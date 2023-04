Tällä palstalla Sisko etsii vastauksia lukijoiden kysymyksiin, jotka koskevat tapakulttuuria, etiikkaa ja muita elämän pulmatilanteita. Onko sinulla kysymys mielessä? Lähetä se Siskolle: hs.sisko@hs.fi.

Rakkaat ystävät, nyt rohkenee jo ehkä toivottaa hyvää kevättä. Mennään suoraan kysymyksiin.

Lehmät saavat vasikoita, mutta toimitusta kuvaava verbi on poikia. Mistä verbi vasikoida sitten tulee ja miksei sitä käytetä sanan mukaisessa tarkoituksessa?

– Kaupunkilainen

Kielitoimiston sanakirja nimeää vasikoimiselle nämä molemmat merkitykset, poikimisen ja ilmiantamisen. Ne toden totta poikkeavat toisistaan.

Aloitetaan vasikasta. Sen alkuperä on hirvieläinten poikasiin viittaavassa vasa-sanassa. Vasa taas on hyvin vanha jostakin iranilaisesta kielestä lähtöisin oleva lainasana, kertoo erityisasiantuntija Kirsti Aapala Kotuksesta.

Miten vasikasta sitten on tullut ilmiantaja?

Kaisa Häkkisen Kielikelloon (4/2004) kirjoittaman mainion artikkelin mukaan Raamatun kertomuksen vuoksi. Halukkaat voivat lukea kyseisen tarinan kokonaisuudessaan Vanhan testamentin Tuomarien kirjan 14. luvusta.

Lyhyesti kyse on siitä, että voimamiehenä tunnettu Simson taltuttaa kosiomatkallaan leijonan. Myöhemmin hän löytää eläimen raadon sisältä mehiläispesän, josta syö hunajaa. Häissään hän esittää kolmellekymmenelle sulhaspojalleen urotekoonsa liittyvän arvoituksen: ruoka läksi syömäristä ja makeus väkevästä. Palkkioksi oikeasta vastauksesta sankarimme lupaa kaikille paidat ja juhlapuvut.

Sulhaspojat alkavat kiristää morsianta ja uhkaavat hänen henkeään. Morsian taipuu urkkimaan vastauksen Simsonilta. Kun sulhaspojat kertovat sitten vastauksen (”Mikä on hunajaa makeampi ja jalopeuraa väkevämpi”), Simson arvaa, että hänen morsionsa on kielinyt. Simson vastaa sulhaspojille: jolleivät he olisi kyntäneet hänen vasikallaan, ei heillä olisi ratkaisua.

Sen jälkeen hän tappaa kolmekymmentä muuta miestä ja lahjoittaa näiden vaatteet sulhaspojilleen ”palkinnoksi”.

Melko dramaattista! Tarinan myötä sanonta ”kyntää jonkun vasikalla” on joka tapauksessa painettu Suomessa vuoden 1642 Raamattuun. Todennäköisesti juttua on kerrottu suullisesti aiemminkin.

Ilmiantajan nimittäminen vasikaksi on yleistynyt vasta myöhemmin, 1900-luvulla. Tällöin kieliminen lienee tarttunut myös verbiin.

Vasikoida-sanaa on kuitenkin käytetty myös poikimisesta puhumiseen, kertoo Aapala.

Suomen murteiden sana-arkiston mukaan niin on tehty enemmän itämurteiden kuin länsimurteiden alueella. Eniten sanaa on käytetty Savossa.

Kirjakielessä verbi on ollut ainakin jo 1780-luvulla, sillä se mainitaan Christfrid Gananderin Nytt Finskt Lexiconissa (1787). Esimerkkilauseena siinä on: ”lehmä on wasikoinut”.

Minulla ja puolisollani on erimielisyys siitä, mistä olen kotoisin. Olen syntynyt Kuopiossa, kasvanut Joensuussa ja asun nykyään Tampereella. Tamperelaisen kysyessä, mistä olen kotoisin, vastaan Joensuun, sillä arvelen kysyjän olevan kiinnostunut siitä, mistä olen oppinut murteeni. Ulkopaikkakuntalaiselle vastaus on Tampere, sillä arvelen hänen haluavan tietää nykyisen asuinpaikkani. Puolisoni korjaa molemmissa tapauksissa ”Oikeasti se on kotoisin Kuopiosta”, synnyinpaikastani, johon en koe mitään yhteyttä. Eli onko ihminen objektiivisesti aina kotoisin synnyinpaikkakunnaltaan, vai onko kotoisin oleminen subjektiivinen kokemus, jonka voi itse määritellä?

– Kotipaikkaansa etsimässä

Kun uusi suomalainen syntyy, Digi- ja väestörekisterikeskus rekisteröi lapsen syntymäkotikunnan. Tieto näkyy esimerkiksi syntymätodistuksessa. Voisi ehkä ajatella, että kyseessä olisi yksinkertaisesti paikkakunta, jossa lapsi syntyy. Vaan ei. Lapsen syntymäkotikunnaksi merkitään se kaupunki tai kunta, missä hänet synnyttänyt äiti on sillä hetkellä kirjoilla.

Taustalla on oletus siitä, että lapsen koti on samassa paikassa kuin äidinkin. Näin ei välttämättä ole.

Tästä pääsemmekin siihen, että ei ole ihan helppoa vastata edes kysymykseen syntymäpaikasta.

Mutta sinä et sanonutkaan kysyjien utelevan syntymäpaikkaasi, vaan sitä mistä ”olet kotoisin”. Kielitoimiston sanakirjan mukaan kotipaikassa ihmisellä on koti tai hän on siellä kirjoilla. Virallisia osoitteita voi olla kerrallaan vain yksi. Arkeaan voi elää silti samaan aikaan useassa kodissa, puhumattakaan peräkkäisistä kodeista.

On siis hassu ajatus, että ihminen aina olisi kotoisin vain yhdestä paikasta.

Minusta viestissä on oivallettu jo olennaisin: usein on hedelmällisintä vastata siihen, mitä kyselijä haluaa tietää. Ainakin jos tunnelma on mukava ja molemmat haluavat tutustua toisiinsa. Mikäli keskustelu jatkuu, toisellehan voi listata vaikka kaikki vanhat kotipaikkakuntansa.

Jos vastaa olevansa kotoisin Kuopiosta, vaikkei esimeriksi tunne Kuopiota tai pysty muistamaan ainuttakaan merkityksellistä muistoa kaupungista, kuulijalle jää harhaanjohtava käsitys. Se ei oikein palvele kyselijää eikä vastaajaa.

Suosittelen yksinkertaisesti luopumaan ajatuksesta, että elämä aina mahtuisi vastaukseen, joka on lyhyt ja yksiselitteinen. Elämä on siihen aivan liian sotkuista ja monivaiheista, ja ehkä hyvä niin.