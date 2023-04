Hyökkäys Irakiin oli Yhdysvaltain suuri virhe 20 vuotta sitten. Putin ei ottanut siitä opikseen.

Heräsin aamuyöllä siihen, että taivaalla räjähti. Pian kaikui hälytyshuuto. Kaasua!

Olin Kuwaitin aavikolla, Yhdysvaltain hyökkäysarmeijan telttaleirissä. Oli 23. maaliskuuta 2003. Yhdysvallat oli kolme päivää aiemmin aloittanut hyökkäyssodan Irakiin.

Pongahdin ylös telttasängystä. Vedin päähän kaasunaamarin, kiskoin ylleni muovisen suojapuvun ja juoksin taskulampun valossa ulos pimeälle aavikolle.

Säkkien suojaamassa bunkkerissa istuin hiekalle. Viereen istahti Yhdysvaltain sotilaita. He olivat valloittamassa Irakia, ja minä olin raportoimassa heidän tekemisistään HS:n lukijoille.

Ensitieto bunkkerissa oli, että Yhdysvaltain ilmatorjunta oli tuhonnut ilmassa Irakin ampuman ohjuksen. Ja että ilmassa saattoi leijua tappavaa taistelukaasua.

Odottelimme kaasunaamarit päässä. Osa amerikkalaissotilaista oli peloissaan, osa tohkeissaan. Kova juttu! Tätä en unohda! Eräs sotilas pauhasi ikään kuin olisi ollut kohtuuton vääryys, että Irak oli tulittanut maahan hyökänneitä amerikkalaisia.

Minua ärsytti. Bunkkerissa kirjoitin pieneen mustaan vihkooni:

”Helvetti, ite ne on tätä kerjännyt! Mitäs lähtee valloittamaan vieraita maita.”

Kirjasin mustaan vihkoon päiväkirjaa Irakin sodasta. Työreissuni kesti runsaat neljä viikkoa maalis-huhtikuussa 2003 eli tasan 20 vuotta sitten. Löysin vihkoni tällä viikolla sattumalta lipaston laatikon pohjalta.

Tällä viikolla tapahtui myös suurempi asia. Suomesta tuli Yhdysvaltain johtaman sotilasliiton, Naton, jäsen. Olen siitä iloinen.

Siksi oli hämmentävää lukea vanhasta päiväkirjasta tuntemuksiani vuonna 2003. Muistin toki sen, että vastustin Yhdysvaltain hyökkäystä Irakiin – se oli hyvin yleinen mielipide. En silti muistanut, kuinka paljon sota minua potutti.

22. maaliskuuta 2003:

”Ärsyttää näiden jenkkien asenne. Ne on mielestään niin täydellisiä. Puhuvat tekevänsä maailmalle palveluksen tulemalla tänne tappamaan ihmisiä. Niinpä niin.”

Samana iltana olin pohtinut tuttujani Bagdadissa. ”Mitä Naafa, Karim, Nuri, Raad ja muut tekevät. Onko ne pommisuojassa? Kotona? Vai aseissa odottamassa valloittajien tuloa?”

26. maaliskuuta 2003: ”Irakilaisia uhreja on alkanut tulla roppakaupalla. Oikeastaan toivon, että Irak antaisi näille cowboylle kunnolla turpiin.”

Niiden cowboyden kanssa sitä nyt ollaan sotilasliitossa.

Irakin tragediaa kannattaa muistella, koska siihen tiivistyy olennaisia asioita sotimisesta.

Ensinnäkin: hyökkäys ei ole paras puolustus. Päinvastoin, hyökkäyssodat harvoin saavuttavat tavoitettaan, tai ylipäänsä mitään.

Toiseksi: sodan alussa hyökkääjä on aina liian toiveikas. Katse on liian lähellä. Ei osata ajatella, että sodan tuhoisa varjo on vuosikymmenien pituinen.

” ”Ärsyttää näiden jenkkien asenne”, kirjoitin sotapäiväkirjaani.

