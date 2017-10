Wahlroosin vihjailut kävivät toteen – Sampo ostaa 265 miljoonalla eurolla osan tanskalaisesta investointipankki Saxosta

Talous

Wahlroosin vihjailut kävivät toteen – Sampo ostaa 265 miljoonalla eurolla osan tanskalaisesta investointipankk

Sampo kertoo ostavansa noin 20 prosentin osuuden tanskalaisesta Saxo Bankista. Kauppahinta on 265 miljoonaa euroa.Investointipankki Saxo on toiminut Suomessa vuodesta 2013 alkaen. Toimintaa sillä on parissakymmenessä maassa. Vuonna 1992 perustettu Saxo pitää pääkonttoriaan Kööpenhaminassa.Saxon pääomistajaksi tulee kiinalaisen autovalmistaja Geelyn Tanskan tytäryhtiö. Geely ostaa Saxosta 51,5 prosenttia.Saxon tulos ennen veroja oli viime vuonna 56 miljoonaa euroa. Henkilöstöä sillä oli viime vuonna 1 639 työntekijää.Sampo-konsernin tulos ennen veroja oli viime vuonna noin 1,9 miljardia euroa. Konsernin henkilöstömäärä oli viime vuonna keskimäärin 6 780 työntekijää.Sampon mukaan kaupat saadaan päätökseen seuraavan puolen vuoden aikana.Viime viikolla kerrottiin lisäksi, että Sampo on mukana sijoittajaryhmässä, joka on hankkimassa korttimaksupalveluja tarjoavaa tanskalaista Netsiä. Kauppahinnan arvioidaan olevan 5,4 miljardia euroa. Nets omistaa Suomessa entisen Luottokunnan.Vajaa kuukausi sitten Sammon hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi konsernin pääomamarkkinapäivässä, ettei analyytikoiden tule yllättyä, jos Sampo tekee pienehköjä kauppoja lähiaikoina.”Niillä voidaan mahdollisesti luoda enemmän lisäarvoa”, Wahlroos sanoi tuolloin.Sampo ilmoitti tänään, että sen tanskalaista vakuutusyhtiö Topdanmarkia käsitellään sen taloudellisessa raportoinnissa tytäryhtiönä. Yhtiön tase yhdistetään vastaisuudessa kokonaisuudessaan koko Sampo-konsernin taseeseen.Tähän asti Topdanmark on ollut Sampo-konsernissa osakkuusyhtiö.