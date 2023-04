Kaunokirjallisuuden muokkaaminen normalisoi jälkisensuurin ja kiristää ilmaisunvapautta. Siksi se on vaarallista, kirjoittaa HS:n Annamari Sipilä.

Menestyskirjailija Stephen King tietää, kuinka markkinoida lukemista nuorille – ja etenkin kiellettyjen kirjojen lukemista. King neuvoi nuorisoa tammikuussa Twitterissä, että jos koulu on pannut jonkin kirjan mustalle listalle, kannattaa oma ahteri rahdata pikimmiten lähimpään kirjakauppaan tai kirjastoon ja ottaa itse selvää siitä mitä yritetään pimittää.

Yhdysvalloissa konservatiiviset tahot kieltävät kirjoja, jotta nuoriso ei turmeltuisi ja valtaapitävien ideologia vaarantuisi. Moralismi jyllää.

Mutta osataan sitä tiedostavissa liberaalipiireissäkin. Muodissa on muun muassa itsesensuuri, jossa kaunokirjailija luovuttaa oman taiteellisen päätösvaltansa sekä älyllisen harkintakykynsä esilukijalle (kuten esimerkiksi ”kokemuslukijalle”), jotta tekstiin ei vain jäisi mitään loukkaavaa.

Tehdäänkö näin entistä parempaa kaunokirjallisuutta? Sallikaa epäillä. Varman päälle pelaava romaanikirjailija on kuin taidemaalari, joka esitarkastuttaa palettinsa värianalyysissa.

Nobelisti-brittikirjailija Kazuo Ishiguro varoitti jo pari vuotta sitten, että nuoren polven kirjailijakunta ei enää uskalla kirjoittaa vapaasti lynkkauksen pelossa (BBC 1.3.2021). On helpompaa vältellä vaarallisia aiheita.

Uusin villitys on kaunokirjallisuuden muokkaaminen jälkikäteen, jotta nykylukija ei vain pahoittaisi mieltään. Viimeisin uudelleenkirjoituksen uhri on murhatäti Agatha Christie (1890–1976), jonka dekkarien uusista painoksista on poistettu niin sanottua loukkaavaa kieltä (HS 27.3.).

Luin jonkin aikaa sitten pinon Christien dekkareita uudelleen, ja täytyy myöntää, että etenkin jotkut juutalaisiin liittyvät ilmaukset sattuivat ikävästi silmään. Mutta onko tekstinmuokkaus ratkaisu? Ei tietenkään.

” Vaarattomalta näyttävä viihde- ja lastenromaanien nykyaikaistaminen normalisoi jälkisensuurin.

Suurin ongelma ei ole se, että muokkauksen myötä menettäisimme jotain olennaista Christien kirjojen ilmaisuvoimasta tai sisällöstä. Peruslukija ei tule pientä editointia edes huomaamaan. Kustantamoille epäkorrektien ilmausten poisto lienee vähän kuin hammaskiveä rapsuttelisi.

Muokkauksen varsinainen ongelma on muualla, ja se on kaksijakoinen.

Yksi: Kuolleen romaanikirjailijan tekstin muuttelu on moraalisesti väärin. Jos kirja ei kelpaa nykylukijoille, ei sitä ole pakko lukea.

Kaksi: Vaarattomalta näyttävä viihde- ja lastenromaanien nykyaikaistaminen normalisoi jälkisensuurin. Muokkauksesta tulee tavanomaista toimintaa. Sen jälkeen siitä tulee velvollisuus. Siksi hyvääkin tarkoittavalla stilisoinnilla voi olla vaaralliset seuraamukset. On kyse ilmaisunvapaudesta.

On mahdotonta kirjoittaa tekstiä, josta kukaan ei pahastuisi. Mitä vaikuttavampaa teksti on, sitä varmemmin joku suuttuu. Itsekin loukkaannun ja ahdistun yhä vieläkin monista lapsuuden lukukokemuksista. Pari pientä esimerkkiä:

Lukeeko joku vielä Suurta tonttukirjaa? Joskus 1970-luvun lopussa julkaistu kuvateos oli kansainvälinen menestys. Muistan kirjan vähättelevän asenteen tonttutyttöjä ja -naisia kohtaan. Tekijäkaksikko tuntui oikein ilotelleen muhkeita paljaita rintojaan esittelevällä tonttutytöllä, joka ”tulee vaivattomasti toimeen ilman rintaliivejä koko elämänsä ajan”. Mautonta. (En silti halua uutta painosta päälle maalatuin rintaliivein à la Amalia Rygseck.)

Entäs sitten peruskoulun ala-aste ja Giovanni Guareschin Isä Camillo -kirjat. Vieläkin koskee sieluun se, kuinka viiniköynnökset hakattiin maan tasalle. Isä Camillon sukulaistytön hakkasi sen sijaan sulhanen, mutta silti pariskunta asteli vihille. Ja se oli muka olevinaan hauskaa.