiseistä. Jos muistaisimme ja sisäistäisimme tämän, ymmärtäisimme todella paljon enemmän myös ilmastonmuutoksesta. Ei vain sen seurauksista, vaan myös syistä.

Meidän pitää pohtia, miten rikomme vedenkiertoa ja mitä siitä seuraa. Ennen kaikkea on pohdittava, mitä voisimme tehdä toisin. Onko muitakin keinoja hillitä ilmastonmuutosta, sen lisäksi että vähennämme määrätietoisesti fossiilisen energian käyttöä?

Jäätiköstä irronneet palaset ajelehtivat Oqaatsutin kylän edustalle Grönlannissa vuonna 2019.

Harppaan puron yli ja suuntaan kohti uinuvaa nurmipeltoa. Kuljen Qvidjan tutkimusmaatilalla, jonka omistamme mieheni kanssa.

Olemme tehneet perustamassamme säätiössä työtä Itämeren eteen yli 15 vuotta. Qvidjan tilalla tutkitaan maaperän hiilivarastoja yhdessä Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Minulta kysytään usein, miten maaperä ja hiili liittyvät Itämereen. Aloitan kertomalla, että mereen liruu typpeä, fosforia ja hiiltä, jotka ovat karanneet pellosta ja metsistä. Merivedessä ne sitten ruokkivat levien kasvua epänormaalin runsaasti. Tulos näkyy sinileväpuurona kesäisin.

Ravinteet tarvittaisiin pellolla ja metsässä, ja siellä täytyy myös korjata juurisyy päästöihin. Täytyy siis katsoa maaperään ymmärtääkseen, miten sen saisi terveeksi.

Hiili ja vesi kulkevat käsi kädessä maaperässä. Jos maaperä on multava eli siinä on paljon hiiltä, siinä on myös hyvä mikrobitoiminta. Se ei päästä ravinteita eikä vettä turhaan liikkeelle. Maa sitoo vettä kuivien päivien varalle, ja liian märkinä aikoina kestää veden isommat massat. Vähän kuin pesusieni.

Yhden prosenttiyksikön lisäys hiilen ympärille syntynyttä eloperäistä ainetta voi tarkoittaa, että maaperä pystyy pidättämään yli 100 000 litraa enemmän vettä hehtaarilla. Tämä on valtava määrä vettä!

Veden vähyys voi olla Suomessakin merkittävin kasvien kasvua rajoittava tekijä. Jos kesäkuussa on kuivaa samaan aikaan kun kasvien vedentarve on suurin, jää sato pieneksi.

Multavuus siis muodostaa vedenkierrolle tärkeän pysäkin maaperään.

Hyväkuntoinen maa ei aiheuta Itämereen päästöjä. Se varastoi hiiltä, sopeutuu äärisäihin ja tuottaa paremmat sadot.

Uudistavan viljelyn hiiltä lisäävistä keinoista yksi keskeisin on monipuolinen pelto, jossa on enemmän kuin yhtä lajia, aina kasvipeite ja elävä juuri. Yhteyttämiskoneisto on valmiina, ja kasvit juurineen pitävät maata paikoillaan.

Veden- ja energiankierrot ovat läheisesti kytkeytyneet. Kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän yhteinen vedenkierto on äärimmäisen tärkeää maapallon viilennyksen kannalta, todetaan YK:n tiedejulkaisussa, jonka takana on useita kymmeniä tutkijoita.

”Energia” ei tarkoita tässä yhteydessä ihmisen valmistamaa energiaa. Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan energiaa, jota aurinko tuottaa ja jonka avulla koko maapallon koneisto käy.

” Kun katson puita, näen ällistyttävän hienoja viilentäjiä.

Kun aurinkoenergia iskee maahan, siitä iso osa käytetään puiden ja muiden kasvien haihduntaan eli veden haihduttamiseen maasta kasvien kautta ilmaan. Kasvit pitävät yllä vedenkiertoa: vesi muuttuu höyryksi ja tämä muunto kuluttaa lämpöenergiaa.

Vedenkierto on siis tiukasti sidoksissa maankäyttöön. Kasvillisuus mikrobeineen on moottori ja termostaatti. Paljas maa ei itsekseen hommaa hoitele.

”Autiomaassa ymmärsin, että ei sade tule taivaasta vaan maasta. Sateen puuttuminen ei aiheuta aavikoitumista. Kasvillisuuden puuttuminen lopettaa sateen”, tiivisti japanilainen mikrobiologi kirjassaan.

