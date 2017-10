Talous

Valtion rautatieyhtiö VR karsii hallintoaan – 30 työpaikkaa on uhattuna

VR aikoo karsia hallintoaan. Yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskeva 130:aa henkilöstö-, it- ja taloushallinnon sekä ympäristöyksikön työntekijää



Suunnitellut muutokset koskevat tämän hetken arvion mukaan noin 30 työntekijää, joiden työsuhde voi päättyä tai muuttua.



Suunnitelman tavoitteena on parantaa yhtiön kilpailukykyä yhä kiristyvässä kilpailutilanteessa.



Neuvottelujen piirissä ei ole suoraan VR:n junaliikenteeseen tai palveluihin liittyvää henkilöstöä. VR Groupilla on yhteensä 7 500 työntekijää.