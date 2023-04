SiteWide ContentPlaceholder

Valtapuolue

Rkp on jakautunut monessa asiassa. Etelässä pahin vastustaja on perussuomalaiset, Pohjanmaalla inhotaan vihreitä. Mutta yhdessä asiassa puolue on yksimielinen. On oltava aina hallituksessa ja aina pääministerin puolella.

Suomen seuraava pääministeri voi olla Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Näin heitin vaali-iltana Uutisraportti-podcastissa. Vitsihän se oli – sillä harvemmin pääministeri tulee puolueesta, jolla on 4,3 prosentin kannatus. Mutta oli heitossa totuuden siemen.