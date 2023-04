Ylen vaaliväittely 21. maaliskuuta oli poikkeuksellinen. Harvoin vaalien alla on nähty sellaista tunteen paloa.

Ylen vaaliväittely tiistaina 21. maaliskuuta oli jotain sellaista, mitä harvemmin on Suomessa nähty. Ensin Sdp:n Sanna Marin, kokoomuksen Petteri Orpo ja perussuomalaisten Riikka Purra pitivät puheet, joiden jälkeen kutakin puheenjohtajaa tentattiin yksitellen.

Lopuksi kolmikko kokoontui pöydän ääreen väittelemään.

Ja he toden totta väittelivät!

Se on aika tavatonta suomalaisissa vaaliväittelyissä.

Perinteisesti vaalikeskustelut ovat olleet kuin haastatteluja, joissa kukin puheenjohtaja vuorollaan vastaa tentaattorin kysymykseen. Vuorovaikutusta on vähän, saatikka varsinaista väittelyä.

Keskustelun sijaan vaalitentit ovat lähinnä sarja monologeja.

Näin ei tiistaina ollut. Keskustelu oli paikoin melkoista kakofoniaa, kun etenkin Marin ja Purra hyökkäsivät toistensa ja Orpon kimppuun, puhuivat toistensa päälle, haastoivat, keskeyttivät ja heristelivät sormea.

”Haluatte antaa miljardin tuloveronkevennykset, jotka painottuvat kaikkein hyväosaisimmille”, Marin ryöpytti Orpoa, joka yritti kerta toisensa jälkeen sanoa väliin jotain. Moneen otteeseen Orpo aloitti lauseen sanomalla: ”Tämä ei. . .”

Sen pidemmälle Orpo ei päässyt, kun Marin painoi taas päälle.

Lopulta toimittaja tuli Orpon avuksi. “Yksi kerrallaan”, hän sanoi.

Niinpä Orpo pääsi vihdoin sanomaan lauseensa loppuun.

“Tämä ei pidä paikkaansa”, Orpo lausui painokkaasti. Mutta heti perään Marin puhui taas hänen päälleen.

Harvoin suomalaisessa poliittisessa keskustelussa näkee tällaista tunteen paloa.

Kun toimittaja jälleen kerran sanoi, että “yksi kerrallaan”, Marin keskeytti hänetkin.

“Jos Riikkaa ei keskeytä, nämä monologit kestävät koko illan”, Marin perusteli Purran päälle puhumista.

Jyväskylän ja Tampereen yliopiston tutkijat Eeva Aarnio ja Pekka Isotalus julkaisivat vuonna 2005 Medioidun vaalikeskustelun malli- nimisen

tutkimuksen

, jossa analysoitiin vaalikeskusteluiden puhetapaa.

Vaikka tutkimus on vanha, se on itse asiassa kiehtovaa luettavaa. Sen avulla pystyy vähän peilaamaan, onko suomalainen politiikan keskustelu jotenkin muuttunut.

Aarnion ja Isotaluksen tutkimuksen alussa referoidaan vaalikeskusteluista tehtyjä kansainvälisiä tutkimuksia, joita löytyy paljon etenkin Yhdysvalloista. Näissä tutkimuksissa vaaliväittelyn tärkeimmäksi ominaispiirteeksi nähdään yleensä erimielisyyden ilmaisut.

Väittelijät hyökkäävät sanallisesti toistensa kimppuun ja yrittävät saada vastustajan näyttämään mahdollisimman huonolta. Yhtä olennaista on pystyä puolustautumaan vastustajan hyökkäyksiltä. Ja tietysti kehua itseään.

Suomalaisissa vaaliväittelyissä tilanne on tutkimuksen mukaan kuitenkin toinen.

“Jos väittely vuorovaikutustilanteena määritellään sellaiseksi, että se koostuu hyökkäyksistä ja puolustautumisesta, niin suomalaista television vaalikeskustelua voinee harvoin kuvata vuorovaikutukseltaan suoranaiseksi väittelyksi”, tutkimuksessa todetaan.

Verbaaliakrobatian sijaan eriäviä näkökulmia tuodaan Suomessa esille korkeintaan sanomalla, että ollaan samaa tai eri mieltä kyseisestä asiasta.

Konfliktin sijaan suomalaisia vaaliväittelyitä onkin perinteisesti leimannut konsensus, vähäeleisyys ja välttämättömyyden retoriikka.

Syyt suomalaisten vaaliväittelyiden vähäiseen väittelyyn ovat aika selvät. Meillä on monipuoluejärjestelmä, joka vääjäämättä vähentää vastakkainasettelua. Ei synny samanlaisia taistelupareja kuin kaksipuoluemaissa.

Sitä paitsi Suomessa on perinne, jonka mukaan samassa hallituksessa voi olla puolueita poliittisen värikartan äärimmäisistä laidoista. Koska kaikki voivat mahtua vaalien jälkeen samaan hallitukseen, vaalikeskusteluissa on varottu polttamasta liikaa siltoja.

Näissä vaaleissa ei ole entiseen malliin varottu.

Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto ilmoittivat jo hyvissä ajoin talvella, että niille ei käy hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa.

Tämä suomalaisittain poikkeuksellinen blokkiutuminen on johtanut siihen, että kyselyiden kolme kärkipuoluetta ovat pyrkineet kaikin keinoin vaaleissa suurimmaksi puolueeksi. Vähemmän ne ovat tuntuneet miettivän, mistä vaalien jälkeen löytyvät kumppanit enemmistöhallituksen muodostamiseksi.