Meillä on avaimet käsissämme ja teknologia olemassa. Jos siis luontoa voi kutsua teknologiaksi – ainakin se on monimutkaisempaa kuin ihmisen kojeet.

Tanskalaiskirjailija Peter Høeg kirjoitti menestysteoksessaan lumen tajusta.

Minusta meillä pitäisi olla vahvempi veden taju. Vettähän se lumikin on.

Veden- ja energiankierron pohtiminen on muuttanut myös sen, miten katson metsää. Siellä sitä vasta osaamista on.

Kun katson puita, näen ällistyttävän hienoja viilentäjiä. On vaikea tajuta, miten vaivattomasti, luonnollisesti ne muuntavat energiaa, ottavat vettä maan uumenista, juoksuttavat vettä runkoa pitkin, ottavat hiiltä ilmasta ja yhteyttävät, luovat oman sateensa.

Eivät yksin tietenkään, vaan apuna ovat sienijuuret, mikrobit, monenkirjava elämä eri muodoissaan. Ja jotta metsä luo oman sateensa, sen täytyy olla riittävän iso.

Puu juo paljon. Kesällä yksi koivu juo satoja litroja päivässä. Mikä määrä vettä kiertoon ja haihdutettavaksi! Mikä määrä energiaa tähänkin menee.

Kuvittelen joen, joka virtaa ylöspäin puusta pilviin ja takaisin. Kuulostaa Salvador Dalín maalaukselta, mutta näinkin voi metsän nähdä. Amazon-joen ympärillä sademetsän sanotaan pyörittävän pystysuunnassa enemmän vettä kuin Amazonissa virtaa vaakatasossa.

Siksi ei ole yhdentekevää, että maailman metsistä yli puolet on hakattu pois halvan lihan, rehun, palmuöljyn ja muun maatalouden tai kaupunkien alta. Eikä se, että hoidamme avohakkuilla metsiä itsekin.

Maatalous on paljaan maan ja köyhän lajikirjon teollisuutta. Monimuotoinen, ympärivuotinen kasvillisuus loistaa poissaolollaan.

Fossiilisten käytöstä ja päästöjen hillitsemisestä taisteltaessa nousevat aina esiin isojen maiden valtavat osuudet. Kysellään, onko meidän toimillamme mitään merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

On itsestään selvää, ettemme saa tinkiä päästötavoitteistamme. Hiilipäästöjä pitää vähentää ja ekosysteemejä ennallistaa rinnakkain. Oman etummekin kannalta olennaista on, parannammeko täällä Suomessa elinoloja ja sopeutumista koko ajan kuumenevaan ilmastoon.

Voisimmeko ennallistaa ympäristöjä aktiivisesti viilentämään ja tasapainottamaan? Ettei ilmastovaikutus metsässä olekaan pelkkä laskennallinen hiili?

Kriisien ratkaisemiseksi kannattaa tehdä kaikkensa – kyllä siitä hyödymme mekin. On myös helpompaa käyttää puheoikeuttaan kansainvälisessä yhteistyössä suojellakseen tropiikin metsiä, kun on ymmärtänyt omien metsien arvon.

Rikkinäinen vedenkierto siis muuttaa ilmastoa, ja ilmastonmuutos muuttaa entisestään vedenkiertoa. Tämä täytyisi ymmärtää.

Unelmoin Suomesta, jossa olemme syvällisesti ymmärtäneet luonnon kiertokulut ja vihreät ja siniset aarteemme pitkin Suomenniemeä. Ettemme olisi vain biotalouden banaanivaltio. Että tekno- ja älyratkaisujen rinnalla vihreän siirtymän ydinosaamistamme olisi ekosysteemiviisaus.

Unelmoin siitä, että osaisimme katsoa ja lukea luontoa. Hyödyntää ja vahvistaa ekosysteemien toimintaa. Ennaltaehkäistä isompia ongelmia.

Kannattaa muistaa älykkyyden ja viisauden ero: älykäs selviää tilanteista, joihin viisas ei joudu.

Sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että pakollisen sopeutumisen vuoksi meidän kannattaa katsoa vettä, maaperää, soita ja metsää uusin silmin.

On toivoa antava oivallus, että voimme tehdä paljon paikallisesti ja globaalisti.

Tarvitsemme vain veden tajua.

Maailman vesipäivää vietetään keskiviikkona 22.3. YK järjestää tällä viikolla konferenssin globaalista vesikriisistä. Lisätietoa veden kierrosta YK:n julkaisussa.