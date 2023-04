Onkohan se Suomen rakastetuin poliittinen sitaatti?

Vaali-iltana ja vaaleja seuraavana päivänä tviitattiin toistasataa kertaa jokin versio Johannes Virolaisen lauseesta.

Muun muassa Ano Turtiainen (vkk) ja Riku Nieminen (vas) viittasivat siihen saatuaan tietää, ettei edustajanpaikkaa tullut. Ilta-Sanomien pääkirjoitus siteerasi sitä vaalien jälkeisenä päivänä ja Helsingin Sanomien pääkirjoitus vaalipäivänä.

Lausahdus juontaa juurensa keskustan puoluekokoukseen vuonna 1980. Tuolloin puoluetta 16 vuoden ajan johtanut Johannes Virolainen hävisi puheenjohtajakisan nuorelle Paavo Väyryselle. Tulosten ratkettua Virolainen onnitteli uutta puheenjohtajaa ja lausui sitten kokousväelle: Kansanvalta on puhunut ja pulinat pois.

Ei siis kansa, kuten joskus muistetaan, vaan kansanvalta.

Suurin osa lauseen käyttäjistä tuskin tietää, mistä se on peräisin. Sitä ei käytetä sitaattina vaan jonkinlaisena muokattuna lentävänä lauseena.

Mahdollisesti Virolainen tarkoitti sanoillaan sitä, ettei hän aio nakertaa uuden puheenjohtajan asemaa vaan antaa tälle tukensa. Näin asia ainakin tulkittiin tuoreeltaan Helsingin Sanomien puoluekokousuutisoinnissa.

Nykyään lauseella on kuitenkin eri merkitys.

Virolaisen lause on jäänyt poliittiseen historiaan esimerkkinä tyylikkäästä häviämisestä.

Tyylikäs häviäminen onkin politiikassa vaikea ja hieno asia.

Toinen kysymys sitten on, miten hyvin Johannes Virolainen siinä onnistui vuonna 1980.

Kuuluisien sanojen jälkeen Virolaisen puoluekokouspuhe nimittäin jatkui. Ja kuten HS tuolloin uutisoi, pian Virolainen “aloitti tyypillisen ilkeilynsä”.

Ensin Virolainen sanoi, ettei häntä saa valita kunniapuheenjohtajaksi. ”Sellaista turhuutta en kaipaa”, Virolainen ilmoitti.

Se oli sivallus puolueen kunniapuheenjohtaja V. J. Sukselaisen suuntaan. Sukselainen oli tukenut puheenjohtajakamppailussa Väyrystä.

Muutakin tuli: “Kun sinulla Paavo [Väyrynen] on niin tavattoman voimakas nuorison kannatus, niin älä viitti nojautua liikaa ikäloppuihin.”

Se oli viittaus presidentti Urho Kekkoseen ja valtioneuvos Martti Miettuseen, jotka olivat tukeneet Väyrysen valintaa.

Lisäksi Virolainen sanoi, että jos hän olisi voittanut, vastapuoli olisi yrittänyt jatkaa puheenjohtajataistelua, mutta hän ei sellaiseen ryhdy.

Virolainen toisin sanoen pulisi oikein kunnolla. Hän ei noudattanut omaa neuvoaan.

Eikä hän ottanut häviötään niin kuin lauseen käyttäjät suosittelevat. Hän herjasi ja kuittaili olan takaa. Hän ei ollut mikään hienostuneesti vaikeneva hyvä häviäjä.

” Lause kuulostaa hyvältä nimenomaan hävinneen suusta.

Eikä siinä mitään. Puhe sai valtavat suosionosoitukset. Seuraavana vuonna Virolainen valittiin selvin luvuin puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Miksi lausahduksesta on tullut niin kuuluisa? Miten se on noussut symboloimaan jotain, mikä on täysin vastakkaista sen alkuperälle?

Tärkeä syy on se, että lauseessa kehotetaan vaikenemaan. Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan hiljaisuutta ja sanomatta jättämistä enemmän kuin monessa muussa maassa.

Toinen syy on se, että Virolainen hävisi vaalin. Lause kuulostaa hyvältä nimenomaan hävinneen suusta.

Virolainen oli ehtinyt käyttää lainia aikaisemminkin. Vuoden 1976 puoluekokouksessa hänellä ei ollut vastaehdokasta, mutta puoluetoverit esittivät häntä kohtaan aika ajoin kritiikkiä. Tuolloin Virolainen sanoi “Kansa on puhunut, pulinat pois” – siis sen nykyään yleisemmän version.

Tällä Virolainen tarkoitti, että häntä itseään ei pitäisi kritisoida niin paljon. Lause ei silloin lähtenyt lentoon. Se onkin paljon tylsempi noin päin.

Kolmas syy on Virolaisen jälkimaine. Hän ehti poliittisen uransa jälkeen esiintyä vuosikausia julkisuudessa valtioviisaana vanhuksena, joka antaa räväköitä lausuntoja.

Virolaisen keskustalaiset kilpakumppanit, Paavo Väyrynen ja Ahti Karjalainen, symboloivat tätä nykyä poliittista juonittelua ja menneiden aikojen suhmurointia. Heihin verrattuna Virolainen näyttää inhimilliseltä ja sympaattiselta herrasmieheltä. Hänen on helpompi kuvitella ottavan häviön vastaan valtiomiesmäisesti.

Kokonaan toinen kysymys sitten on, miksi häviäjät eivät saisi aukoa päätään. Pettyneet ihmiset sanovat usein mielenkiintoisempia asioita kuin voittajat.