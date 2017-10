Talous

Fortum on ostamassa paljon voimaloita – ja paljon päästöjä. Pelkästään Schkopaun voimalan piipusta puksuttaa ilmakehään 6,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Se on kaksi kertaa niin paljon kuin Fortumin nykyiset hiilidioksidipäästöt Euroopassa ilman Venäjän osuutta.



Viime vuonna Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat 72 miljoonaa tonnia. Se kertoo paljon Fortumin ja Uniperin strategioiden eroista.



Voi myös sanoa, ettei Schäfer todellakaan ole ollut Fortumin ostotarjouksesta ilahtunut. ”Tapa, jolla tarjous tehdään, on selvästi vihamielinen”, Schäfer sanoo puhelimitse Düsseldorfista, jossa Uniper pitää päämajaansa.



Vaikka Schäferiä ottaa päähän se, että Fortum keskustelee kaupoista ohi Uniperin, suurimmat kysymykset koskevat sitä, miksi Fortumia kiinnostaa Uniper ja mitä se sillä aikoo tehdä.



”Aikooko Fortum pilkkoa yhtiön ja myydä sen?”



Jos aikoo, miksi? Ja jo nyt kaupan rahoitus hiertää Schäferiä, sillä luottoluokittajat ovat ottaneet aikalisän Uniper-arvioissaan. Ne haluavat lisää tietoa kaupasta. On eri asia, käyttääkö Fortum Uniper-kauppaan neljä vai kahdeksan miljardia euroa ja miten velkaisena yhtiö jatkaa. Tämä voi vaikuttaa sekä Uniperin että Fortumin luottoluokituksiin, Schäfer sanoo.



”Minun käsitykseni mukaan Fortum on yhtiö, jonka ydintä on vesi- ja ydinvoima ja jonka strategiset kiinnostuksen kohteet ovat Pohjois-Euroopassa, Baltiassa, Puolassa ja Venäjällä. Vaikea nähdä, mikä meissä Fortumia kiinnostaa.”



Uniper on yhtiö, jonka ideana on tehdä sähköä kivihiilivoimaloillaan ja kaasulla mahdollisimman ketterästi juuri silloin, kun ei tuule eikä paista eikä ydinvoimaa enää ole. Saksa on nimittäin keskellä suurta energiakäännettä, kuten muukin Eurooppa. Saksassa käänteen tekee tosin erityiseksi se, että Saksa luopuu kokonaan ydinvoimasta.



Uniperin voimaloiden valttina on se, miten ketterästi ne voivat lisätä tai supistaa tuotantoaan.



Parhaillaan Uniper rakentaa uutta 1 100 megawatin kivihiilivoimalaa. ”Kun ydinvoima ajetaan alas, Saksa tarvitsee lisää kivihiiltä ja kaasua täydentämään uusiutuvaa energiaa”, Schäfer sanoo.



Datteln 4 -voimala liitetään ensi vuonna verkkoon. ”En usko, että rakennamme enää sen jälkeen hiilivoimalaa, mutta olemassa olevat toimivat vielä vuosikymmeniä.”



Se, miten siirtymä hiilettömään aikaan hoidetaan, on avainkysymys Saksan energia­politiikassa. Kysymys on herkkä juuri nyt, kun liittokansleri Angela Merkel https://www.hs.fi/haku/?query=angela+merkel kokoaa Saksaan uutta hallitusta.



Edessä on mitä todennäköisimmin hallituskokoonpano, jossa mukana ovat myös vihreät. Sille yksi kynnyskysymyksistä on rusko- ja kivihiilestä luopuminen.



Energia-ala seuraa tarkkaan hallitusneuvotteluja. Niin myös Schäfer. ”Mutta oli seuraavan hallituksen kokoonpano mikä vain, ruskohiilen asema on keskustelujen ytimessä.”





Uniperilta katoaa sen keskeisin fossiiliperäinen teknologia muutamassa vuosikymmenessä. Sitä ennen Uniper on kuitenkin se, joka omilla joustavasti toimivilla voimaloillaan varmistaa sähkönsaannin energiakäänteen aikana, Schäfer sanoo. ”Aina ei tuule ja paista. Meidän teknologiamme on mitä suurimmassa määrin vielä tarpeellista.”



Toki myös Uniper valmistautuu aikaan kivihiilen jälkeen. Sen toinen tukijalka on kaasu. Kaasu taas tulee putkia pitkin Venäjältä. ”Olemme Euroopassa Gazpromin suurimpia asiakkaita”, Schäfer sanoo.



Uniper-kaupan mukana Fortumista tulisi yksi Venäjän ja Saksan välisen Nord Stream 2 -putken omistajista ja rahoittajista.



”Nord Stream 2 on meille hyvin jännittävä, strateginen ja taloudellisesti hyvin houkutteleva projekti, jossa meillä on enimmillään sidoksia noin 950 miljoonalla eurolla.”



Sidoksista ei irtaannuta omistajanvaihdoksella. ”Toivon, että Fortumin valtio-omistaja tietää ja ymmärtää olevansa mukana tässä projektissa.”



Venäjä-investointeihin liittyy aina tietyt riskit, Schäfer sanoo. ”Sitä en kuitenkaan ymmärrä, miten Fortum ylipäätään ottaa näin suuria riskejä ilman, että se käy niitä läpi yhtiön toimivan johdon kanssa.”





Kaikkein tyynimmin Fortumin aikeisiin suhtaudutaan Schkopaun voimalan valvomossa. Operaattorit Petra Böcke https://www.hs.fi/haku/?query=petra+bocke ja Holger Prekau https://www.hs.fi/haku/?query=holger+prekau istuvat valvomossa koko seinän peittävien näyttöjen edessä ja tarkkailevat, miten voimala toimii.



”Vuosien varrella on jo ehtinyt tottua siihen, että omistajat vaihtuvat”, Böcke sanoo.



”Mutta totta kai kiinnostaa, mitä ihmettä Fortum aikoo”, Prekau sanoo.