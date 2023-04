Tällä palstalla Torsti ja hänen tikkaremminsä vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Eikö vastaus tyydytä? Tai onko oma kysymys mielessä? Lähetä postia Torstille: hs.torsti@hs.fi.

Terve taas, lukijat, tässä Torsti.

Edellisellä palstalla puhuttiin orjuudesta Suomen historiassa. Tero Kekki muistutti, että vaikka orjuutta ei Suomessa varsinaisesti tai virallisesti koskaan ollutkaan, niin Venäjällä oli vielä 1800- luvun puolivälissä arviolta yli 50 miljoonaa maaorjaa.

Heidän joukossaan oli paljon suomensukuisiin kuuluneita. Esimerkiksi inkeriläisistä valtaosa oli maaorjia. Eli vaikka Suomessa ei orjuutta virallisesti ollutkaan, suomalaisia orjien jälkeläisiä on kuitenkin tuhansittain.

Puhetta oli myös prosentin ja prosenttiyksikön erosta. Leena Joki viittasi kielitoimiston sanakirjaan, jossa asia on selitetty lyhyesti ja ytimekkäästi: Puolueen äänimäärän kasvu neljästä prosentista viiteen prosenttiin on yhden prosenttiyksikön (mutta 25 prosentin) suuruinen. Eipä sitä juuri selvemmin voi sanoa.

Ja sitten uusiin kysymyksiin

Olemme saaneet usein lukea lehdestä, että suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Meneekö suurlähettiläs oikeasti jonnekin puhuteltavaksi kuten aikoinaan koululainen rehtorin kansliaan? Vai onko kyseessä ennemminkin kirjalliseen huomautukseen verrattavissa oleva asia?

– Päivikki ja Elina

Suurlähettilään kutsuminen puhutteluun on yksi diplomatian työvälineistä. Tapa on muodostunut ajan saatossa. Siitä ei löydy kirjausta maiden välisiä diplomaattisia suhteita säätelevästä Wienin yleissopimuksesta. Koulutermein kyseessä on ennemminkin rehtorin puhuttelu ja tiukka viesti kotiin kuin kirjallinen huomautus.

Suurlähettiläs kutsutaan puhutteluun hänen edustamansa maan tietystä toimesta tai politiikasta, johon isäntämaa, esimerkiksi Suomi on tyytymätön. Usein kyseessä on kansainvälisen oikeuden tai ihmisoikeuksien vakava rikkomus. Toisinaan myös maaryhmä voi tehdä yhteispäätöksen puhutella suurlähettiläitä tahoillaan samasta asiasta viestin vahvistamiseksi.

Puhutteluun kutsutaan lähettämällä suurlähetystöön viesti, jossa suurlähettilästä pyydetään saapumaan ulkoministeriöön tiettynä ajankohtana. Jos suurlähettiläs on poissa maasta, puhutteluun saapuu hänen sijaisensa. Aikataulu on nopea, tyypillisesti puhuttelu tapahtuu samana päivänä.

Puhuttelun pitää ulkoministeriön valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai osastopäällikkö. Paikalla on ulkoministeriöstä myös asiaa hoitava virkahenkilö, joka ottaa muistiinpanoja. Suurlähettiläs otetaan vastaan neuvotteluhuoneessa ministeriön toimitiloissa Merikasarmilla. Tarjolla voi olla vettä tai kahvia.

Tilaisuudessa välitetään Suomen viesti. Suurlähettiläs ottaa viestin vastaan, kertoo välittävänsä sen pääkaupunkiinsa, mahdollisesti toteaa maansa kannat asiaan ja poistuu paikalta. Tilaisuus on lyhyt ja asiallinen.

Puhuttelusta tiedotetaan yleensä julkisuuteen ulkoministeriön Twitter-tililtä ja kirjoitetaan ministeriön sisäinen raportti.

Suomen Pankki kertoo taseessaan olevan noin 96 miljardia valtion velkakirjoja. Onko niin, että olemme pääosin velkaa itsellemme, siis kun maksamamme raha siirtyy vain taskusta toiseen? Olisiko sittenkin syytä olla vähemmän huolestunut velasta?

– Markku 76 v

On totta, että Suomen pankki on Suomen valtion suurin velkoja. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei tämä velka ole todellista, eikä sitä, ettei sitä tarvitsisi lyhentää tai maksaa takaisin.

Euroopan unionin perussopimuksessa säädetään, etteivät keskuspankit saa rahoittaa valtioita suoraan. Niinpä Suomen pankki onkin ostanut hallussaan olevat Suomen valtion velkakirjat liikepankeilta, jotka ovat ensi ostaneet ne valtiolta.

Velkakirjat ostamalla Suomen pankki on siten jäänyt edelleen velkaa liikepankeille. Suomen pankki voidaan nähdä eräänlaisena välikätenä Suomen valtion ja kansainvälisen rahoitusmarkkinan välillä.

Jos Suomen pankki päättäisi antaa valtion velkoja anteeksi, kärsisi se tappiota. Se myös tarkoittaisi valtion rahoittamista, ihan samaan tapaan kuin eurojen suoltaminen setelipainosta omin luvin. Tällainen toiminta on Euroopan unionissa kielletty.

Kielto palaa lopulta euron arvoon ja luotettavuuteen. Jos Euroopan unionin jäsenmaat saisivat tuottaa valuuttaa omaan käyttöönsä haluamansa mukaan, euron arvo romahtaisi, eikä se enää olisi luotettava maksuväline.

Miten kapellimestarit suojelevat kuuloaistiaan, kun heidän sijaintinsa orkesteriin nähden on juuri äänien ”polttopisteessä”? Esimerkiksi Rimski-Korsakovin Šeherazadessa on paljon kohtauksia, joissa vaskisoittimet panevat parastaan muiden instrumenttien lisänä.

– Aistitaan

Kapellimestarit suojelevat kuuloaan huonosti, kuuluu valitettava vastaus.

Tikkaremmin kapellimestari kertoo, ettei ole koskaan itse käyttänyt kuulosuojausta eikä ole kuullut kenenkään kollegan niin tekevän. Tämä on monella tapaa typerää, sillä pitkäaikaisen altistumisen orkesterimusiikin äänenvoimakkuuksille tiedetään vahingoittavan kuuloa – ja kuulo on kapellimestarin arvokkain työkalu.

Kapellimestari muisteli jo edesmennyttä kollegaansa, joka kertoi avoimesti uransa loppuvaiheessa olevansa vakavasti kuulovammainen vasemmasta korvasta.

Kerran kollega jopa tokaisi orkesterille: "En kuule mitä soitatte, mutta näen että se on päin...".

Tikkaremmin kapellimestari kertoo itse harkitsevansa säännöllisesti kuulotestiin menemistä. Tulos kuitenkin pelottaa, joten asiaa on tullut lykättyä.

