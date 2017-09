Talous

Lapset rakensivat teollisen vallankumouksen, sanoo Oxfordin professori – ”Ilman orpolapsia tehdas­teollisuus o

Lasten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kun

Pelkästään

Skottilaisen

”He tunsivat ylpeyttä siitä, että he pystyivät lähettämään rahaa äidilleen ja sisaruksilleen.”

Muun

Teolliselle

Brittilasten