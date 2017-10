Peliyhtiö Supercell ostaa toimistotalon Jätkäsaareen valmistuvasta puukorttelista – ”Halusimme pysyvän kodin Helsingistä”

Talous

Peliyhtiö Supercell ostaa toimistotalon Jätkäsaareen valmistuvasta puukorttelista – ”Halusimme pysyvän kodin H

Peliyhtiö

”Halusimme

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Puu

Supercell ostaa Helsingin Jätkäsaareen valmistuvan puurakenteisen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon rakennusyhtiö SRV:ltä uudeksi pääkonttorikseen. Alueelle alettiin suunnitella puurakenteista Wood City -korttelia jo vuonna 2010.Toimiston rakennustyöt alkavat aikaisintaan keväällä 2018. Alueella on jo rakenteilla puurakenteisia asuintaloja.Supercellille pysyvän kodin Helsingistä. Paikan, jossa voimme tehdä pelejä seuraavat vuosikymmenet. Wood City oli meille lopulta itsestään selvä valinta: siinä yhdistyvät hienolla tavalla perinteiset suomalaiset arvot moderniin työympäristöön”, Supercellin toimitusjohtajasanoo tiedotteessa.Yhtiön pääkonttori on tällä hetkellä Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevassa toimistorakennuksessa.materiaalina edustaa meille suomalaisuutta, joten on hienoa olla mukana hankkeessa, jossa luodaan suomalaisittain historiallisen mittavaa ja innovatiivista puusta tehtyä toimintaympäristöä. Tavoitteena onkin luoda tästä tilasta ja ympäristöstä paras mahdollinen paikka tehdä pelejä”, Paananen sanoo.SRV etsii edelleen kiinteistösijoittaa kortteliin suunnitellulle hotellille. Asuinkerrostalot valmistuvat ensi vuonna. Puukorttelin kokonaisuus perustuu syksyllä 2012 arkkitehtuurikilpailun voittaneen Anttinen Oiva Arkkitehtien suunnitelmiin.