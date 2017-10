Työttömyys Yhdysvalloissa oli syyskuussa vähäisintä yli 16 vuoteen – hirmumyrskyt vähensivät kuitenkin työllisten määrää

Talous

oli syyskuussa Yhdysvalloissa 4,2 prosenttia, ilmenee työministeriön perjantaina julkaisemista työvoimatilastoista.Työttömyyden väheneminen kertoo osaltaan siitä, että Yhdysvaltojen talous kasvaa vakaasti. Edellisen kerran työttömyys on ollut yhtä vähäistä helmikuussa 2001. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pieneni 0,2 prosenttiyksikköä.Sen sijaan työllisyyden kehittyminen ontui syyskuussa hirmumyrskyjen takia etenkin vapaa-ajan palveluissa ja majoituspalveluissa.määrä maatalouden ulkopuolella oli 33 000:lla, mikä oli vastoin ekonomistien odotuksia. Uutistoimisto Reutersin ennakkokyselyssä ekonomistit arvioivat, että työllisten määrä olisi kasvanut 90 000:lla.Vakaan talouskasvun takia työllisten määrä on lisääntynyt jo vuosia. Edellisen kerran se supistui syyskuussa 2010.Työllisten määrässä tapahtunut muutos on suuri, sillä elokuussa työttömien määrä kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 156 000:lla.Vakaasta talouskasvusta kertoi myös se, että tuntiansiot yksityisellä kasvoivat syyskuussa keskimäärin 2,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.