Irakin sotaa ei käyty vain vuonna 2003, vaan myös vuosikausia sen jälkeen, eivätkä sodan aiheuttamat ongelmat ole vieläkään ohi.

Satojatuhansia irakilaisia kuoli. Diktaattori Saddam Hussein syöstiin vallasta ja hirtettiin, mutta tilalle tuli kaaos ja sisällissota. Irak on yhä epävakaa ja säteilee ongelmia myös muualle.

Yhdysvallat menetti tuhansia sotilaita turhassa sodassa. Se ei saanut uutta liittolaista Lähi-itään vaan uusia vihollisia. Sota ei pysäyttänyt jihadistista terrorismia vaan kiihdytti sitä. Irakin kaaoksesta syntyi ääriliike Isis, ennennäkemätön kansainvälinen uhka.

Nyt 20 vuotta myöhemmin näyttää siltä, että Yhdysvaltain hyökkäyksen suurin hyötyjä on ollut sen arkkivihollinen Iran. Se on ottanut naapurimaa Irakin otteeseensa.

Päiväkirjani on paikoin noloa luettavaa. Maaliskuun 25. päivä 2003 kehuin itseäni. ”Musta on tullut jo aika hyvä laittamaan kaasunaamari päähän. Käy muutamassa sekunnissa.” Jatkoin sotareportterin leuhkuudella, että hälytyksiä ei jaksa enää ottaa kovin tosissaan. ”Kaasuhyökkäys, hohhoijaa.”

Hälytykset todellakin olivat aiheettomia. Irak ei koskaan käyttänyt taistelukaasua. Ei sillä edes ollut kemiallisia aseita tai muitakaan joukkotuhoaseita. Ne oli jo vuosia aiemmin tuhottu YK:n valvonnassa, ja se kyllä tiedettiin Washingtonissa ennen sotaa.

Silti Yhdysvallat käytti Irakin joukkotuhoaseiden uhkaa perusteena hyökkäykselle. Se valehteli koko maailmalle. Ei olisi kannattanut.

Puolitoista vuotta ennen Irakin valloitusta, 11. syyskuuta 2001, Yhdysvallat oli joutunut historian pahimman terrori-iskun kohteeksi. Se oli saanut ennennäkemätöntä kansainvälistä tukea ja myötätuntoa. Ensimmäistä – ja edelleen ainoaa – kertaa historiassa oli otettu käyttöön Naton viides artikla. Hyökkäys yhtä kohtaan on hyökkäys kaikkia jäsenmaita kohtaan.

Sen ainutlaatuisen aseman Yhdysvallat menetti aloittamalla hyökkäyssodan Irakiin valheellisin perustein ja ilman YK:n valtuutusta. Tuki heikkeni. Natokaan ei tukenut. Jäsenmaista maahyökkäykseen osallistuivat vain Britannia ja Puola. Koko ”terrorisminvastainen sota” kadotti moraalisen oikeutuksensa.

Irakin sota vaikutti myös suomalaisten Nato-kantaan. Ajateltiin, että parempi optio on pysyä erossa Yhdysvaltain sotkuisista sodista. Se ajatus pysyi vallalla pitkään, kunnes ajatus Venäjästä muuttui.

Yhdysvaltoja johti vuonna 2003 presidentti George W. Bush. Venäjää johti silloinkin Vladimir Putin.

Bushille Irak oli pakkomielle. Isältä kesken jäänyt ongelma, jonka presidentti ja hänen lähipiirinsä halusi ”hoitaa” sotimalla. Siksi Irak esitettiin uhkana. Piti hyökätä puolustukseksi.

Putinin pakkomielle on Ukraina. Historian virhe, joka pitäisi oikaista. Ukraina ei uhannut Venäjää, joten Putinin on pitänyt keksiä paljon valheita, miksi sinne piti hyökätä.

Putinin olisi kannattanut oppia amerikkalaisten virheistä.

Lopulta sota vahingoittaa myös hyökkääjää.