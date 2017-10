Talous

Tulli arvioi: Brexit lisää suomalaisten yritysten byrokratiaa, kustannukset jopa 100 miljoonaa euroa

Britannian

Tullimaksujen

Viime

ero EU:sta aiheuttanee suomalaisyrityksille kymmenien miljoonien eurojen kustannukset, arvioi Tulli tiedotteessaan.Kustannukset johtuvat tuonti- ja vienti-ilmoituksien tekemisestä Britannian ja Suomen välisessä kaupassa. Nykyisin maiden välillä tehdään kuukausittain sisäkaupan tilastoilmoitus, joka on hallinnollisesti kevyt.Se korvautuu brexitin jälkeen tulli-ilmoituksilla. Tullin arvion mukaan suomalaisyritykset joutuvat tekemään brexitin jälkeen noin 233 000 uutta tuonti-ilmoitusta ja noin 36 000 uutta vienti-ilmoitusta.Lisäkustannuksia ilmoituksista aiheutuu vähintään 12–23 miljoonaa euroa. Enimmillään luvut voivat nousta Tullin mukaan jopa 60–115 miljoonaan euroon.suhteen Tulli arvioi, että Britannian kaupassa sovellettaviin sääntöihin voi vaikuttaa maan mahdollinen uudelleen liittyminen Euroopan vapaakauppajärjestö Eftaan. Toisaalta EU:lla on monien maiden kanssa vapaakauppasopimuksia tai muita järjestelyitä, joissa tullimaksujen tasoa on alennettu tai ne on kokonaan poistettu.EU:n tullitaso on keskimäärin 1,5 prosenttia, joka vaihtelee tuotteittain ja alkuperämaan mukaan.vuonna Britannian osuus Suomen viennistä oli viisi prosenttia ja tuonnista kolme prosenttia. Lähes 2 500 suomalaisyritystä vei tavaroita Britanniaan. Tuontia Britanniasta harjoitti lähes 15 000 yritystä.Noin 39 prosenttia Suomen viennistä Britanniaan koostui metsäteollisuuden tuotteista.