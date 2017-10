Sari Klinga, 33, menetti vanhempansa ja joutui luopumaan työstään – perheyrityksen pelastamisesta käynnistyi uusi ura

Talous

Sari Klinga, 33, menetti vanhempansa ja joutui luopumaan työstään – perheyrityksen pelastamisesta käynnistyi u

Oli

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Betoniteollisuuden

Ennen

Omassa

Kolme kysymystä Sari Klingalle