Nordean ja DNB:n yhdistyminen Baltiassa on valmis – uuden pankin nimeksi Luminor

ja norjalainen pankkikonserni DNB ovat yhdistäneet toimintonsa Baltiassa.Uuden yhtiön nimi on Luminor. Pankit sopivat alun perin aikeistaan yhdistää Baltian-toimintonsa vuosi sitten elokuussa. Luvat viranomaisilta pankkitoimintojen yhdistämiseksi on nyt saatu.Nordea arvioi tiedotteessaan, että Luminor on Baltian kolmanneksi suurin toimija rahoituspalveluiden tarjoamisessa.Sen markkinaosuus alueella on talletuksissa 16 prosenttia ja luotonannossa 23 prosenttia. Asiakkaita pankeilla on 350 000 Nordean vanhaa asiakasta ja 900 000 DNB:n vanhaa asiakasta.Nordea omistaa uuden yhtiön taloudellisista oikeuksista 56 prosenttia. Äänivaltaa Nordealla on tasan puolet.