Vaalikeskusteluja onkin leimannut kaikki tai ei mitään -mentaliteetti.

Huutamiseksi mennyt Ylen viimeviikkoinen tentti herätti monissa katsojissa ristiriitaisia tunteita. Sosiaalisessa mediassa jaettiin innolla kuvakaappausta, jossa Riikka Purra ja Sanna Marin paasaavat sormi pystyssä toisilleen ja Petteri Orpo myhäilee taustalla.

Valtaosa kommenteista oli negatiivisia.

Syynä lienee se, että vastaavaa ei ole totuttu Suomessa näkemään.

Aggressiivinen väittely ei kuulu suomalaiseen puhekulttuuriin. Suomessa puheella on katsottu olevan harmoniaa ylläpitävä tehtävä. Ristiriitojen luomisen sijaan on pyritty pitämään yllä ryhmäsopua.

Sitä paitsi suomalaisessa puhekulttuurissa puhujaa ja hänen sanomaansa asiaa ei välttämättä osata erottaa toisistaan. Hyökkäystä asiaa kohtaan pidetään hyökkäyksenä henkilöä vastaan.

Siksi vahvaa argumentointia toisen näkemyksiä vastaan pidetään jotenkin epäkohteliaana ja epäsopivana.

Tämä on tietysti hassua.

Toista on esimerkiksi Yhdysvalloissa ja monessa muussa maassa, jossa väittelytaitoa opetetaan lapsille jo koulussa.

Onko suomalainen poliittinen keskustelukulttuuri sitten dramaattisesti muuttumassa?

Ei välttämättä.

Olen kevään aikana nähnyt kaikki televisioidut vaaliväittelyt ja aika monta muutakin. Olen vetänyt kaksi Hesarin puheenjohtajaväittelyä ja myös niin sanotun retoriikkatentin, jossa eduskuntavaaliehdokkaat mittelivät keskenään puhetaidossa.

Valtaosa väittelyistä on mennyt aika lailla perinteiseen tapaan. Puheenjohtajat ovat kohteliaasti viitanneet ja pyytäneet puheenvuoroja. Päälle ei ole puhuttu, eikä juuri huudettu. Haastaminen on ollut aika vähäistä. Monologit ovat seuranneet toistaan.

Toki keskustelut ovat olleet sähköisiä, mikä johtuu tiukasta kannatustilanteesta kolmen suurimman välillä.

Ylen tentti 21. maaliskuuta näyttääkin olleen ärhäkkyydessään poikkeus.

Viimeisellä vaaliviikolla järjestettiin Iltalehden, Helsingin Sanomien, MTV3:n ja Ylen tentit, eivätkä puheenjohtajat ottaneet niissä mitenkään poikkeuksellisen rajusti yhteen.

Se saattaa olla myös harkittua. Puheenjohtajat tietävät, että suomalainen puhekulttuuri on rauhallista konsensushakuista hipsuttelua, joten he ovat ehkä tarkoituksellisesti varoneet liiallista runttaamista.

He tietävät, että äänestäjät eivät siitä välttämättä tykkää.

Helsingin Sanomat järjesti helmikuussa ilmastoa ja luontokatoa käsitelleen puheenjohtajatentin yhdessä EK:n Sitran ja WWF:n kanssa. Tentin jälkeen useampikin ympäristökysymysten asiantuntija tuli sanomaan, että puheenjohtajien tietotaso on noussut valtavasti verrattuna esimerkiksi ennen edellisiä eduskuntavaaleja järjestettyyn ilmastotenttiin.

Osaamisen paranemisesta huolimatta ympäristökysymyksistä puhuttiin vaalitenteissä paljon vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Tästä asiasta voi syyttävän sormen halutessaan suunnata myös meihin toimittajiin.

Näiden vaalien kuvaava piirre on se, että mikään yksittäinen teema ei ole noussut ylitse muiden kuten monissa aiemmissa vaaleissa. Julkisesta taloudesta on puhuttu paljon, mutta sekään ei ollut täysin dominoiva teema.

Huumori on ollut tenteissä vähissä. Syynä lienee se, että maailmantilanne on sen verran vakava, että se ei houkuttele vitsailemaan. Siitä huolimatta paikoittainen kepeys olisi voinut auttaa viestin läpimenoa.

Päällimmäisin havainto tenteistä on kuitenkin se, että kaikki puheenjohtajat ovat erinomaisia esiintyjiä. Hämmästyttävällä tavalla he ovat tentti toisensa jälkeen saaneet ujutettua vastauksiinsa oman puolueen keskeisimmät vaaliteemat. Omia kantojaan he ovat argumentoineet selkeästi.

Moni puheenjohtaja on todennäköisesti saanut viime aikoina myös esiintymiskoulutusta.

Esimerkiksi Petteri Orpo jäi syyskuussa 2022 Ylen A-talk-keskustelussa pahasti Marinin ja keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon jalkoihin, kun nämä vaativat kokoomusta kertomaan leikkauskohteistaan. Orpo kuunteli ryöpytystä leuka hieman rintaan päin painuneena.

Sittemmin Orpoa on neuvottu, että hyökkäyksen kohteena kannattaa pitää pää pystyssä – silloin ei näytä siltä kuin olisi jotenkin muiden ripitettävänä.

Kevään tenteissä Orpon pää onkin ollut korostetun suorassa.

Pystypäin kaikki muutkin puheenjohtajat ovat vaaliväittelyurakastaan selvinneet – ja monin paikoin ihan samoilla keinoilla kuin aina aiemminkin: konsensushakuisuudella, vähäeleisyydellä ja välttämättömyyden retoriikalla.