Katsastusaseman virkailija toivotti iloisesti: ”Aja kovaa!”

Elettiin keskikesää 2022. Olin viikon viimeinen asiakas ja juuri rekisteröinyt käyttööni elämäni ensimmäisen auton, Mitsubishi Lancerin vuosimallia 1998.

Autottomuus oli nuoruuteni tärkeimpiä periaatepäätöksiä. Onnistuin pitämään sen 43-vuotiaaksi asti, kunnes piti päästä pienten lasten kanssa lomareissulle, eikä tuttavapiiristä löytynyt kiesiä lainaksi.

Lievitin omantunnontuskiani päättämällä, että ainakin yritän ajaa mahdollisimman taloudellisesti. En siis totellut katsastusvirkailijan kehotusta, tein päinvastoin.

Kun olin ajanut ensimmäisen täyden tankillisen, ryhdyin räknäämään polttoaineenkulutusta. Piti laskea kahteen kertaan, sillä en meinannut uskoa summaa todeksi: alle viisi litraa satasella – neljännesvuosisadan ikäisellä farmarinkotterolla!

Ajotapani perusperiaatteet ovat tuttuja taloudellisen ajon ohjeista. Pyrin ajamaan tasaista nopeutta matalilla kierroksilla, ennakoin, käytän moottorijarrutusta ja vältän tarpeettomia pysähtymisiä. Mutta luultavasti tärkein periaate on tämä: en juuri koskaan aja yli 80 kilometriä tunnissa.

Kovaa ajaminen on osa autoiluun liitettyä vapauden illuusiota. Ja kovaa Suomessa on ajettukin. Koko yleisen tieverkon kattava nopeusrajoitusjärjestelmä on vain vuoden minua vanhempi – se otettiin käyttöön vuonna 1978.

Ensimmäiset nopeusrajoituskokeilut taajamien ulkopuolella tehtiin vuonna 1962. Vuoden 1973 lopussa koko maahan säädettiin 80 kilometrin kattonopeus puoleksi vuodeksi.

Pontimena oli öljykriisi. Mutta myös liikennekuolemien määrä oli saavuttanut vuonna 1972 kaikkien aikojen ennätyksensä, kun onnettomuuksissa menehtyi 1 156 ihmistä.

Sen jälkeenkin perusteina nopeuksien rajoittamiselle ovat olleet turvallisuus ja energiansäästö.

Talvikauden alempia nopeusrajoituksia kokeiltiin 1988 alkaen, kunnes ne tulivat valtakunnallisiksi vuonna 1992. Siitä lähtien talvisin nopeusrajoitus on alennettu isolla osalla tieverkkoa satasesta kahdeksaankymppiin.

Vuonna 1996 kuorma- ja linja-autoihin asennettiin nopeudenrajoittimet. Siihen asti esimerkiksi rekalla oli pystynyt käytännössä ajamaan niin kovaa kuin koneesta irtosi.

Nopeusrajoitusten ja muiden turvallisuutta parantavien määräyksien, kuten turvavyö- ja talvirengaspakon, satoa on niitetty jo pitkään. Viime vuonna liikenteessä kuoli vain 191 ihmistä, vaikka liikennemäärät ovat moninkertaistuneet viidessä vuosikymmenessä.

Tuoreena autonomistajana huomasin nopeasti myös bensapihistelyni haittapuolen. Vähän väliä joku roikkui takapuskurissa, ja peiliin piti vilkuilla jatkuvasti vaarallisten ohitusten varalta. Eräs rekkakuski huudatti torvea, kun kehtasin ajaa kuudenkympin alueella rajoituksen mukaan.

Viime aikoina on puhuttu paljon uupumuksesta ja loppuunpalamisesta. Ihmiset elävät oravanpyörässä, ja tämä näkyy liikenteessäkin. Kiire ja stressi johtaa levottomaan ajamiseen. Vähän väliä eteeni syttyivät jarruvalot, kun ohittaja oli taas kohdannut jonkin hidasteen.

Kun talvinopeusrajoitukset jälleen alkoivat lokakuussa, autoileminen muuttui suorastaan nautinnoksi. Yhtäkkiä juuri kukaan ei hiillostanut pyllyssä kiinni. Ajelehdin sujuvasti virran mukana. Fiksuimmat jättivät autoni taakse reilun turvavälin.

Elämme jälleen keskellä energiakriisiä. Ukrainan sota on sotkenut polttoainemarkkinat ja saanut hinnat pomppaamaan pilviin. Jostain syystä vuonna 1973 koeteltu konsti energiansäästöön liikenteessä ei ole laajemmin noussut keskusteluun.

Autojen moottoritekniikka on oman menopelini valmistumisen jälkeen edennyt pitkin harppauksin. Ihmeisiin insinöörit eivät kuitenkaan kykene, sillä fysiikan lait tulevat vastaan.

Oli käsissä millainen maantieohjus tahansa, ja oli sen käyttövoimana sitten bensa, kaasu tai sähkö, taloudellisin ajonopeus on edelleen noin 70 kilometriä tunnissa. Sitä kovemmassa vauhdissa ilmanvastus kääntää energiankulutuksen huimaan nousuun.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on laskenut, että teoriassa kesänopeuksista talvinopeusrajoituksiin siirtyminen voi vähentää liikenteen polttoaineenkulutusta jopa 18 prosenttia, jos muut olosuhteet pysyvät samana.

Väylävirasto tutkii parhaillaan, onko nykyisissä nopeusrajoituksissa päivitystarvetta. Itselleni sopisi mainiosti, että talvirajoitukset muuttuisivat pysyviksi. Siitä kiittäisivät myös ympäristö, liikenneturvallisuus ja huoltovarmuus.

Vieläkin radikaalimpi ajatus voidaan toki heittää ilmaan. Olen jo pitkään pohtinut, miten nurinkurista on, että nopeudenrajoittimet on asennettu tällä hetkellä pelkästään sellaisiin ajoneuvoihin, joita ajavat liikenteen ammattilaiset.

Ainakin minun autooni voisi mieluusti asentaa rajoittimen, joka estäisi ajamasta yli 120 kilometriä tunnissa – se on korkein Suomessa käytössä oleva nopeusrajoitus.

Tällainen taitaisi kuitenkin olla liikaa niille, jotka haluavat elää todeksi autoiluun liittyvää vapauden mielikuvaa, jossa kiidetään tyhjää tietä kohti kaukaisuutta.

Kohta asvaltti on taas paljas ja kuiva, ja valoa riittää pitkälle iltaan. Ratin takana en osaa siitä iloita, sillä tiedän, miten kevät näkyy peräpeilissäni.

Taas on vinkkailtava ohituspaikkoja kiireen riivaamille.