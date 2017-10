EU miettii suositun rikkakasvien torjunta-aineen myyntilupaa – Ranska ja Itävalta penseitä Roundupille ja muille glyfosaattivalmisteille

Talous

EU miettii suositun rikkakasvien torjunta-aineen myyntilupaa – Ranska ja Itävalta penseitä Roundupille ja muil

joutuu vuoden loppuun mennessä päättämään, jatkaako se suositun rikkakasvien torjunta-aineen glyfosaatin myyntilupaa.Myyntilupa on katkolla vuodenvaihteessa. EU:n jäsenmailla on näkemyseroja siitä, onko glyfosaatti turvallinen vai ei. Ranska ja Itävalta ovat jäsenmaista epäileväisimpiä.Glyfosaattia on yhdessä maailman suosituimmista kasvinsuojeluaineista, yhdysvaltalaisen Monsanton valmistamassa Roundupissa, jota käyttävät myös kotipuutarhurit.EU:n komissio on esittänyt, että glyfosaatin myyntilupaa jatkettaisiin toiset kymmenen vuotta joulukuussa.Perusteena on se, että Euroopan kemikaaliviraston arvion mukaan glyfosaatti ei ole karsinogeeninen eli ei aiheuta syöpää. Saman on todennut Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto.arvioivat tilannetta torstaina ja perjantaina Brysselissä, mutta eivät vielä äänestä asiasta.Ranska on viime aikoina antanut ymmärtää, että se voisi olla valmis hyväksymään myyntiluvan jatkamisen kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, esimerkiksi viideksi tai seitsemäksi vuodeksi.Suurin osa jäsenmaista ei ole vielä kertonut kantaansa.tulevaisuus on ollut epäselvä aina kesäkuusta 2016 asti, jolloin sen edellinen 15 vuotta voimassa ollut myyntilupa päättyi.Jäsenmaat eivät kyenneet tekemään päätöstä jatkosta, joten komissio uusi myyntiluvan vain puoleksitoista vuodeksi tieteellisen arvioinnin tekemistä varten.Yli 1,3 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen glyfosaatin kieltämiseksi.Yksi vastustajista on ympäristöjärjestö Greenpeace, jonka mukaan Maailman terveysjärjestö WHO ei ole varma glyfosaatin vaarattomuudesta. Greenpeace on vaatinut EU:ta kieltämään aineen käytön.Puolustajiin kuuluu Euroopan maatalouden etujärjestö Copa-Cogeca, jonka mukaan EU:lla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa myyntilupaa, jos se haluaa turvata tulevat sadot.Ilman jatkopäätöstä myyntilupa päättyy joulukuun lopussa. Varastossa olevaa glyfosaattia on yhä mahdollista käyttää vielä ensi vuoden ajan.Glyfosaatin kaupallinen hyödyntäjä Monsanto on lobannut ankarasti jatkoluvan puolesta. EU:n parlamentissa on jo vaadittu, että Monsanton edunvalvojilta ja johtajilta kielletään pääsy parlamenttiin.